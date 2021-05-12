台股一度創紀錄狂瀉千點　新冠疫情重臨僅是「最後一根稻草」

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-12 21:00

台灣疫情升温，引發市場恐慌性殺盤，5月12日，台股指數一度崩跌1417.86點，創史上盤中最大跌點，並一度摜破半年線達15165.27點，跌幅達8.5%。最終以下跌680.76點、跌幅4%的15902.37點作收。總成交量為7,727億新台幣，再創台灣歷史新高。而受到外部資金匯出影響，美元兑新台幣匯率盤中來到28.02。

台灣加權指數於5月12日一度崩跌1417.86點，跌幅達8.5%，創史上盤中最大跌點。圖為2021年5月12日台灣加權指數走勢圖。（截圖自新浪財經）

為何台股會有如此慘烈狀況？許多人都説是因為疫情所致，但這其實是多重因素結合造成的結果。

首先，是受到美股續跌的拖累。因為美國通脹疑慮持續升高，一個訊號是美國勞工統計局發佈的3月職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）結果顯示，美國當月職位空缺的數量升至812.3萬個，為歷史最高，這顯示勞動力需求增加，經濟正在復甦。

此外，根據紐約聯準銀行4月的最新調查顯示，美國消費者預期一年後通脹將升至3.4％，創下2013年9月以來新高，並高於3月調查時預估的3.2％。上述訊息皆推升對通脹的預期，美股在5月11日持續下跌，科技股帶頭下殺，納斯達克指數（IXIC）盤中一度下跌 2.2%，終場收黑 0.09%，費半指數（SOX）也受波及，尾盤小收紅 0.30%。與美股科技股連動高的台股自難倖免於難，5月12日開盤便處於跌勢。

2020年下半年至今，台股迎來好倉行情，指數最高到萬七，但融資餘額也隨之飆升。圖為2012年至2021年台灣加權指數資券餘額月線圖。（截圖自台灣股市資訊網）

其次，台股自2020年3月跌至9708點低後，後因全球央行為了疫情禁制令的紓困方案，採寬鬆貨幣政策，在大幅印鈔下，世界資金氾濫，加上台商資金匯回，在內外資助攻下，台灣股市充滿活水，從3月9708點一路飆升，在2021年5月達到17567點。

但其中值得注意的是，股市狂飆融資餘額也來到新高，從原本2020年3月的919億元新台幣，至今最高達2,741億元，今日的崩跌則稍稍減緩融資餘額，但仍有2,576億元。然而，如此高的融資餘額日後在通脹預期下，引發的賣壓將會更加沉重。

再者，MSCI於5月12日調整權重，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.21%下調至13.95%，調降幅度為0.26百分點。但台灣在本次調整後，擠下韓國，重回第二大權重地區，僅次於中國大陸。

台灣防疫指揮官陳時中5月12日面色凝重的指出，台灣疫情「現在是非常嚴峻的時候」。（中央社）

也因此，不論各家企業營收傳來捷報、並多有利多訊息，但這些利多難以反映在股價上。比如台灣半導體封測大廠日月光4月營收再創同期新高，估二季度業績將增加1成，但日月光股價近兩日直落，總計跌幅逾5%。

在通脹疑慮下，加上疫情升温的訊息，賣壓加重，台灣加權指數才會在近日一路下跌。

繼5月11日新增7例本土案例後，台灣疫情進入社區感染階段，疫情指揮中心指揮官陳時中更表示疫情十分嚴峻，因為隱形傳播鏈可能不只一條，台灣可能進入第三級警戒。

當陳時中話語剛落，台股開始隨之反應，一路狂瀉千點，一度最多有350檔股票被打入跌停，除了防疫股外，電子股、傳統產業股皆一片慘綠。雖然，陳時中後來改口「今日不會宣佈進入第三級防疫階段」，加權指數跌幅有拉回，但仍無法掩蓋台灣股市的低迷情緒。

其中，台灣電子產業兩大龍頭之一的台積電震幅高達9.28%，一度逼近跌停板，最終跌1.93%，以新台幣567元作收；而聯發科盤中振福也達10.76%，最終跌2.52%，以888元作收。

總而言之，在2020年因防疫良好而被稱為「角落生物」的台灣，在近期病毒變異、民眾心態放鬆與政府不夠警覺的綜合條件下，疫情變得嚴峻起來，但這僅是輾壓台股的最後一根稻草。未來台股真正要面對的，可能是隨着通脹疑慮而來的各種震盪。