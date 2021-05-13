撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-13 21:00

5月10日至12日，以色列全境受到密集的巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）所發射之火箭攻擊，10日晚間短時間內，光是首都耶路撒冷就承受高達150枚火箭彈攻擊，其中9成被以色列自制的鐵穹（Iron Dome）反火箭系統所攔截，這是2014年以色列飽受巴解火箭彈攻擊之後，首度密集動用鐵穹系統攔截，結果證明此係統為相當高效率的火箭彈攔截系統。

以色列近二日受到巴解極端組織哈馬斯的火箭彈攻擊，攻擊領域遍及全境，約90%的火箭彈都遭到以色列自制鐵穹反火箭彈導彈系統所攔截，此係統有意售台，對抗解放軍火箭彈。（Facebook @ Israel Defense Forces）

由於對鐵穹的性能相當有興趣，美國陸軍和國防部飛彈防禦局（Missile Defense Agency），曾經在2019年向以色列採購12具發射器、2具感測雷達系統、2套指管通情繫統以及240枚鐵穹攔截導彈，並且編成2支美國陸軍「鐵穹」防空連，進行實戰測試。此交易由美商雷神（Raytheon）公司主導，希望能併入美國陸軍所使用的AN/MPQ-64哨兵（Sentinel）相位數組雷達系統運作，以利於納入美國陸軍「整合防空與導彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）的一環。

由於鐵穹的性能優異、實戰經驗豐富且表現出色，美國在2019年採購2個連的數量測試，但是最後因為軟件原始碼的開放問題，美國暫時宣佈停止採購。但是此係統對西太平洋目前的戰術環境極為有用，美軍是否會重啓談判，可能性不低。（U.S.Missile Defense Agency）

這筆交易一旦成功，總值上看10億美金（約台幣303.8億），後因以色列拒絕開放「系統原始碼」給美軍使用，使得整合計劃失敗，美軍採購才叫停。雖然此筆生意因為當時的政治環境而遭受挫折，但是如今鐵穹在實戰驗證中證明其耐受飽和火箭彈攻擊的能力相當高超，未來美軍是否會恢復與以色列的談判，繼續採購？尤其美軍西太平洋地區的導彈防禦需求，尚缺乏攔截低速火箭彈的廉價防空導彈系統，鐵穹未來行情看漲。

中科院逆向山寨以色列軍品並非頭一遭，圖中左者為近年來抄襲以色列哈比反輻射攻擊無人機的劍翔系統，圖中右者為1970年代抄襲以色列天使導彈的雄風1型反艦導彈。當年台灣為了獲得製造雄風1型導彈的晶片技術，在美國支持下，成立了今日台灣的「護國神山」台積電集團，用以研發導彈晶片技術。（陳宗逸／多維新聞合成）

幾乎在美軍採購少量鐵穹系統的同時，美商雷神公司在2020年，也積極向台灣推銷此係統。由於台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）山寨以色列軍品的歷史悠久，包括雄風1型反艦導彈逆向仿製以色列天使導彈（Gabriel）、劍翔反輻射攻擊無人機逆向仿製以色列哈比（IAI Harpy）無人機等，故台灣使用以色列武器的經驗不少，且設計概念長期抄襲下來也有心得，故美商極力向台灣推銷鐵穹防空系統，但是台灣軍方對於此領域的認識極為陌生，甚至分不出鐵穹系統和愛國者反導彈系統有何不同？

台軍擁有型號眾多的各式防空導彈系統，從戰機到彈道導彈、巡航導彈都有特殊攔截作用，但是獨缺攔截低速火箭彈的防禦系統，鐵穹系統獨步世界，剛好補充台軍面臨解放軍密集火箭彈攻擊壓力的戰備空隙。圖為台軍使用自制的天弓2型地對空導彈系統。（台灣國防部提供）

事實上，鐵穹系統是一種廉價的全天候、機動性防空系統，其用途主要是攔截射程5至70公里的低速火箭彈，全部系統由導彈、雷達、射控與監視等部門組成，以色列國防軍在此係統服役之後，對外宣稱此係統攔截火箭彈的成功率高達85%，但是2011年開始服役後，此攔截率曾經被全球軍火市場低估，認為成功率應該僅40%左右。

但是，此次哈馬斯組織密集向以色列全境發射大量火箭彈，光是耶路撒冷就高達150枚，鐵穹發揮全力攔截，成功率高達90%以上，創下相當優秀的戰績，也證明連以色列國防軍都低估此係統的可靠性。而目前飽受解放軍長程火箭彈密集攻擊威脅的台灣，則是鐵穹系統可能有需求性的應急戰備地區。雖然以色列從不公開在台面上與台灣進行軍火交易，但是雙方在檯面下的交易相當活躍，且此次由美商雷神公司代理系統，相關採購沒有政治干預問題，癥結點純粹是台軍是否有此需求？

以色列國防軍以其特殊的防禦環境，獨門發展專門對付低速火箭彈的鐵穹防禦系統，幾乎成為21世紀以色列自制武器之光，不光美國採購，連印度、北約等盟國都陸續訂購。（Facebook @ Israel Defense Forces）

台軍一直缺乏有效的反火箭、反低速飛行器的防空系統，雖擁有超過700枚的愛國者PAC-2+ GEM型和PAC-3型反導彈防禦系統，未來還將花大錢增購66枚增程型PAC-3 MSE導彈，且中科院研發的天弓3型導彈，也對外號稱是「台版薩德」（THAAD 戰區高高度反導彈系統），台方所擁有的似乎都屬於「高大上」層次的昂貴反導彈系統，專事攔截解放軍彈道導彈、巡航導彈、高空高速戰機等高價值目標，卻對解放軍大量的火箭彈攻擊，至今沒有良方，僅僅寄望在火箭彈攻擊前，台軍可先進行源頭打擊（Counter Strike）消滅威脅，但是在解放軍火箭彈射距越來越長、部署機動性越來越高的現在，要針對數量龐大的火箭彈進行源頭打擊，幾乎是不可能的任務。

而台陸軍、導彈指揮部也缺乏中、低空有效的防空反導彈系統，中科院研發超過20年的陸射劍2導彈系統，遲遲無法進入服役，台陸軍目前僅決定「試採購」部署，聊表支持自制武器產業的政治正確，但是陸射劍2實際效能為何？是否具備反火箭彈能力？基本上都是謎團。且美軍都尚未研製專門的反火箭彈反導彈系統，台方怎可能有此技術？目前此技術全球由以色列獨家經由實戰經驗研發成功，由於戰績彪炳，目前印度、北約諸國都有采購動作。