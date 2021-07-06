台灣疫情｜增27宗本土確診台北佔最多　添17人死亡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-06 16:00

台灣中央流行疫情指揮中心今日（6日）宣布，全台新增29宗新冠肺炎確診病例，當中有27宗本土病例及2宗境外輸入病例；另新增17人死亡。

指揮中心表示，27宗本土病例為17宗男性、10宗女性，其中有15宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，患者年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布方面，以台北市佔最多，為14宗，其次為新北市的11宗，屏東縣及彰化縣則各1宗。個案中有17宗為已知感染源、10宗正在調查。新增死亡方面，包括14名男性、3名女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

境外輸入病例方面，其中一人為10多歲的台籍男性，其7月4日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時沒有症狀，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月5日出現嗅味覺異常等症狀，最後於今日確診，相關接觸者匡列中。另一名病例則為30多歲台籍男性，其6月30日自印尼入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並進行採檢，結果為陰性。他7月4日出現發燒、肌肉痠痛、流鼻水等症狀，7月5日由衛生單位採檢送驗，最後於今日確診，同班機旅客皆已入境採檢及入住集中檢疫所。

據統計，截至目前台灣累計有15088宗確診，當中有13846宗本土病例，1189宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另新增2宗空號，累計105宗移除為空號。累計706宗死亡病例，其中698宗為本土，縣市分布為新北市354宗、台北市269宗、基隆市24宗、桃園市20宗、彰化縣12宗、新竹縣7宗、臺中市4宗、宜蘭縣及花蓮縣各2宗，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1宗；另8宗為境外輸入。