打從首隻複製羊多莉（Dolly）於1996年誕生後，廿多年來，先後有複製貓（2001年）及複製狗（2005年）的出現，複製動物亦從科研的初衷，逐漸轉化為治療寵物離世之痛的大眾生意。 這股潮流從韓國和美國蔓延至中國，北京基因公司希諾谷（Sinogene）預計，中國首隻複製貓將於今年第一季出生。 然而，以大量胚胎和代母煉成這些空有軀殼而無記憶的貴價複製品，是否值得我們去追求？

用高溫的鐳射刀剖開肚皮，在金屬鉗撐開的傷口中，黃禹錫（Hwang Woo-Suk）從母狗肚中抱出幼犬。在旁的護士抹淨幼犬嘴上液體，讓其順利呼吸，黃禹錫剪掉臍帶，編號1192的複製狗出生了。

這是韓國首爾秀岩生物科技研究基金會（Sooam Biotech）的日常光景。秀岩是全球首間犬隻複製公司，過去十多年，已有逾千隻複製狗誕生於此，每隻收費10萬美元。秀岩狗隻繁殖研究員Jae Woong Wang坦言：「無錯，複製已經變成一門生意。」一般來說，只要狗主在愛犬死去五天內，把其DNA樣本交至秀岩，就有複製的可能。「只要狗隻遺體的細胞仍未受損，我們保證在五個月內可複製出狗隻。」 Wang說。

希諾谷的員工為編號「NTR1917」的比高犬（明星狗「果汁」的代孕犬）進行代孕手術。（Thomas Peter／路透社）

瞄準龐大市場

黃禹錫一度是韓國國民英雄。2004年他擔任首爾大學教授時，其團隊在《自然》（Science）期刊發表論文，聲稱已成功複製人類胚胎，被視為幹細胞研究重要突破。雖然研究在2005年底被揭發造假，黃禹錫教職不保，更幾乎入獄，但他作為複製狗之父卻無可爭辯。2005年，黃禹錫利用阿富汗獵狗（Afghan hound）耳朵細胞，成功複製出全球第一隻複製狗「Snuppy」。此後他創立了秀岩，起初只研究複製豬、牛，在2009年受鳳凰城大學（University of Phoenix）創辦人、富商John Sperling所託複製出其女友的愛犬Missy後，他和秀岩開展了商業性複製狗隻事業。

複製動物在科研上有其價值和潛力。例如黃禹錫透露，其員工正以之研究幹細胞與胚胎發展，除了更深入理解動物細胞如何發展，還有望幫助治療如阿茲海默症和糖尿病等疾病。事實上，秀岩也正接受政府資助，為研發黑色素瘤（melanoma）藥物建立模型。黃禹錫本人也正參與另一計劃，試圖從冰封於西伯利亞的長毛象抽取細胞，結合大象卵子，以複製方式「復活」長毛象，研究亦可應用於其他絕種動物如庇里牛斯山羊（Pyrenean Ibex），或保育如埃塞俄比亞狼（Ethiopian wolf）等瀕危品種。

複製動物不限於寵物，有科學家正研究以之配合基因編輯技術，「復活」絕種動物如長毛象、比利牛斯山羊（圖）等。（Wikimedia Commons）

秀岩也把《健力士世界紀錄大全》中最小型的芝娃娃犬（Chihuahua）Miracle Milly複製了49次。秀岩生物科技研究總監Yeonwoo Jeong解釋：「我們想知道牠為什麼這麼細小，這種特徵又可否轉移？但原來是不可以的，複製品都比牠大。」秀岩不只複製寵物，還有用作拯救、搜索或緝毒的複製狗，也有農業上用的複製豬、牛。

在專業應用以外，這些動物複製公司正把技術推往更大的寵物市場。隨着少子化趨勢，愈來愈多人把寵物視為重要的家庭成員，愈加願意為牠們花費。據美國寵物產品協會（American Pet Products Association）調查，2017年美國人在寵物身上花費了694億美元。美國太陽信託銀行（SunTrust Mortgage）一項調查發現，三分之一千禧一代買屋的原因在於養狗，比結婚或生小孩還高。美國德州的ViaGen Pets是另一間知名的動物複製公司，複製寵物貓和狗分別收費25,000和50,000美元。

