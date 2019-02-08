一般人想像中的經濟學者未必是大富大貴，但應該也不至於會落得一窮二白，特別是馬克思本人原本出生於富裕世家，依理亦不可能陷入太窘迫的生活。因此大概沒有多少人會想到，這部政治經濟學巨著出版前後，它的作者同時正瀕臨破產的邊緣。 撰文：郭文德

生於富裕世家惟生性揮霍

在1967年4月2日，即《資本論》脫稿的當天，馬克思給恩格斯寫了一封信。他於信件開首交代書稿完成及付梓的消息，接着在談論第一國際事務或政界大事之前，馬克思居然先寫出了這樣一段話：「現在我首先必須把我的衣服和錶從當舖取出來。我也不能讓我的家庭繼續像現在這樣一文不名，而債主卻愈來愈蠻橫」，於是恩格斯回信給他送上35英鎊的資助，並表示對方可以向出版社代領自己過去著作的稿費。然而過了沒幾個月，馬克思又在信中抱怨自己依然債台高築，恩格斯也只好再度傾囊相助。

《資本論》得以面世全靠恩格斯的支持。（視覺中國）

同類事件其實在《資本論》撰寫期間不斷發生，恩格斯每年平均提供接近100英鎊的無償金援助，約等於當時兩名低技術勞工的年收入。促成馬克思窮極困頓的原因主要有二：一方面馬克思很堅持自己的信念，身體力行拒絕在資本家的剝削下獲得酬勞，頂多是靠寫作賺取微薄稿費；另一方面馬克思的理財技巧奇差，他在學生時代即被父親責罵揮金如土，這種生性浪費的惡習到其成年後完全未見改善，例如他在家人三餐不繼的時候仍堅持聘請秘書，又於繼承家族遺產後立刻遷入豪宅和添購奢侈家具。

馬克思手稿。（網上圖片）

生活困頓 願為窮人仗義執言

按照馬克思的這種揮霍習慣，不難猜想如果當年缺乏恩格斯的贊助，《資本論》一書可能就無從問世。或許正因為他的家境長期處於貧困狀態、商家經常上門追債，馬克思才會對資本家的剝削產生深刻感受，並且願意為廣大的貧困階層仗義執言——當然，這一切事至今日只能成為臆測了。

上文刊載於第77期《香港01》周報（2017年9月11日），原標題為《若無恩格斯贊助 《資本論》無從問世？》，網上標題及內容由編輯重擬及更新。

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