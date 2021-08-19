台日安全對話劍指中國？　郭育仁：日本必捲入兩岸衝突｜學者專訪

傳日本自民黨計畫與台灣民進黨以政黨對政黨的形式進行安全對話，台灣學者郭育仁向《多維新聞》表示，日方目的當然是針對中國，因為自習近平掌權至今，中國對周邊鄰國造成安全上的疑慮，企圖改變東海、台海、南海的現狀。

他認為，日本近來對中、對台態度丕變，若台日之間在不久的將來進行安全對話，未來台日關係的「機制化」將會非常快，可能升級成官方對官方的關係。

採訪內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



「台美日國會議員戰略論壇」當地時間7月29日上午登場，台灣、美國、日本三邊國會議員在會中討論「中國崛起」。（中央社）

台灣「中山大學中國與亞太區域研究所」教授、「國策研究院」執行長郭育仁8月19日向「多維新聞」表示，台日執政黨安全對話是由自民黨內的保守派主導，自2019年開始，當時自民黨還是安倍晉三執政，自民黨內的保守派議員，尤其是親台派的議員，主張召開「台美日國會議員戰略對話」，此事於2021年7月底實現。另外，2021年2月，自民黨在其外交部會里面也成立台灣小組，小組主席由外交部會會長佐藤正久來擔任。

郭育仁指出，佐藤正久跟台灣關係良好，軍系出身，畢業自日本防衛大學，曾在日本自衛隊服役。此外，在「台美日國會議員戰略對話」中，美方也鼓勵台日之間要直接對話，因為台日雙方在中國威脅下，有太多共同安全利益。

民進黨應派出立委出席對話

他表示，這次的台日執政黨安全對話，日本自民黨內主要是以外交部會跟國防部會，這兩個次團體來主導，也是日方發起的。台灣方面，目前民進黨還沒確定名單，但沒意外的話，應該是民進黨籍、且長期在國防外交委員會的立委出席，這樣才符合所謂的「二加二」國防、外交對話。而用國會議員台促成台日之間的「二加二」對話，有幾個重點。

第十屆台日交流聯誼會成立大會。蘇嘉全（左起）,立法院長游錫堃,王金平,日本台灣交流協會代表全裕泰,邱義仁應邀與會。全裕泰發表演說。（吳逸驊／多維新聞）

第一，因為這屬於國會外交、政黨外交範疇，與「台美日國會議員戰略對話」一樣，屬於民間交流，所以中共沒辦法抗議。另外日本是內閣制，內閣制的執政黨，其國會議員非常有可能隨時搖身一變 變成閣員、大臣，這與台灣的「半總統制」具不同的意義。 第二，用國會議員直接交流的方式，可跳過保守的公務體系，效率會特別高。尤其日本是「菁英官僚制」，最好的人才都去當公務員，日本外務省非常多都是東京大學、京都大學的畢業生，這些團體相對來講，對於需要被改革的事情，態度都會比較保守。

第三，這無庸置疑是針對中國對區域現狀可能帶來的改變，對話內容應該會圍繞台日共同的安全利益跟戰略利益。第四，從2021年3月16日美日「二加二」會議，再到後來美日峰會等等日本一連串作為，包含前一陣子的防衛白皮書，日本對中、對台態度丕變，轉變非常快，若8月台日議員直接進行安全對話，表示台日在不久的未來，雙方關係之間的「機制化」、成形應該會非常快。這個機制化，代表兩國交往的關係定型，不是一次就結束，有可能成為官方對官方的關係。

郭育仁也提及，蔡英文在2019年曾向日方呼籲台日「安保對話」，但其實針對安全議題、戰略議題上，台日之間有非常多軌的對話管道。蔡英文上台後，因為跟安倍晉三的共識性非常高，尤其在安倍胞弟岸信夫擔任日本防衛大臣後，更是力推台日之間的安全對話，所以蔡英文當時的呼籲，到現在都一個一個慢慢落實了，如果8月又有台日國會議員「二加二」會議，「我覺得是水到渠成」。他補充，這個「水到渠成」是台灣跟日方的資訊情報交換、局勢分析的交換，以及意見的交換，至於台日之間是否也會展開軍演，「這個短期內不太可能發生」，也不是現階段需要的。

兩岸若衝突 日本介入程度不可能低

至於若兩岸發生衝突，日本能為「台灣安全」出手到什麼地步？郭育仁強調，如果兩岸爆發軍事衝突，不管是誰先動手、因為什麼原因動手，日本想要閃都閃不掉，一定會被捲進來。也因為日本跟美國是有盟約的盟邦，如果美國介入台海戰事，日本是更不可能背棄盟約，被捲進來的程度會更高，因為這涉及實際上日本跟美軍之間的分工合作，「所以日本想閃都很難，介入程度也不可能低」。

蔡英文在2019年曾向日方呼籲台日「安保對話」（中央社）

郭育仁舉例，日本從2013年到2021年，一直在籌組所謂的「水陸兩用團」，這其實就是「海軍陸戰隊」，主因很簡單，就是美國駐沖繩基地的海軍陸戰隊，有兩萬多人要撤回關島，因此在沖繩這個西南諸島鏈，對於島嶼戰來說，美軍開始轉移給自衛隊自己去負擔。而台海只要爆發戰事，除了海空軍之外，最重要是海軍陸戰隊，不太可能動用到陸軍，海軍陸戰隊會變成主要的主力部隊。所以如果美國逐次的把海軍陸戰隊撤回到關島去，那第一線除了駐紮在沖繩的美軍外，就是日本的水陸兩用團，從兵種的角度來看，日本介入台海的程度沒辦法低。

而台日之間這種政黨跟政黨之間的安全對話，郭育仁認為「只是一個過渡」，其目的當然就是要建立台日之間安全機制的對話管道，未來如果「中共威脅」更提高，台日之間這種「機制化」的速度會越快。他舉例，這個機制化，就好比美國的《與台灣關係法》，日本現在沒有類似《與台灣關係法》的國內法，來規範與台灣之間的機制化關係，目前這種國會或政黨外交，除了是一個過渡階段外，也是跟中國清楚的講明，「你在逼我，那我們就發展機制化的關係」，這個態勢非常明顯。