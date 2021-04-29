步槍兵都訓練不出來　官僚台灣如何應付「極度危險」境地？

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-04-29 13:47

「極度危險」（maximun danger）是近期美國智庫形容台海戰雲危機的詞句，正成為台灣內部熱烈討論的名詞。 雖説如此，台軍正在進行緩慢的改革與備戰，多數制衡危機的武器裝備，要到2026至2027年後才形成戰力，歐美各國主要媒體、智庫不斷質疑台灣人備戰決心、以及台灣人「令人憂慮的得意洋洋」（worryingly smug），可能會讓台灣人忘掉戰爭的可怖。在此關鍵時刻，傳出台軍的訓練又遭到美方人士強烈質疑，認為台灣軍隊的訓練，連一個北約標準的步槍兵都訓練不出來。

台軍訓練落伍，準則還在二次世界大戰時期，訓練不出北約標準的步槍兵，近期在台灣瀕臨戰爭風險的關鍵時刻，又被拿出來討論，輿論炮轟台防部觀念守舊，不思進取。（台灣國防部提供）

美軍退役士官Allen Lin，曾經參加過美國入侵伊拉克戰爭，戰場實戰經驗豐富，常常以犀利角度針貶台軍的訓練和現狀。他近期觀察台軍的訓練，與他在美軍服役的經驗比較，認為台軍訓練一位合格步槍兵的步驟荒謬且笨拙，幾乎沒有實戰上的能力與意義。他説，「美軍新兵訓練241小時，就要發射高達2,000發的實彈」，而台軍訓練新兵，往往整個過程僅發射過6發實彈，且入部隊後也缺乏實彈射擊的訓練，此種部隊完全沒有在現代戰場存活的能力。

美軍新兵訓練241小時，就要進行高達2,000發實彈射擊的訓練，務求士兵與槍械合為一體。（Facebook @ U.S.Army）

台軍訓練步槍兵與打靶、槍械知識、拆解保養等過程，猶如「過家家」遊戲，打靶訓練從二戰之後至今沒有改變，一律卧姿射擊，且僅6發實彈射擊。為何台軍堅持在這個時代，還是6發實彈？因為二次大戰的美製M1步槍，就是6發裝彈。

台軍步戰準則萬年不變，至今還堅持6發實彈射擊，卻忽視了如今戰鬥步槍、突擊步槍普遍裝用30發裝彈匣，台軍對一般士兵的訓練，連換彈匣、裝填彈匣的步驟都減省，只求快快射擊完畢，以不出事、達成「表訂課目」為目標。一般義務役、志願役士兵，整個服役生涯能夠遇到更換彈匣、用立姿、跪姿、站姿、掩蔽姿勢射擊的機會，幾乎沒有，相當稀少。

台灣新兵訓練，實彈射擊一律6發實彈，且訓練期間僅有一次左右的打靶訓練，裝6發實彈的陋習，是由二次世界大戰的作戰準則而來，台軍萬年不變，且射擊時懼怕空彈殼遺失，故用奇特的漁網來「捕彈」。（台灣國防部提供）

不論如何，只要上述作業，文書照表操課的表面功夫搞好，軍官升職就無問題，故無人想要多事找尋麻煩，此為台軍長年以來訓練的沈痾，多年來已有許多民間、甚至軍內聲音嚴厲檢討，但台軍高層依舊故我，以此訓練「一切符合規定，沒有違法」為由，阻擋改革聲浪。去年美軍報告質疑台軍無法訓練出合格步槍兵，前國防部長馮世寬甚至暴怒，認為「美國人的意見我們不見得要全部接受，我們有我們自己的考量」為由，在立法院議場上暴怒，視改革如洪水猛獸且言行乖張。

台軍訓練新兵衝鋒，依舊用提槍姿態行進，這也是二次世界大戰時，提起又重又長的M1步槍之姿態，如今已經進入突擊步槍與短管卡賓槍當道的時代，北約標準步槍兵的衝鋒姿態，是衝鋒時隨時持槍警戒射擊。（台灣國防部提供）

台灣是全球管制槍械最嚴格的地方，台灣所制定的《槍炮彈藥管制條例》，被台灣刑法權威林山田視為是全球最嚴苛的法律，此法為國民黨集權時代，為了怕民間擁槍叛亂，故制定嚴酷法規，務必讓台灣民眾遠離槍械、甚至懼怕槍械。台軍受到此風氣的影響，故也生成讓一般士兵與自己擁有的槍械不熟悉的文化。

台灣士兵在服役過程中拿槍的時間很短，而打靶訓練時，尋找用過彈殼的時間，遠遠高過實彈射擊時間，因為在嚴苛法律的規定下，失去一個空彈殼，可能會上至國防部長、下至部隊主官都受到懲處的下場，故往往打靶3分鐘結束，卻花3個小時尋找彈跳失落空彈殼，這是所有台灣服役過得役男之共同回憶。

台軍新兵訓練課程，被譏為「訓練刺槍術的時間遠高於實彈射擊訓練」，對槍枝不熟悉，只懂得表演用的整齊刺槍舞，這是台灣嚴苛槍械管制下的奇蹟。（台灣國防部提供）

由於對自己擁有的槍械不熟悉，故北約標準步槍兵所具備的基礎技能，台軍官兵一切欠奉，例如步槍歸零射擊、機械結構認識，大部分解與保養，用槍安全守則，以及快速裝填彈匣、射擊中更換彈匣、心肺耐力訓練時的穩定射擊、戰場應急槍械故障排除（S.P.O.R.T.S.）等，一律毫無概念，這不僅是台灣一般士兵不熟悉，連軍士官也對此常識一知半解，幾乎缺乏現代步槍兵的所有技能。至於更深入的射擊技巧、左右手交互射擊姿勢的進階訓練，更是如天方夜譚，這些都是現代步槍兵在應付城鎮戰、近迫戰場的一般基礎常識。