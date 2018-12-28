氣候暖化逼在眉睫，新興的地球工程或有望成解決良方。惟有學者質疑，這技術或是一條不歸路。 而在各國合作解決氣候成果不彰，地球工程又會否成為他們的藉口？

承接上文：

【科技．未來】地球工程干預氣候 成應對暖化的雙面刃

有科學家警告，一旦地球工程展開，未來突然終結的話將帶來更大危險。美國羅格斯大學（Rutgers University）環境科學教授Alan Robock在本年1月刊於《自然—生態與演化》（Nature Ecology & Evolution）期刊的研究批評，假設地球工程在開展五十年後突然結束，全球多處地方或會急劇升溫攝氏2至4度，並令亞馬遜雨林、北歐、亞洲降雨量大減，增加熱帶雨林的山火，甚至造成物種滅絕。

「地球過去一百年持續暖化，有些物種可適應這種漸進式轉變，若突然以新的氣候方案取代地球工程，這些物種未必來得及適應。」 Robock解釋。

氣候暖化將嚴重威脅一些發展中國家，因此有學者呼籲地球工程討論不應忽略他們。圖為接近尼泊爾一段的喜瑪拉雅山冰川。（視覺中國）

國際間協作成疑

Robock認為，戰爭、經濟倒退、國際間信任危機，都可能導致地球工程中止。例如，太陽地球工程將令陸地降溫多於海洋，或會影響亞洲季候風：「印度或中國可能出現旱災，屆時他們就會說『是你們這群工程師造成的』。我們可以說『旱災可能本來就會發生』，但他們也會反駁『是的，但我們的市民覺得是你們導致的，你最好停了它』。」

這也呼應了12名分別來自孟加拉、埃塞俄比亞、泰國、牙買加、中國、巴西的科學家的訴求。他們本年4月在《自然》撰文，強調地球工程研究不能由發達國家說了算：「發展中國家將承受最好及最壞的結果，他們在太陽地球工程的研究和討論中應扮演重要角色。」

巴西新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）揚言將退出跟隨美國總統特朗普（圖左），退出巴黎氣候協定；又宣佈巴西將棄辦2019聯合國氣候峰會。有學者擔心，地球工程將成國家元首逃避減排的藉口。（視覺中國）

或成逃避減排藉口

更根本的是，批評者認為地球工程只是迴避了減排這個氣候變化的癥結。加拿大環保組織ETC Group素來反對地球工程，其行政總監Jim Thomas認為SCoPEx的實驗結果不重要：「這是一場改變社會規範的實驗，跨越作為科學實驗的界線。」另一名成員Silvia Ribeiro在去年一則聲明中說：「美、俄、中都想單方面控制『地球恆溫器』。絕不應該在這一刻讓那些膚淺的科學家為上述國家提供工具和藉口，以逃避國際間的承諾，並對危害每一個人的氣候進行單方面和高風險的修補。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）物理學家Joanna Haigh也批評，地球工程計劃是「轉移視線，很可能削弱減排動力」，她因此提議直接投放更多資金，以幫助各國減排。

團體促勾勒監管方向

對於這些質疑，參與SCoPEx的教授David Keith反駁說，太陽輻射管理（SRM）可減少永久凍土（permafrost）流失、促進森林生長及減少使用冷氣，長遠可減碳。他在一項尚待發表的研究報告中稱，經氣候模型分析，全球幾乎每個地區都可受惠於溫和的太陽地球工程計劃。為SCoPEx提供測量儀器的美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）大氣科學家David Fahey認為，SCoPEx應促進相關討論：「不討論地球工程，才是最大的錯誤。」

SCoPEx深明以太陽地球工程的名義身先士卒，必須小心翼翼，因此Keutsch和Keith正籌組外部顧問委員會評估實驗。UCS首席氣候科學家Peter Frumhoff認為，這種框架比實驗本身更重要，它將為更多未來的實驗建立基礎：「SCoPEx是首支『出閘』隊伍，將開啟獨立監管該如何進行的討論。做得對比做得快重要得多。」

也有學者認為，地球工程是拯救地球最後手段，不應放棄研究。（視覺中國）

一些組織亦開始促成國際間討論，例如太陽能輻射管理倡議組織（SRMGI）正在亞洲、非洲和拉丁美洲等地的發展中國家展開工作坊；非牟利氣候組織C2G2在本年5月向聯合國環境署常駐代表團強調，地球工程必須得國際間認可，又設工作坊勾勒監管方向。C2G2行政總監Janos Pasztor解釋：「政府需要參與討論和理解這些議題，不止要明白進行地球工程的風險，還包括不理解和不知情的風險。」

現時解決氣候變化的進度殊不樂觀，若情況繼續惡化，地球工程技術或許將成為不得不試的選擇。按哈佛大學太陽地球工程研究計劃共同總監Gernot Wagner的研究結論，地球工程技術上可行，但不代表他十分推崇。他本年2月在《華爾街郵報》撰文，強調太陽地球工程「或能爭取點時間，但不是減碳的替代方案……也不是氣候變化的治本方法，而且會在環境和政治上引起憂慮。然而，這仍是值得探索的意念」。若可以選擇的話，他寧願由始至終都不需要地球工程技術：「毫無疑問，採用SRM，證明了我們作為負責守衛星球的生物，是何等失敗。」

上文節錄自第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《人工控制氣候 地球工程是解決暖化出路？》。

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