侯友宜：當選後將依循馬英九「不統、不獨、不武」兩岸路線

國民黨總統參選人侯友宜8月1日在東京巨蛋飯店接受日媒專訪。侯友宜矢言當選後會「堅持民主自由制度」、「有意義國際參與」，重申「自己接受合乎中華民國憲法的九二共識」，「國際角色與貢獻」，並將依循馬英九「不統、不獨、不武」路線，回到國民黨執政時兩岸穩定的現狀。



在這場專訪中，日媒關注焦點包括「未來當選總統期待能做到的事」，以及台、中、日、美關係，也提及侯友宜先前說到的「合乎中華民國憲法的九二共識」。

侯友宜認為，現階段國際情勢緊張，台海安全引起世界關注，主張「堅持民主自由制度」將強化台灣國防軍備能力、降低兩岸衝突，兩岸務實對話交流，能讓台灣經濟在不受政治干擾下起飛；而「有意義的國際參與」則力求「實質、持續、及時、全面的參加」。

侯友宜訪日，當地台灣僑胞於羽田機場接機歡迎。（Facebook@侯友宜）

侯友宜競選辦公室並於會後對外說明，強調侯友宜認為台灣是主權獨立國家，但國際處境特殊，未來會努力使台灣參加國際民航組織等。

侯辦指出，至於「國際角色與貢獻」一點，侯友宜主張，面對全球政經的變化，台灣有優勢與影響力，可以扮演區域秩序與兩岸和平的促進者等角色。

至於各界關注的兩岸關係，侯友宜稱，要重新回到國民黨執政時期的合作與交流，雖無法一蹴而就，但可以持續演進，先達到低位穩定。此外，侯辦明言美國是台灣的長期盟友，侯友宜主張應以現有基礎不斷深化美台實質合作，希望協助台灣參與《跨太平洋夥伴全面進步協定》，甚至未來有機會參與印太經濟架構，也支持美國重視台海穩定。

針對台日關係，侯辦指出，侯友宜主張「台日要建立絆的關係」，日本首相岸田文雄提到自由與開放的印太戰略，台灣可以提供協助，也希望簽署台日自由貿易協定。

在九二共識方面，侯友宜則向日媒說道，自己接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，呼籲兩岸之間要求同存異，「我們互不承認主權、互不否認治權」，台灣的未來由2300萬人決定，並將依循馬英九「不統、不獨、不武」路線，回到國民黨執政時兩岸穩定的現狀。