愈來愈多人願意花費在寵物，複製寵物或是這個龐大市場的最新一員。圖為英國女子Lisa Simmons，她每月花費2,000英鎊在愛犬身上。（視覺中國）

中國近年也成了這股潮流的最新落腳點。據《2018年中國寵物產業白皮書》，現時全國城鎮約有9,149萬隻貓狗，產業規模達1,708億元人民幣。希諾谷自2017年9月起提供複製狗服務，每次收費38萬元人民幣，需時六至十個月。該公司至今複製了不足20隻狗，其中之一是「汁汁」，複製自出現在《心花路放》、《惡棍天使》等電影中的明星狗「果汁」，主人兼訓練師何軍預料汁汁的演藝潛力比果汁更大。希諾谷副總經理趙建平上月向《環球時報》透露，中國第一隻複製貓將在今年第一季誕生。

現時複製動物基本上離不開秀岩、ViaGen Pets和希諾谷這三間公司，但複製寵物的興趣來自全球各地。秀岩辦公場所有一道白色大牆，上面貼滿了笑容滿面的人與新生複製狗的合照，每張都標示了城市名稱和國旗：南楊州、東京、洛杉磯、莫斯科、渥太華、巴西利亞、瓜達拉哈拉、海德拉巴、安克拉治……

複製寵物潮流近年蔓延至中國。去年9月「汁汁」（左）出生，複製自出現於多部電影的「果汁」（右）（Jason Lee／路透社）

三間公司所用的技術，基本上仍是「體細胞核移植」（somatic cell nuclear transfer），即1996年複製多莉的那一套——先從一隻狗身上提取卵子，把它的細胞核移除，再從想要複製的狗身上提取體細胞，注入到該卵子之中，然後以電擊誘使兩者融合及分化，繼而把發展成的胚胎植入代孕狗隻子宮，順利的話，複製狗會在約60天後出生。

趙建平補充，複製狗不限種類，希諾谷已成功複製過史納莎、德國牧羊犬、北京狗和貴婦狗。此外，由於體細胞在活體提取時質素最佳，因此寵物主人需於寵物死後盡快保存其細胞。這些公司一般會提供基因保存服務，例如ViaGen Pets收費1,600美元，讓主人可在寵物仍然在世時預先保存細胞，方便日後隨時複製。

為何複製狗收費這麼昂貴？黃禹錫解釋，這是由於狗隻每年只發情兩次，令從牠們身上提取卵子的成本高企：「不像其他物種，現時沒有有效的方法可以讓狗隻的卵母細胞在體外成熟。」 Jeong寄望日後可利用幹細胞技術在實驗室製作，毋須費時又昂貴地以手術方式從動物身上取得。

治療喪親傷痛

至於為何會如此多人想複製愛犬，黃禹錫解釋：「主要原因是愛犬已成為了他們的家庭成員之一，這些人希望愛犬陪伴他們愈久愈好。」 Wang亦說：「寵物死後，身邊的人必然不好過。對這些人來說，複製是葬禮以外的選項。有些人會製作動物標本，有些會選擇火化，而複製是另一種應對死亡的方式，是最接近重獲已逝寵物的方法。」

芭芭拉史翠珊與愛犬Samantha合照。她現時飼養的其中兩隻狗便是從Samantha複製而來。（Getty Images）

美國殿堂級歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）是其中之一。去年2月她在接受《綜藝》（Variety）雜誌訪問中透露，現時飼養的三隻棉花面紗犬（Coton de Tulear），有兩隻是從前年逝世的愛犬Samantha複製而來，剩下那隻名為Miss Fanny，是Samantha的遠親。給她靈感的是美國娛樂業大亨迪勒（Barry Diller），他的愛犬Shannon由秀岩複製出來，讓芭芭拉留下深刻印象。

