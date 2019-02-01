俄羅斯有軟件工程師以手機短訊記錄，結合人工智能（AI）與亡友「通靈」；美國麻省理工學院的「增強永生」（Augmented Eternity）計劃更進一步，希望用AI來延續智慧。另有科學家正致力保存人腦，讓思想在未來得以上載；俄羅斯富商Dmitry Itskov更曾揚言，我們在2045年可以化身（avatar）續活。 他們想要超越肉體得到永生的夢想，又面對甚麼困難？

數碼化身要能夠代表我們，似乎仍有好一大段距離。至少聊天機械人的對話仍然不夠自然，更別說要捕捉真人的性格和神髓，而且，現時根本沒有任何程式可像人腦一樣互動、溝通和決策。 美國麻省理工學院媒體實驗室訪問教授拉納馬（Hossein Rahnama）正進行名為增強永生的計劃，他也說他正研發的虛擬行政總裁只會是「決策支援工具」，不足以營運公司。

聊天機械人（chatbot）初創Replika創辦人庫耶達（Eugenia Kuyda），曾在好友馬祖連科（Roman Mazurenko）死於車禍後製作他的聊天機械人Romanbot。她說為逝者創造電子身份的困難之處在於人本身就很複雜，「我們面對不同人，就會說不同的話，就像同時有20,000個性格」。「AI現時所缺乏的是語境（context）。」拉納馬認為這是增強永生計劃的重要一環，因為要理解一句話到底是在什麼情況下說出，才能準確地拼合成那人的數碼性格。

現時聊天機械人或人工智能皆無法與人的思想匹敵，一大困難在於它們無法充分理解人類溝通的語境。（視覺中國）

所以，也有人質疑這些聊天機械人到底有多少潛力。客戶服務軟件商Zandesk使用機器學習留意客戶反應。該公司的產品主席Adrian McDermott認為，增強永生只能很有限地複製人的性格：「你或許能製造一個還過得去的Adrian機械人，但這個增強永生的Adrian不會有意識和靈魂。它的記憶力可能比我好，但它不會有思想，也沒有創意。」

至於保存大腦、上載思想的想法，就更加遙遠。畢竟，現時我們對大腦的認識還很皮毛。超人類主義者Zoltan Istvan就指出：「人的思想是怎麼一回事，基本上仍然未知。另外，我們也不清楚意識到底如何運作。」

初創公司Nectome正欲保存人類大腦連結體（Connectome），日後可上傳至其他軀體。惟現時以其技術，此舉必然致命。（Wikimedia Commons）

初創公司Nectome希望能備份人類大腦的想法，也引起了神經科學家和電腦科學家群起聲討，因為創辦人Robert McIntyre曾說他們的技術是「100%致命」，換言之，Nectome仍未能在不取人性命之下保存人腦。去年4月，本來支持Nectome研究的麻省理工學院媒體實驗室，就以科技「未夠先進」以至無法得知可否保存人的記憶和思想或創造人的意識為由，與之中斷合作。Nectome自此未有任何保存人腦的計劃。

至於人類可以永生到什麼程度，日本大阪大學機械人專家石黑浩來認為，這一問題可分成個人意識和社會性永生兩個層次來討論。他認為科技可造就社會性永生，讓逝者持續貢獻社會，但複製人的意識則不可能。他製作過名作家夏目漱石機械人，讓其背誦作品並開講授課；他還製作了模仿自己外形的機械人，希望死後可代替自己繼續在大學任教：「有了機械人，我們可以永遠存在於社會。但個人（意識）永生是不可能的，因為意識無法延續。」

日本大阪大學機械人專家石黑浩（圖左）認為，機械人或可讓人以某種形式「永生」並造福社會，但人的意識終究無法複製。（Hiroshi Ishiguro Laboratories圖片）

誰來決定永生與否

Romanbot可說是親友自把自為的成果，但是否人人都認為他們有權這樣處理別人的數據？又是否人人都願意像馬祖連科，在死後被親友看到他們不為人知的一面？

拉納馬希望增強永生可引發私隱和數據擁有權的討論：「我喜歡這個研究計劃，因為它將會面對很多有關數據科學和人工智能的重要倫理問題。例如，我死後誰有權擁有我的資訊？」拉納馬主張，增強永生的用家必須能全權掌控他們的數據：「這些服務若要成為主流，必須要有私隱機構監管，確保這是你該有的權利。那些數據是你的財產，你可以傳給別人，只有你和你信任的人才可取得。」事實上，即使號稱史上最嚴資料保護法的《一般資料保護規範》（GDPR），亦不適用於死人。死後數據如何處理，死者本人、親友、社交媒體背後的科技公司等的立場未必一致。例如Facebook帳戶，除非生前已指定日後由親友接手或直接刪除，否則，Facebook會把它鎖定成「紀念」版本，僅供朋友們翻閱既有的牆上內容或悼念留言。

有學者警告，想以生前數據讓死者「永生」，現時沒有法例規管，他們呼籲對待死人數據，需要像博物館對待人的遺骸一樣予以專重。（視覺中國）

2012年，一名15歲德國少女在柏林被火車撞死，雙親希望取得其Facebook帳號數據，但Facebook就以保護私隱為由拒絕開放，雙方於是對簿公堂。2015年，地區法院判定父母能全權取得數據，Facebook不服上訴，到去年7月最高法院才一錘定音，判父母勝訴。Facebook發言人說，「訴訟歷時之長，反映了議題的複雜性。」

英國牛津大學互聯網研究院倫理學者Carl Öhman提醒，有關「數碼來生」的討論經常略過提供虛擬身份服務的公司的角色，而現實上我們應該對這些有強大能力操控生死的公司甚為懷疑。去年4月刊於《自然—人類行為》（Nature Human Behavior）期刊的一篇評論中，Öhman和同事Luciano Floridi就指出，這個冒起中的行業現時毫無監管，有需要建立倫理框架。他們主張人的數碼遺產為死者屍體的一部分，「不應該只是達成某種目的的手段，例如牟利，而應被視為本身就擁有內在價值」，可參考國際博物館協會（ICOM）般抱着「人類尊嚴」的態度來處理遺物。

若有朝一天意識得以保存及上載，進一步問題是它們可擁有甚麼權利。圖為取得沙地阿拉伯公民身分的人工智能機械人Sofia（右）。（視覺中國）

當有朝一日思想能上載，或將掀起更深層次的問題。牛津大學人類未來研究院（Future of Humanity Institute）研究員Anders Sandberg預期，早期的倫理爭議可能在於意識上傳失敗而造成的痛苦；但更複雜的是上傳的意識擁有何種權利：「上傳的意識將與一般人有同等權利，而這可能需要修改法例，也可能衍生出新的權利，例如能夠實時運作的權利，確保他們能參與社會。」美國哥倫比亞大學（Columbia University）神經科學家Rafael Yuste補充：「當思想能上載到另一處，理論上你可複製思想，這是複雜的問題，因為將面對人該如何定義的核心問題。」

俄羅斯富商Dmitry Istkov注資展開「2045計劃」，企圖讓人類思想擺脫肉體而永生。或許真正危險之處在於他對這些問題的回答：「我會用2013年與達賴喇嘛見面時給我的意見來回答倫理問題。他說你可以做任何事，只要動機是為了幫人。」

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《結合生前數據 將思想移至新軀體 AI「通靈」 人類得永生？》。

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