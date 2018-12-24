香港有一個專門給外籍囚犯收聽的電台節目《Hour of Love》，由上世紀八十年代聞名的洗黑錢「專家」之一Bruce Aitken主持。 Aitken曾是美國最受期待的棒球新星，卻在當地吃過一年牢飯。1974年起，他在香港從事洗黑錢工作，十多年來，牽涉入1976年發生的日本戰後四大醜聞之一的洛歇事件（Lockheed Scandal）、1979年轟動一時的澳洲毒品交易案Cessna-Milner事件，以及1980年倒閉的澳洲紐甘．漢德銀行醜聞（Nugan Hand Scandal）。悉尼報紙形容Aitken為「神秘的金錢搬運家」。 曾經有神秘學家為他看命，說他的人生「被幸運之神眷顧」，卻有一道濃重的陰影，不可預視……

Bruce Aitken準備開咪，他的過去令他成為囚犯的同路人。（李澤彤攝）

1969年，來自美國小鎮的Aitken首次踏足香港，結識了後來的妻子，萬萬沒有想到，這個地方會成為其人生最瘋狂日子之始。

22歲的他剛被美國運通（American Express）聘用，取道香港轉機，先後被派遣到越南綏和市美國空軍基地及西貢（現胡志明市）分行。那時越戰正如火如荼，他發現當地酒店和黑市的美元與美軍軍票兌換率相差近一倍。美軍禁止把美元到黑市兌換，稱會為敵人提供資金。「那完全是廢話，錢被想離場的商人提到香港。」Aitken說。

曾經的棒球投手新星 越戰中的染血支票簿

因為工作關係，Aitken經常來往於香港和越南兩地。為了避開軍方視線，他把在香港兌換得來的美元偷偷捲起，放到空心牙膏筒中，再偷帶到越南兌換，賺取差價。

在越南的日子，除了偷偷賺取匯率差價，Aitken還要為陣亡美兵查核帳目。1974年，他再也無法忍受拿着染上陣亡士兵血漬的支票核數，決定辭職，「這場戰爭明顯是大生意、合約、金錢，我不想成為這部機器的一部分。」他想起某次前往中環皇后大道的Deak & Company（遠東）香港分部兌換美元的情景，當時南非籍經理Dirk Brink在辦公室大吼大叫找人去雅加達，見到Aitken後眼神一亮地說：「你有美國護照，那就容易拿簽證。有空打給我吧。」於是投書應徵。

「我也不明白自己為什麼進這一行，我需要一份工作，選擇美國運通的工作尚可以理解，來到香港也是這樣，或者是命中注定，性格使然。」或許是想藉追求刺激以填補失去棒球的空虛，「我想生活充滿熱情（zestful life）。」

他把過去輯錄成自傳，收錄了1976年他往返越南和香港攝下的舊照。（李澤彤攝）

他的興致，早在1967年初夏消失了一半。「有些人天生幸福地擁有才華，其他人得尋尋覓覓才能找得到，而我天生就是個好的棒球手。」自五歲起，父親教Aitken打棒球，他從來沒有想過自己不能成為專業選手。他輕易地拿到全額獎學金上大學，帶領隊伍在比賽中贏得冠軍，他享受每一場比賽前的快樂，還有腎上腺素急升的興奮感。1965年，他是全美最好的投手，紀錄排名第一，有球隊向他招手，只待畢業就能晉身大聯盟。1967年6月一場比賽中，他右膝蓋嚴重受傷，腿也無法拉直，但因負擔不起手術費用，只是打了一個月石膏，棒球夢隨之破碎。

Aitken自幼家貧，試過買新雪櫃吃光了裏頭附贈的食物，把空雪櫃退貨。一家七口靠他一個人賺錢，工作對他來說十分必要。畢業後，他試過在保險公司工作，卻忍受不了沉悶而離開。由始至終，他一直想尋回棒球場上那份刺激感，Deak & Company的工作正正提供他所需的腎上腺素。「在棒球隊，我當投手，與捕手控制整場遊戲，一旦那停止了，我需要別的（替代）。這份工作需要出國，要接觸不同的人，且不是一般人，正是我需要的。」

因膝蓋嚴重受傷，Aitken的棒球夢隨之破碎。（示意圖，圖中人物非受訪者／GettyImages）

來往三十個國家 瘋狂洗錢歲月

見過紐約總公司大老闆Nicholas Deak後，Aitken馬上被聘用。老闆會說六門語言，二戰時曾為CIA情報部門工作，因此接到不少來自中情局委託的項目，客戶包括政府部門、大商家、情報機關，甚至連毒販都有，但Aitken直到在紐約受訓完、到香港工作後才幡然醒覺。彼時的香港仍未有「洗錢」的概念，《紐約時報》在1984年的報道便指，Deak & Company的業務範圍是「只接受外國人的存款，付利息，並轉移資金到其他國家」，並容許客戶以假名開戶頭，收費是總款項約3至5%。