芭芭拉在《紐約時報》撰文自白：「我對於失去親愛的Samantha十分沮喪，經歷十四年相伴，我只想以某種方式把牠留在我身邊。若我能讓牠某些部分仍然活着，如某種從牠DNA而來的東西，我會比較容易接受牠的離去。」於是她在ViaGen Pets以Samantha的臉頰和胃部細胞複製出四隻狗，其中兩隻自己養育，取名Miss Scarlett和Miss Violet，另外兩隻送給了同事。冰島前第一夫人Dorrit Moussaieff亦預先從現年11歲的愛犬身上抽取DNA送到美國，待牠死後複製。

攝影師Monni Must從愛女遺犬Billy Bean（右）複製出Gunni（左），懷念自殺身亡的愛女。（視覺中國）

雖然複製寵物價格昂貴，但仍吸引了不少升斗市民。Tom Rubython是英國北安普頓（Northampton）一名新聞工作者，他深明複製已死愛犬Daisy「不是理智的決定」，但愛犬情深的他卻別無他法，為支付秀岩10萬美元的價格，他出售了兩架心愛的座駕，而他認為換來的複製狗與已故愛犬在外形上有85%相似。

中國上海的金女士負擔更重。她約九年前開始收養流浪狗，至今養有12隻，但因家裏狗太多，她要搬離市區，每天花四小時通勤。此外，她每月在流浪狗身上花費兩、三千元人民幣，佔收入約一半。雖然如此，愛犬「兔子」去年2月因病去世後，她仍決定分期付款38萬元人民幣複製：「可能這是一筆不少的數目，但只要有可能，我會盡量想方法去做這件事情。我做這個決定時，沒有跟別人商量，我不會受別人影響，因為牠對我的價值超過了38萬元。」

有些「另類顧客」選擇複製寵物，是源於懷念已逝親人而非寵物。美國攝影師Monni Must的女兒Miya約十年前自殺身亡，遺下一隻拉布拉多寵物犬Billy Bean由她繼續照顧。當Billy Bean快14歲時，Must萌生了複製牠的念頭：「我害怕所有人都開始忘記Miya，包括我自己。一想到我快將失去這隻狗，我便無法承受。靈光一閃，天呀，我決定要複製牠。」2017年，她光顧了ViaGen Pets，兩個月後複製狗誕生：「牠有靈魂，而且像我女兒一樣樂天，喜歡社交，待人友善，人人都喜歡牠。我覺得我（與女兒）仍有一種觸碰得到的連結，而不是只有精神上的。」

有業者指，複製寵物與本尊不可能一樣，但也無需一樣，只要足以能勾起主人對已逝寵物的回憶也有其價值。（視覺中國）

雖然名為複製寵物，但黃禹錫強調有向消費者清晰表明，複製寵物在各方面都不可能完全與本尊相同。他形容：「複製狗就像雙生兒，只是較原來的狗晚出生。」例如在秀岩，有五隻將被派到仁川國際機場當嗅探犬的複製獵犬，牠們皮毛上的白斑大小位置便有不同。黃禹錫續說：「（複製狗）有可能出現差異，這或關乎牠們在代孕犬子宮的環境，在懷孕過程中受到不同影響，例如代孕犬吃了什麼或其體內荷爾蒙水平等。」

趙建平認為，複製狗的外表無必要完全一樣：「我們的客人最關心的是，複製狗帶給他們的感覺像不像被複製的狗。雖然複製狗沒有記憶，但重要的是，牠帶有一些原來狗隻的特徵，會讓主人回想起牠。」這正是芭芭拉的情況，她坦承每隻複製狗都有自己的性格：「我正在等牠們再長大一點，看看牠們有沒有牠（Samantha）的啡眼睛和嚴肅性格。」縱使與逝去愛犬有所不同，但不代表這些複製狗對她毫無意義：「你可以複製狗的外表，但無法複製牠的靈魂。儘管如此，每次我望向牠們的面孔，都會想起Samantha，因而會心微笑。」

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《空有軀殼 實無記憶 複製寵物：販賣情感》。

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