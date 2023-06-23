台灣圓山飯店天花板突砸落　壓到金龍噴泉　百年龍頭斷裂

台灣圓山飯店金龍廳6月23日發生天花板上的天井因白蟻蛀蝕而掉落，百年金龍的龍頭似已砸毀，《中時電子報》報道，圓山飯店表示，天花板掉落碰撞產生龍頭斷裂，已立即處理，預計一周內可完全恢復。



圓山飯店表示，由於龍的頭部是由黃銅製作，其中一爪是由鑄鐵製作，二部位和龍身乃用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞， 產生斷裂。圓山飯店指出，已經會同工藝師進行修復作業，預計在一周內可以完成。



金龍廳建於1956年，已有68年歷史，圓山飯店指出，維護工作相對不易，雖然平日嚴於檢查，仍發生這次天井天花板掉落事件，正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞尚不嚴重。

至於「金龍廳」裡的「百年金龍」，它的前身原是1919年台灣神社的「噴水銅龍」，直到1980年代，圓山飯店落成後將其鍍上24K金，成為鎮館之寶。

據了解，金龍是由黃銅製作，其中一爪為鑄鐵製作，在上述兩部位和龍身銜接處則是以水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂。

業者表示，在事件發生前，由龍尾通往龍身直到龍頭口部的噴泉管道，已有阻塞情形，飯店也利用此次整修，一併修復完成。

《中時電子報》指出，有多位文史專家對於圓山百年金龍也提出「金身顏色」的問題，飯店未來將基於文史資源的保存，邀請各界專家進一步研究「修舊如舊」的方案，盡力恢復百年金龍的原有風貌。

1973年，蔣介石和蔣宋美齡趁圓山飯店整修之際，悄悄地打造兩條地道，分別位於東、西側，目前東邊這條世界最長秘密滑梯道已開放參觀：