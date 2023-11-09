勒索台灣藝人安于晴6千元惹軒然大波　4名泰國警察判監5年

台灣女星安于晴本年1月赴泰國旅遊，稱遭當地警察無故勒索，付了2.7萬泰銖（約合6,430元港幣）才得以脫身，事件經泰國網友轉發引起泰國警方重視。



台媒中央社報道，泰國警方承認收錢，涉案警員被調離現職並遭起訴。當地法院昨天（8日）宣判，有4名警員因勒索安于晴一行人，各判刑5年有期徒刑，勒索的金額將充公。



報道指，安于晴今年1月初在IG分享在泰國旅遊搭車被警察要錢的經驗，此事在泰國引起軒然大波。

泰國警方一開始不承認收錢，但媒體大篇幅報道加上洗浴大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）的爆料，涉案警員最後承認收錢，並指出是因為安于晴一行人持有在泰國非法的電子煙，因此一行人私下付錢給警方用以交換不被調查。這件事甚至令當時的泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）公開道歉。

今年3月，當地檢方以違反刑法起訴涉案的6名警員，法院8日宣判，其中4名警員因向安于晴等人勒索，各判處5年有期徒刑，另2名警察負責攔車但並未直接涉及勒索因此無罪釋放，而警員收受的2.7萬泰銖將繳交國庫。