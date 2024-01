賀賴清德｢當選｣遭陸外交部抗議　菲律賓總統重申：不支持「台獨」

1月15日,菲律賓總統小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.)在「2024台灣大選」後發出賀文,以「台灣總統」稱呼賴清德,賀其當選。

菲律賓當地事件23日,小馬可斯再對台灣問題作出最新表態,表示不支持「台獨」,重申該國堅持一個中國政策。



據英國路透社以及菲律賓GMA新聞網等媒體報道,菲律賓總統小馬可斯在23日播出的採訪中表示,「一個中國政策沒有改變。自從奉行一個中國政策以來,我們一直嚴格、認真地堅持一個中國政策,這一點沒有改變,這一點也不會改變。我們不支持『台灣獨立』。台灣是中國的一個省,它們以何種方式重新整合是(其)內部事務。」

對於他曾「祝賀賴清德當選」一事,小馬可斯辯稱只是「出於禮節」,他表示自己支持和平,不希望發生地區衝突。

菲律賓總統小馬可斯:Philippine President Ferdinand Marcos Jr. delivers his speech during a joint press statement with European Commission President Ursula von der Leyen at the Malacanang Presidential Palace in Manila, Philippines, July 31, 2023. (Reuters)