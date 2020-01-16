歐洲議會將台灣納入安全法案　關切「專制政權威脅亞洲民主」

歐洲議會於當地時間1月15日，在位於法國斯特拉斯堡的總部召開全體會議，接連表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案，將支持台灣文字納入條文。

CFSP與CSDP兩項決議案強調東亞、東南亞的實質關係對歐盟而言具有重要利益，呼籲透過和平方式解決分歧，並避免片面改變區域現狀。決議案重申支持台灣有意義的參與國際組織、機制及活動，也關切外國專制政權透過假訊息及網絡干預民主選舉，威脅亞洲民主及區域穩定。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael GAHLER）（左）2019年10月27日至11月1日，率歐洲議會重要跨黨團議員參訪台灣，台外交部發言人歐江安（右）代表接待。 （洪嘉徽／多維新聞）

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）針對台灣2020年總統大選結果，發出祝賀聲明，表示台灣大選讓歐洲看到華人社會也能有民主選舉，祝賀台灣人舉行一場冷靜且民主的選舉。有關人等也公開表示肯定，台灣於2019年年末通過《反滲透法》，是打擊外國專制政權干預民主國家的有效手段。

記者就此問及台灣外交部，CFSP與CSDP兩項決議案的友台條文具體內容為何？

台外交部發言人歐江安回應，歐洲議會在當地時間1月15日，表決通過兩項決議案，意義重大，強調歐盟跟東亞、東南亞強化關係的重要性，呼應東海、南海、「台海」，要透過和平方式，解決歧見，也表達關切外國專制政權透過假訊息，干預他國民主，威脅亞洲的民主。歐江安表示，這兩項決議案再次重申台灣應有意義參與國際組織，在台灣大選後，歐洲議會即通過兩項決議案，「這是重要的里程碑」，外交部在此表達感謝。

近日，歐美多國政要與機構有關人等，尤以區域安全、信息安全等領域為主，紛紛表態支持台灣通過《反滲透法》，並於台灣大選結果出爐後，接連表示祝賀。前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）提到台總統大選、《反滲透法》時，表示「台灣是對抗外國網軍的好例子。」歐洲議會亦在區域安全的決議案中，表達對台海情勢的關切，一場總統大選後，全球反專制同盟儼然成形。