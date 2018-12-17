「可能在過去一年半時間內，我們沒有作出足夠迅速而有力的回應，我將承擔我這一份責任。」對「黃背心」運動沉默多時的法國總統馬克龍，終於在上周一（12月10日）發表全國電視講話，他除了承認過失，還在工資調整等方面作出實質讓步。 馬克龍此番表態總算取得成效，在剛過去的周末，參與「黃背心」運動的示威者人數大減，巴黎僅有零星衝突。然而，馬克龍若以為渡過了此劫，那就錯了。倘若他不直視自身問題—改革不考慮實際情況，而且欠缺魄力—那在長遠而言是非常致命的。

面對「黃背心」示威者的訴求，馬克龍嘗試在全長13分鐘的演說內動之以情：「工人不安，他們找不到工作……村莊、社區公共服務減少，生活環境消失……民主不安，人們感覺自己的聲音沒被聽到……」為此，他承諾改善民眾生活，包括從2019年元旦起，把每月最低工資上調100歐元、免除加班薪金徵稅，同時取消針對貧窮人口和領取退休金人士的加稅措施等。

壓力下妥協 「火頭」仍在

然而，馬克龍在作出上述承諾前，似乎未經深思熟慮。有當地公共帳目部門官員接受電視訪問時指出，紓困措施涉及金額達到80至100億歐元，他坦言政府仍未準備妥當，正在了解如何支付這筆費用。更大問題在於：倘若當局沒有削減其他公共開支，明年預算赤字可能擴大至佔國內生產總值（GDP）的3.4%至3.5%，超出歐盟規定的3%上限，屆時歐盟和法國之間，可能出現目前歐盟和意大利那樣的預算爭拗。

另一「火頭」是馬克龍拒絕就關鍵的「巨富稅」讓步。去年5月上台後，他取消向擁有逾130萬歐元資產的富豪徵稅，希望避免資金外流、促進投資，繼而降低失業率。雖然他的出發點相當正面，但有關措施在不少人眼中屬於「劫貧濟富」，最終釀成今次「黃背心」運動。

12月15日法國南特（Nantes）的黃背心示威。示威者認為法國政府未能代表民意，主張以公投方式將民眾提案帶入政府。（視覺中國）

馬克龍並非完全不了解示威者對「巨富稅」的憤懣，但他拒絕在這個問題上讓步，還表明將強勢推進自己的改革，包括在明年繼續全面檢討及修訂退休金、失業救濟及公共開支，「我們會透過強而有力的措施，回應經濟及社會的迫切問題，包括盡快縮減稅項，以及控制政府開支，不會因此掉頭。」

對此，示威者自然不會輕易「收貨」。早前與馬克龍會晤的「黃背心」運動領袖柯西（Benjamin Cauchy）形容，紓困措施本質上只是「折衷手段」，暗示示威者的訴求仍未被充分正視；左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）甚至認為，倘若馬克龍認為「派錢」可以平息「起義」，是誤解了「黃背心」行動。

事實上，馬克龍除了在政策上未如人意，他今次選擇在愛麗舍宮的「金色廳」（Salon Doré）發表演說，同樣備受批評。金光閃閃的室內設計，只會令人聯想到他的商界背景，難以向示威者傳達「總統明白貧苦大眾真實處境」的訊息。即使他在演說期間刻意轉用溫和語調；即使他就過往「言辭傷害過人」道歉，也難以擺脫「富人總統」的標籤。

馬克龍選擇在愛麗舍宮金光閃閃的「金色廳」（Salon Doré）發表演說，極為「離地」，與他口中想要扶助貧苦百姓的主張，格格不入。（視覺中國）

政策雖具遠見 節奏拿捏失當

必須承認的是，挾着「拿破崙以來法國最年輕國家元首」身份上台、敢於在外交舞台上向美國總統特朗普「叫板」的馬克龍，某程度上確實給人進取、雄心萬丈的觀感。正如上期《香港01》周報刊載的《馬克龍治國記：找得到病灶 抓不準藥方》一文指出，無論是在國際場合推動「歐洲一體化」，還是在國內提振競爭力，馬克龍的改革綱領在大方向上是有遠見的。

單就法國國內而言，馬克龍清楚看到，法國正面臨經濟增速緩慢、失業率高企等問題。為此，他訂下鴻圖大計，包括為企業鬆綁，加強法國競爭力，希望到了2022年爭取連任時，當地能夠創造26.4萬個就業職位，失業率下降至5.9%。如果他能切實做出成績，當然是值得歡迎的。可是，回看他對改革進程的拿捏，以至對「黃背心」示威的電視講話，這位只有40歲的總統實在令人搖頭嘆息。

