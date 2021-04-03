台鐵太魯閣號出軌｜工程車滑落釀禍奪50命　肇事承包商以50萬交保

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-03 16:17

台鐵太魯閣號列車周五（2日）在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，肇事原因初步查明是有工程車從上方溜逸滑落下方軌道，並撞向正在高速行駛的列車。 據台媒報道，肇事的工程車屬於義祥工業社，承辦台鐵明隧道工程，49歲負責人李義祥遭聲押。花蓮地方法院周六（3日）裁定李義祥以50萬元（新台幣．下同）交保，但花蓮地檢署不服，將提抗告。

台鐵408車次太魯閣號4月2日在花蓮縣大清水隧道疑遭滑落工程車砸中而出軌，造成50死逾百人傷。（中央社）

據悉，檢方認定李義祥罪刑重大，向法院聲請羈押，但花蓮地院裁定李義祥以新台幣50萬元交保，限制住居在花蓮縣花蓮市，同時限制出境、出海8個月，且不得接觸相關證人或與此案邊坡安全防護措施計劃工程有契約關係的人。

花蓮地院認為，李義祥涉犯過失致死罪嫌重大，造成乘客嚴重死傷，可預見將來極有可能伴隨高額民事損害賠償請求，讓李義祥有高度逃亡、滅證的動機，但因此事故發生直接原因是貨車滑落邊坡撞擊火車，無勾串可能。

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另外，花蓮地院指，此事故案發現場及其他相關證據已由檢察官進行蒐集，李義祥湮滅證據的可能性非高，李義祥和他人責任分配等過失責任部分，勾串風險也非重大，何況李義祥有固定職業和住所，縱使高額民事責任可能導致李義祥逃亡的危險，也得藉由具保、限制住居與限制出境出海的方式，減低逃亡的危險。

這次並非李義祥的首次工安意外，根據高等法院花蓮分院更一審判決書，李義祥曾在2014年承攬花蓮縣政府招標時製作假的施工日誌，被依偽造文書判刑6月，可易科罰金。

（中央社／聯合新聞網）