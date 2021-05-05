台灣推「疫苗接種假」保障權益　可放兩天無薪假不得影響全勤考績

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-05 15:02

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周三（5日）宣布，為保障疫苗接種者權益，即日起可在接種日當天至翌日申請「疫苗接種假」。 據介紹，雖然「疫苗接種假」不會支薪，但有相關權益保障措施，包含不得扣發全勤獎金、解僱，公務人員亦不得因此影響考績等事宜。

據台媒《中央社》報道，台灣的新冠肺炎疫苗接種對象逐步擴大，考量接種後有一定比例出現發燒等不適症狀，勞動部和中央流行疫情指揮中心早前已研議推出「疫苗接種假」。

台灣的疫苗接種者即日起可在接種日當天至翌日申請「疫苗接種假」。（中央社）

陳時中在當天就表示，勞工或公務人員前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種當日起至翌日，均可申請「疫苗接種假」，檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。陳時中同時指，為保障勞工或公務人員接種疫苗者權益，已邀集勞動部、行政院人事行政總處、銓敘部及法務部等機關研商並形成共識，除確定實施不支薪「疫苗接種假」外，另針對勞工或公務人員請假者訂定相關權益保障措施，包含勞工不得扣發全勤獎金、解僱，以及公務人員不得因此影響考績等事宜。

陳時中強調，「疫苗接種假」是給予勞工或公務人員接種疫苗或產生不良反應時請假多一種選項，僱主或機關不能對受僱者或公務人員有任何不利之處分或對待。

（中央社）