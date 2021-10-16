高雄大火｜蔡英文捐出一個月所得賑災　稱用最快速度盤點危老建物

位於台灣高雄市鹽埕區「城中城大樓」日前發生嚴重火災事故，目前已知罹難人數達46人，創下台灣單一建物火災死亡人數第二高的紀錄。

總統蔡英文日前宣布捐出一個月所得賑災，並在周六（16日）前往高雄，在市長陳其邁、內政部長徐國勇及立委趙天麟的陪同下探視傷患，並至高雄市立殯儀館為罹難者上香及慰問家屬。她強調會全力協助災後工作，並將用最快時間全面盤點住商混合大樓，創建社區管理系統，用公辦都更來加速處理相關問題。



蔡英文在高雄醫學大學附設中和紀念醫院時表示，對於高雄城中城大樓的火災事件造成傷亡感到非常沉痛和不捨。她表示到高雄，主要就是來慰問傷者還有家屬，同時對在災害中勇敢搶救的警消還有醫護人員的辛勞，表達慰問與感謝之意。

蔡英文指出，在災後工作上，行政院部會和高雄市府會全力協助，透過專人以一對一的方式提供協助幫助居民度過難關。她指出這一次的事件之後，社會上有很多的討論，尤其是針對國家制度面還有法規面，是應進行全面的檢討，令不論是在法規面或制度面，都能夠更完善。

蔡英文進一步表示，在過去的五年，台灣政府透過社會住宅、都市更新危老政策，致力改善台灣人，尤其是弱勢族群的居住環境。發生城中城這麼嚴重的事故，一定要更積極地來檢討改善，她已經請台灣行政院以及台灣內政部全面檢討，強化建築管理、消防檢查跟都更危老制度不足的地方，要用最快的時間，跟縣市政府一起合作。

蔡英文強調要共同全面盤點住商混合大樓，特別是已經局部荒廢的老舊建築，要立即進行環境整理，排除危險跟雜亂的問題，創建起必要的社區管理系統，並且用公辦都更加速處理這些大樓跟建築物的問題。隨後，蔡英文也前往高雄市立殯儀館罹難者靈堂上香致哀，並向罹難者家屬表達深切哀悼之意。

此外，周五（15日）總統府發言人張惇涵表示，對於「城中城」大樓火災事故造成重大不幸傷亡，蔡英文及副總統賴清德與民眾同感沈痛不捨，二人皆以個人身分，分別捐出一個月所得，至高雄市政府社會局社會救助金專戶，指定用於此事故用途，作為撫慰及協助受傷者及罹難者家屬災後支持之用。