成立「把妹」教學新創公司惹議　台灣政大學生遭警方函送法辦

台灣政治大學一名法律系何姓學生近日成立「把妹」教學新創公司，結果被質疑是成立賣淫公司。何男事後發表道歉聲明，並澄清公司不提供性交易，但他仍被警方函送台北地檢署偵辦。校方則依規定提獎懲委員會審議。



日前，何男在Facebook的政大學生交流板公開徵才，聲稱是「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，結果遭同校學生在Dcard發文質疑是成立賣淫公司。

何男周一（12日）在Dcard發表道歉聲明，指不論是否有違法，其行為確實造成外界反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是他的錯。他也為迎合滿足潛在客群，使用過於不尊重女性的詞彙來行銷，讓大家心生厭惡表示深刻反省，致上萬分歉意。

何男為事件發文道歉，並澄清公司不提供性交易。 （Dcard截圖）

何男進一步澄清，公司不提供性交易，亦非茶莊、應召站，也沒有賣淫服務，但嘗試經營的約會、娛樂產業或是把妹教學跟課程造成了反感，他願意承擔起社會責任，將公司解散。同時，身為政大在校生，他也願意接受校方的調查與處分。

政大校方回應，法律系已主動對該生是否違反校規展開調查，釐清事件真相，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議；若有涉及性平法的部分，將由政大性平會依規定調查處理。警方也通知何男到案說明，全案警詢後，何男被依涉刑法「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者」函送偵辦。