台東6.8級地震　花蓮六十石山倒塌道路中斷　赤科山傳400人受困

台東自昨夜傳出6.4級地震後，餘震不斷，9月18日下午2時44分再傳6.8級強震，花蓮玉里大橋斷裂，當地一間7-11倒塌4人受困。下午4時，花蓮玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋，聯外道路完全中斷，台東橘子山也發生坍方狀況。



下午4時30分傳出有大批前往花蓮赤科山賞金針花的遊客受困。赤科山上斷訊沒電沒訊號，路上發生坍方，連同店家約有3、400人受困山上。

9月18日14時44分台東池上發生規模6.8地震，地震深度7.3km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在FB發文表示，玉里六十石山的聯外道路，被落石跟土石掩埋，道路目前完全中斷。

Kolas Yotaka表示，假日前往花蓮六十石山看金針花的遊客特別多，很擔心山上現在的水與糧食夠不夠。也希望大家稍安勿躁，等待救援。

另一個賞金針花熱點赤科山現傳出約有大批遊客受困。包括店家在內估計有300、400人。這起地震深度7.0公里，各地最大震度達6強，台東池上6強和花蓮玉里6弱最為嚴重，造成玉里車站倒塌、高寮大橋斷落，各處山崩災情陸續傳出。

據《聯合報》報道，與花蓮六十石山齊名的赤科山，金針花海聞名，每逢8月至9月的金針花季，整片山丘開滿了黃澄澄的金針花海，這時候正逢金針花季，上山遊客眾多。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，今天強震後，位於赤科山主要聯外道路10.5公里處發生邊坡坍方，大量土石滑落，造成道路中斷。

花蓮縣赤科山聯外產業道路坍方中斷，山上大批遊客受困。（翻攝聯合報）

他說，店家及上山遊客約3、400人困在山上無法下山，目前沒電沒訊號，大家不敢待在房子裡，在馬路上互相交換訊息。由於餘震不斷，雖然還有一條通往山下的小路，但平時已難行，這時也不知路況，不敢走。玉里鎮公所已接獲各地災情通報，正匯整處理中。