「我們像瑞士銀行一樣。」七十年代，Deak & Company將「你有現金，我們就買」奉為圭臬。Aitken舉例指，假如有在香港的菲律賓商人希望買港股，正常途徑的話，需要到中環的銀行兌換披索，獲批准後才能買入美元，但兌換率十分差，在Deak & Company兌換則馬上能取得美元。「以往這十分正常，買賣貨幣時不會問問題，也沒有洗錢這個概念，但國家都有外匯管制，因此我們只是繞過法例，或另闢蹊徑。」

「客戶使用我們的服務，是因為我們絕對保密。」 Aitken說，當時公司守則第一條是「了解客戶」，第二條是「不要問，只要做」，老闆Deak總是說：「我們又不是警察。」

1977年時的Deak & Company香港分行，Bruce坐在Dirk Brink辦公室中。（李澤彤攝）

公司會把接錢叫做「pick-up」，就像接貨，多依賴人員跟當地代理人接洽。Aitken試過從澳洲墨爾本拿取數十萬澳元現金，然後喬裝成澳洲遊客收購來自香港的現金，再存入悉尼的澳新銀行（ANZ）。「說謊這部分是最困難的。」他往往要強裝鎮定，經常會把數以十萬計美元的現金藏在高爾夫球袋的夾層中，又試過利用百元跟一元美鈔尺寸一樣的特點，把內裏只有三萬美元現金的包裹申報成百萬美元，再和客戶的包裹移形換影……

在那瘋狂的日子裏，急如星火的Brink一聲令下：「你過來，有沒有去過……」 Aitken就知道他得飛到某個地方了，頭兩年工作，他就飛了超過三十個國家，護照都蓋滿印章，有時更會用假名預訂機票。他記得Brink老是說「走私是白人的特權」，過海關時，要永遠排在印度人後面，這樣他們就不會查你。工時不長，住五星酒店，享受客戶好好招待，但這樣的日子維持了不久。1975年，位於日本的接頭人、西班牙神父忽然被捕，像是敲響了第一記喪鐘。

1975年，接頭人紗紗被捕，敲響了Aitken的第一記喪鐘。（李澤彤攝）

七十年代，美國洛歇航空公司為擊敗競爭對手以獲取全日空新客機的訂單，向時任日本首相田中角榮等人行賄五億日圓，這樁貪污醜聞震驚日本，並牽涉荷蘭、西德、意大利等十五個國家，最終導致田中角榮被捕，接受長近七年的審判。由五十到七十年代，Deak & Company經手當中約3,000萬美元，「我們有很多來自CIA的訂單，由美國駐香港領事館傳達，付款給洛歇副總裁後，錢就落到日本首相手裏。」

西班牙神父被抓後，辦公室亂成一團，老闆Deak僅僅說：「為他祈禱吧。」Aitken以往覺得自己的工作只是與財務私隱權有關，到那刻才意識當中的風險：由他提着高爾夫球袋運送給西班牙神父的日圓，會不會是賄款？萬一被捕，公司會不會保障我的安全？

七十年代，時任日本首相田中角榮（右）收賄五億日圓震驚日本。（資料圖片／GettyImages）

種種迹象顯示更大的風暴將至：1979年澳洲Cessna-Milner事件爆發，揭露毒販利用Deak & Company，把利潤由澳洲送到東南亞；紐甘·漢德銀行創辦人之一Michael Hand向Deak & Company大力挖角，甚至在金三角清邁開辦分行，另一創辦人Frank Nugan隨即在1980年被槍殺；1984年，Deak & Company因協助毒販洗黑錢而遭直屬美國總統的組織犯罪委員會提告，宣告破產；1985年，老闆Deak被疑似精神病人闖入辦公室槍殺，一直有人懷疑是刺殺事件。

事件發生後，傳媒紛紛追訪Deak & Company，公司名字頻密見報，惹來當局注意。Aitken心裏有數，知道自己被盯上了，每次通過美國海關，他是唯一一個被截停盤問、仔細翻查行裝的人。繼續閱讀Aitken的故事：【監獄台主持人．下】洗黑錢釋囚書寫人生 留香港為外藉囚犯發聲

上文節錄於第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《洗黑錢釋囚開咪贖罪》。

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