IG公布前度性愛片4千人睇　恐怖情人逼女高中生「再做1次才刪」

台灣桃園一名印尼籍女高中生與同班的馬來西亞籍男友分手後，向男方追討欠款時，反遭男友以公開「交往期間的滾床性愛片」作為恐嚇，並要求再度發生性關係，不料前男友仍將影片轉發給同學、不特定人士觀看，觀看人數超過4千人，女高中生事後向校方求助，卻得不到幫助，最終情緒崩潰決定提告，最終桃園地院判前男友及其父親應連帶賠償新台幣50萬元（約合12.2萬港元）。



綜合台媒報道，經台灣檢警調查，男女方本是高中同班同學，亦是男女朋友，並同在一間建教合作的工廠工作。兩人交往期間，女方曾借錢給男方，且有合拍性愛影片行為。然而，在女方提出分手後，男方不但拒絕還錢，還威脅她繼續發生性行為，否則就公布2人性愛片。

「影像性暴力」包括：未經同意下拍攝性私密影像、未經同意下散佈、分享、售賣性私密影像；要脅、恐嚇、勒索散佈性私密影像；以及，將當事人的樣子移花接木至色情影像。 （Maru Lombardo/unsplash）

同一時間，男高中生卻將手機交給同學傳閱，導致女高中生必須面對眾人輕蔑及嘲諷的眼光，頓時感到十分難堪，男方後來為了逼女方復合，更將性愛片上傳到IG限時動態，由於他的IG追蹤人數達到4千多人，女方感到恐懼及憤怒，轉而向學校教師求助，教師卻說她是外籍學生，訴訟上保障有限，故未能獲得協助。

最後女高中生決定前往警局報案，希望對方能收斂行為，但男方仍對同學、同事講述2人糾紛，有人聽完後又來詢問她事情始末，造成小萱二度傷害。兩人後續也發生爭吵，險些有肢體衝突，台灣法院遂對女方核發保護令，男方也被裁定保護管束。

法官勘驗證據後發現，男方將影片發布在公開的限時動態，被要求刪除影片時，還回覆女方「那你答應我一個事情」、「我全部刪掉」、「復合」、「一你跟我多做1次，二你跟我復合」、「復合吧」等字句，但遭女高中生回絕，男方之後又恐嚇要給其他友人觀看性愛片，明顯侵害女方隱私和名譽權。

法官最終認定，涉案男高中生高中肄業，現在馬來西亞，父親名下亦無財產，判父子應連帶賠償新台幣50萬元，全案仍可上訴。