賀賴清德｢當選｣遭陸外交部抗議　菲律賓總統重申：不支持「台獨」

1月15日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在「2024台灣大選」後發出賀文，以「台灣總統」稱呼賴清德，賀其當選。

菲律賓當地事件23日，小馬可斯再對台灣問題作出最新表態，表示不支持「台獨」，重申該國堅持一個中國政策。



據英國路透社以及菲律賓GMA新聞網等媒體報道，菲律賓總統小馬可斯在23日播出的採訪中表示，「一個中國政策沒有改變。自從奉行一個中國政策以來，我們一直嚴格、認真地堅持一個中國政策，這一點沒有改變，這一點也不會改變。我們不支持『台灣獨立』。台灣是中國的一個省，它們以何種方式重新整合是（其）內部事務。」

對於他曾「祝賀賴清德當選」一事，小馬可斯辯稱只是「出於禮節」，他表示自己支持和平，不希望發生地區衝突。

菲律賓總統小馬可斯：Philippine President Ferdinand Marcos Jr. delivers his speech during a joint press statement with European Commission President Ursula von der Leyen at the Malacanang Presidential Palace in Manila, Philippines, July 31, 2023. （Reuters）

本月16日，外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧曾回應小馬可斯的言論，稱小馬可斯的有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。

16日當日上午，中國外交部部長助理農融召見了菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

毛寧還說，「我們建議馬科斯（小馬可斯）總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」