蔡英文五周年｜國民黨智囊林郁方：不要讓大陸政治悲觀，軍事樂觀

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-23 20:00

2021年5月20日是蔡英文就職滿五周年，遙想2016年的5月20日，蔡英文就職典禮上強調「兩岸維持現狀」，五年的時光飛梭，她口中的「維持現狀」在2021年是「兩岸兵兇戰危」。多維新聞嘗試分析蔡英文口中的「現狀」本身以及「維持現狀」至於今日究竟有無「變質」，專訪國民黨智庫國政基金會國安組召集人暨前立委林郁方。 林郁方開頭便説，蔡英文所謂的「維持現狀」就是不要爆發戰爭，她對「維持現狀」沒有廣義的看法，她的看法是很狹隘的，且她很多東西沒有辦法貫穿，原因是「有（不同的）人幫她寫稿」，她喜歡文青式的東西且照稿念，並沒有經過內部非常嚴肅的討論及決定所謂的兩岸關係（戰略）。

他認為民進黨基本上依賴美國日本，民進黨認為美日跟台灣關係大幅改善，沒有必要在兩岸議題糾結，讓「大朋友」（指美日）決定就好，「反正大朋友支持我們」，「馬照跑，舞照跳，生意可以做，賺更多大陸的錢，戰爭不會爆發，大陸不高興就不高興，我也不理你」。

2021年5月20日將是蔡英文就職滿五周年，遙想2016年的5月20日，蔡英文就職典禮上強調「兩岸維持現狀」，國民黨智庫學者林郁方對此分析，蔡英文對現狀的定義狹隘，基本上只是不要發生戰爭。（吳逸驊／多維新聞）

他憂心，疫情爆發前，兩岸就已經沒有聯繫管道，官方管道已經切掉，也看不出來有私人管道。

林郁方提到，再來是澳門和香港的問題，台灣無法派任新的處長，現在都是舊的留任，新的處長派去不被接受，要被接受就要簽「一中承諾書」，不簽就不接受，現狀早就改變了而且改變速度很快。他又説，兩岸經貿問題以後會改變更快，中國大陸在忍耐是因為沒有太多選擇餘地，美國制裁大陸，台灣也受創，比如台積電接不到華為訂單，以後也接不到大陸訂單，有些現狀的改變是台灣造成的，有些現狀改變是美國造成的，現狀只會繼續惡化。

林郁方説，台灣菠蘿無法出口大陸只是一個例子，未來會有越來越多的台灣農產品無法出口大陸，中國大陸的農產品不能出口台灣，大陸接受台灣農產品的出口已經很客氣。他提醒，中國大陸也有力量要求「改變現狀」，就是所謂的「戰狼」，認為大陸何必對台灣這麼好，中國大陸雖然不是民主國家，但因為科技的進步，網民們在社群媒體上的聚集使大陸不能忽視這批人的存在，這批人被大陸政策影響，現在也能反過來影響大陸政策，比如兩岸重新恢復小三通，福建網民憤怒反對，導致擱置恢復小三通。

中共可能動刀名為「台灣」的「美國軟肋」

林郁方表示，「反共不反中」是對的，該批則批，但現在台灣給人家的感覺是「既反共，更反中」，逢「中」必反得罪很多大陸人民，往後台灣在大陸的產品會銷路漸差，尤其從台灣賣過去的，大陸民眾可以抵制日本樂天，對付日本汽車，也能抵制台灣產品，尤其是對台灣沒有期望的時候。

他補充，以前中美關係不錯，大陸對台灣的做法可以容忍，「外交休兵」成功有大半原因是中美關係不錯，現在中美關係緊張升高，美國沒辦法扮演兩岸潤滑劑，中美交惡讓兩岸加速變壞，讓中國一無所求，甚至中國大陸未來就拿台灣問題作為測試美國態度的籌碼。

林郁方進而舉例，毛澤東之所以願意參戰朝鮮戰爭，除了蘇聯因素、朝鮮因素外，也是給美國下馬威，儘管死傷慘重，至少讓國際知道，中國有能力讓「戰無不勝的美國」在朝鮮戰場上跟中國打成平手，中美在國際上平起平坐，這事情也影響中國大陸的戰略家跟決策者。

蔡英文。最新一期經濟學人的封面報道，稱台灣是「地球上最危險的地方」。（中央社）

他説，若美國步步進逼讓中國無法忍受，只好找一個美國軟肋，離中國最近、離美國最遠的地方跟美國決戰，之前是朝鮮，未來有可能是台海，尤其台海作為戰場對美國而言更險惡，美軍進入台海猶如進入「囊袋」，中國火力高度集中台海，美軍很難全身而退，台海也是台灣最重要的重心，台灣大部分人口、財富等都集中在台灣西部，想到這樣的情況，台灣的決策者不該戒慎恐懼嗎？

「不要讓中國大陸政治上太悲觀，軍事上太樂觀」

林郁方説他過去寫過一本書，當中有一句話是「不要讓中國大陸政治上太悲觀，軍事上太樂觀」 ，讓中國對台灣不存希望，政治上不是在談判桌上解決歧見，那就在戰場上解決問題，所以不要讓人覺得談無可談，也不要讓人覺得一打就能打垮，一打就垮何必談？政治上要讓人家保持樂觀，保持溝通，用談判解決問題，軍事上不要讓人家覺得一打即潰。

林郁方指出，問題是中國大陸的看法是大陸軍力不只「質」贏台灣，「量」也贏台灣，兩岸最壞的時候讓大陸在軍事上變得很樂觀，政治上變得很悲觀，符合他分析戰爭最容易爆發的時候，比如印度跟巴基斯坦雖有衝突，後來冷卻，因為雙方有熱線溝通，在最危機的時候可以經由熱線對話，過去馬英九所建立的大陸國台辦跟台灣陸委會之間的熱線，現在被已讀不回。

林郁方表示，中共有可能提升壓力測試手段， 如果雙方敵意存在或上升的時候，有一方總想測試另一方，主要目的是施壓。（吳逸驊／多維新聞）

中共可能升高壓力測試手段

問及中共是否可能透過升高壓力測試手段，測試台灣反應及美國態度，林郁方直言，「有可能」， 雙方敵意存在或上升的時候，有一方總想測試另一方，主要是施壓。

林郁方説，共機擾台主要是政治層面，軍事層面也有，瞭解未來可能爆發的戰場狀況、台灣的軍事部署、台灣空軍反應等，最重要的是做些施壓跟警告，共機曾經穿越台海中線，如果施壓不成又不能直接發動戰爭，那就升高施壓力道，就有可能發生海上跟空中的軍事意外。

林郁方表示，中共敵意日漸上升，中共對自己的軍事能力也越來越有信心，輕視台灣的心態隨之上升，空中經常接觸難免有意外，意外發生的時候，中國大陸可能藉機會教訓台灣，擴大成低強度到中強度規模的衝突，台灣就要小心，比如佔領外島，目前來看程度都還算遙遠。他提醒，有時候危機上升速度很快，敵意存在時最好危機不要發生，只要發生，「惡化程度超過我們的想像」，勿忘釀成第一次世界大戰的薩拉熱窩暗殺事件到真正開戰之間時間很短，蔡英文要把兩岸關係當成自己必須解決的問題，而非把兩岸關係當成可以交給美國、日本去解決的問題，「自己開的店自己要好好經營」。