敢於在外交舞台上向美國總統特朗普「叫板」的馬克龍，某程度上確實給人進取、雄心萬丈的觀感。（資料圖片／路透社）

一去到執行層面，馬克龍的表現相當拙劣。具體來說，他未有充分掌握到改革步伐與實際情況不一致的問題。還記得在去年8月底，馬克龍依仗執政「共和前進黨」在國會的議席優勢，在未與工會代表充分溝通、在實際情況不允許的背景下，短短一個月內便通過《勞動法改革法案》。

「霸王硬上弓」的模式，同樣見諸於教育和鐵路改革上，致使每次闖關都在民間引起軒然大波。改革過速過猛，節奏掌握不當，終於令他眾叛親離：今年11月，他的支持率跌至兩成三，與前總統奧朗德（François Hollande）在2013年的窘局「互相輝映」。

上周六巴黎有示威者高舉「馬克龍大帝給乞丐麵包碎」的標語，指責馬克龍的讓步未能真正解決問題。（視覺中國）

顯而易見的是，馬克龍急於求成，一方面是源於他太過年輕、從政經驗不足的事實；另一方面，也是因為他急於在2022年大選前交出可觀的成績，以至政策在尚未成熟、各方利益還未獲得妥善照顧下，便急急上馬。

更為可笑的是，當法國人以為，「黃背心」運動為馬克龍上了寶貴的一課之際，他竟然再次「斷錯症」—在電視講話中形容示威者的不滿並非單單源於其施政，亦來自過去四十年法國潛藏已久的問題，故意淡化自身責任。

面對民怨，馬克龍甚至聲稱，在過去一年半，現屆政府「沒有作出足夠迅速而有力的回應」，其潛台詞是：政府的改革步伐不夠快，將來還要強力推動改革。若真如此，他今次對示威者作出的妥協，只不過是「以退為進」，他心裏仍然是急於求成的。

面對第五周的黃背心示威，上周六巴黎街頭警方出動裝甲車嚴陣以待，卻未見如前兩周的暴力示威情況。（視覺中國）

放縱民意 VS 主導政治

同樣值得批判的是，在英國脫歐進程暴露出「民眾未必清楚自己想要什麼」的時候，作為一國元首的馬克龍，理應像他的偶像拿破崙一樣，在擁有執政宏圖之餘，還要為民眾發揮引領作用。可是，綜觀他今次對示威者的妥協，很多都與其改革目標背道而馳，反映這位總統沒有領袖應該具備的魄力，在放縱民意和主導政治間之間拿捏不當。

例如，在演說前數日，他向要求停止徵收燃油稅的示威者屈服，這等同釋放一個訊號—暴力示威是有用的，變相鼓勵民眾提出更多要求；另一方面，當局早前曾聲稱，調高最低工資只會打爛工人飯碗，無助就業，他今次卻反其道而行，調高工資；此外，當局希望強化企業競爭力，今次卻要求錄得盈利的企業，明年底向僱員派發免稅年終花紅，這可能會削弱企業東主的經營意欲，窒礙經濟發展。

黃背心運動，如今似有擴散之勢，在西班牙馬德里就有示威者身穿黃背心，要求政府增加退休金。（視覺中國）

想當雄主還是庸主？

「傲慢離地」和「不食人間煙火」，是馬克龍難以擺脫的負面標籤，但這還屬其次。更深層次、更致命的問題是：空有抱負。推動改革時沒有充分考慮可行性，節奏掌握不好，未能做到「因情而異」、「因勢利導」，以致多麼有遠見的改革宏圖都走樣變形。而一遇到暴力抗爭便輕言讓步，魄力欠奉，作出同改革目的不一致的妥協。

還記得去年5月，馬克龍挾着六成民意支持和國會議席優勢上任，其非左非右的「中間路線」一度給人無限憧憬。可是一年半過去，他交出的答卷顯然不如人意。他今次決定向示威者「派糖」，相信可以暫時紓解民怨，但他倘若繼續對「改革不考慮實際情況」、「欠缺魄力」的致命問題不聞不問，「政治炸彈」終究還是會再次被引爆。

在法國歷史上，「雄主」除了胸懷治國良策、還懂得帶領人民沿着可行的道路前進，不能隨便受到浮動的民意牽扯。在這方面，帶領法國稱霸歐洲的拿破崙，以及率領「自由法國」擊敗納粹德國的戴高樂（Charles de Gaulle）都是表率。「見賢思齊焉，見不賢而內自省也」，馬克龍究竟可學到多少？￼

上文刊載於第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《拙劣的「以退為進」 馬克龍仍未弄清自身弊病》。

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