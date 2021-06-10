台灣疫情｜大S疑為「漢奸論」休夫　兩岸關係是「愛情死穴」嗎？

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-06-10 08:30

台灣藝人「大S」於當地時間6月5日透露與大陸商人汪小菲正在辦離婚手續，將結束十年婚姻關係，消息一出震驚兩岸網民，因為大S與汪小菲是兩岸知名的「神仙眷侶」，兩人常在大陸綜藝節目上曬恩愛，所以離婚消息令人頗感意外。

兩人婚姻為何生變？據聞導火線是汪小菲幾則批評台灣防疫不力的貼文引發夫妻爭論。汪小菲在6月5日於社羣平台「微博」發表一則貼文指出，他家人在台北打不到疫苗，」太無恥、太低級」，並以大陸公司欣欣向榮，而台灣一片慘淡來對比兩岸。該日稍晚，汪小菲又發文批確診台人跑去廈門的行為是「漢奸」。

這些言論自然讓身為台灣人的大S不悦，但大S單方面的離婚宣告，讓汪小菲感到錯愕。因此，汪小菲於6月6日深夜發出示愛文，寫道「愛所有的家人，我老婆是第一」，但這則貼文隨即又遭到秒刪。讓這起「離婚門」越來越撲溯迷離，因為不知道離婚一事的真假。

與此同時，網友的輿論也隨着事件發展產生變化。事發之初，輿論多將焦點放在兩岸因素，認為兩岸聯姻離不開政治影響。比如同樣為兩岸聯姻的網紅「廣告小妹」便認為兩岸婚姻的結果是另一種「一中各表」，只有彼此尊重，才能換取婚姻和諧。

但今日因為汪小菲的貼文，加上時隔數日，大S的情緒已平復，輿論風向再度反轉成大S將兩岸敏感政治話題轉為娛樂話題，成功「救夫」。而兩人的婚姻危機貌似也得到緩解。但除卻婚姻雙方在情感上日益累積的摩擦外，相信這種因為兩岸隔閡帶來的矛盾，是很多兩岸聯姻會遇到的狀況。

事實上，兩岸婚配隨着台海經濟發展階段不同而產生不同轉變。早期大陸經濟仍處弱勢時，的確有些大陸女性為了能有更好生活，因此選擇嫁給台灣人。所以以往台灣認為陸配跟外籍新娘一般，多被認為是經濟聯姻，為了要台人的錢才遠嫁他鄉。

隨着兩岸經濟發展歷程與政治關係的轉變，兩岸婚配在2000年初呈現明顯的下降。圖為1998年至2020年台灣與大陸人士結婚登記人數。（黃雅慧/多維新聞）

不過這些年有了反轉，大陸經濟富強了，連帶影響台人看待陸配的眼神，加上許多明星紛紛因為情投意合而聯姻，台灣人對大陸配偶的歧視性降低。但也因為兩岸關係緊張，導致從原本的經濟歧視轉成政治上的對抗。這些年，兩岸聯姻的對數正呈現雪崩式墜落，2003年的高峯時期有34萬人，到了2020年僅剩2,300人左右。

在總體經濟實力支撐下，大陸人説話也就更加有底氣了，相對於70、80後對於世界與台灣有過仰視的過程，新生代的陸人可以「平視」世界，對台灣則是以「睥睨」斜視。

從汪小菲的發言就可以感受到這種優越感，但這種優越感難免讓身為台灣人的大S不舒服。就算在情投意合的兩岸婚配下，兩岸政經或隱或顯的角力可能還是會在這些家庭裏發生。

雖説談政治傷感情，但其實不同政治體制培養出不同的文化背景在在影響着家庭中的每個個體，特別是兩岸政治關係如此緊張的當下，每個兩岸婚配家庭可能都埋着一顆不安的炸彈。那麼，愛情神話是否有可能超越政治現實的摩擦？又或者這些差異反而能為感情升温？在兩岸發展落差縫隙加大的當下，這些都考驗着兩岸聯姻的前景。

但換個角度來談，這個炸彈並非無法拆解。民眾之間的交往情誼可以克服外部政治意識形態帶來的紛擾，兩岸婚配反而是個極佳的契機，因為婚姻雙方對彼此都是有所瞭解後才願意結合，這種情感是打破兩岸藩籬的最佳利器。換言之，與其等着看因政治因素導致兩岸聯姻失敗的好戲，不如期待兩岸婚姻會帶給正向發展的作用。