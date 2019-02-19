2019年國內賀歲檔王者，無疑是屬於中國當代科幻作家劉慈欣。他不僅參與兩齣賣座電影《流浪地球》和《瘋狂的外星人》的創作，其成功更引發大眾對中國原創科幻片的新階段想像。根據其同名中篇小說改編的《流浪地球》破盡紀錄， 上映十天就突破30億元人民幣（下同）票房，向着傳說中的「50億俱樂部」邁進。這齣熱議作品引來的文化討論，更值得大眾關注。《流浪地球》真的帶來「中國科幻元年」嗎？這是中國觀眾的集體狂歡？還是中國真正開始向全世界宣示科技話語權？ 爭議背後，追溯這段相對隱晦的中國科幻創作簡史，才能闡明其脈絡，科幻、歷史與國情盤根錯節，來到這爆發的一刻，「恰好」碰上官方推崇中華文化復興的宏大敘事加持。《流浪地球》這現象級作品，已經超越《戰狼》 系列那簡化空洞的民族激情，輸出中國科技軟實力，向全球文化霸權角力進發，而它僅僅是一個開始……

與其它科幻片不同，《流浪地球》並未放棄地球在外太空生活，而是帶着地球去流浪。（視覺中國）

《流浪地球》主要改編自劉慈欣2000年同名小說中《逃逸時代》一節：近未來太陽爆炸影響地球生存條件，人類得居於地下城，聯合政府決定在地球興建上萬個推進器，在太空站領航下，地球像巨大太空船駛離原屬太陽系的軌道，用2500年時光航行到星際他鄉安頓。

電影節取的劇情重點是，當地球路過木星時，需擺脫木星引力，以免星體撞擊毀於一旦（電影版刪去叛軍設定）。但在劇情上，影片所演繹的其實是一個看來更為普世的單純故事，關於犧牲和拯救。不管原著或電影，與《星空奇遇記》系列（《Star Trek》，內地譯《星際迷航》）及《星際啟示錄》（《Interstellar》，內地譯《星際穿越》）等西方科幻片在故事設定上最大分別在於，它並未放棄地球，而是帶着地球去流浪，並強化「回家」的溫情主題。

科幻片如何體現中國價值

《流浪地球》上映後，票房迅速超越同期推出的《瘋狂的外星人》和《飛馳人生》等國產賀歲片，躍居票房首位，按照院線高達38%的排片比率，它最終有可能打破《戰狼2》保持的紀錄（56.79億元人民幣）。根據主要出品方中國電影股份有限公司披露的數據，其投資成本為3.2億元—相對於傳聞《復仇者聯盟3》的成本高達10億美元，可算科幻片中的「低成本」作品；口碑方面，IMDb和豆瓣評分難得一致，都保持在7.9分（滿分為10分）。電影不算獲得特別好的口碑，但觀察內地微信朋友圈的刷屏，在一片爭議聲中，它的確挑起現象級的討論。《環球時報》「大嘴巴」總編胡錫進說，這是正能量電影成功之道（他更提到《戰狼2》、《紅海行動》和《我不是藥神》），誇獎這類作品才是符合當前中國大部分群眾趣味的電影，而非批判性作品。

那《流浪地球》的中國特色體現在哪？客觀地說，它看來做到了和外國出品平起平坐，但又不失中國特色—這聽起來是如何切合當前社會氣候宣揚的堅持「中國特色」，以至「中國已然再次崛起」的大故事。荷里活編劇們可能大惑不解，在能源危機以至地球資源匱乏的背景下，不放棄地球的意義何在？如果從賀歲檔的角度來看，影片呼應了中國人春節家庭團圓的傳統（故事設定在過年期間發生）；另一方面，視地球為家，在此基礎上演繹倫理和情感，更可引伸為中國科幻片的獨有情懷。

在湖北襄陽，當地的交通安全標語更採用電影中的台詞。（視覺中國）

《流浪地球》製片人兼主要編劇龔格爾說：「中國農耕文化的烙印和對土地的眷戀，與大航海時代留下的殖民文化有着很大的區別。」該片導演郭帆在訪談中也深入剖析，電影在宏大世界觀的基礎上，尋找到符合中國人的精神內核，找到對應的情感，親情、愛情或友情，並集中在親情上，呈現中國式的父子關係。影片中「父親」角色由吳京扮演，這位稱得上「新愛國者勞模」的當今首席國產巨星，也算是這時代的特色，他自信又勇猛，不再含蓄低調，切合現今的中國國民形象。吳京在片中不需打殺顯功夫，在戲外更是聰明地帶進資金來投資，在愛國商品化的過程中，得到最大的個人利益化。

關於影片的爭論持續發酵，話題漸漸偏離電影本身，而是指向其中暗示的「民族主義」情緒。《人民日報》微信公眾號上發布的一則評論，標題是：《果然，能拯救地球的，只有中國人》。持相反意見的觀眾則認為，電影簡化原著的價值觀，弱化「人類命運共同體」，只是在客觀上加強民族主義戲份。電影確有部分情節帶有此暗示，但並不是全部指向民族主義，而是蘊含對國際政治態勢的影射。如在聯合政府主導的空間站，中俄宇航員緊密合作，其他國家人員走走過場，卻不見美國人的影子。輿論漩渦形成推力，讓影片變成漂浮的「能指」（signifier）載體，任何人都可以為它注入不同的解讀含義。

吳京自《戰狼》系列成為「新愛國者勞模」，在《流浪地球》的角色亦符合當今的中國國民形象。（視覺中國）

僅及荷里活入門水準

但觀眾不會絕對盲從，在愛國「自high」之前，你得滿足基本的娛樂性。對認真的科幻迷而言，可能會產生困惑：這究竟是「硬科幻」、「軟科幻」，還是「災難片」？在物理知識、科幻想像層面，電影版《流浪地球》都有所欠缺，它更像一部帶有特技效果的災難片。但就電影製作而言，其特技效果可說無可爭議—特效部分由中外團隊聯合設計，來自新西蘭的維塔工作室（Weta Workshop）負責物理特效，即太空人的機械鎧甲和其他服裝造型等（約佔三成工作），風格配合情節設定；場景營造和CG特效則主要由中方團隊完成。其中冰凍中的上海、杭州等城市場景，以及地下城的「中國風」造型，看來非常「接地氣」—儘管這些形態對科幻片迷而言相當眼熟，可在過往荷里活電影中找到影子。但就隱喻而言，那的確符合當前民族復興大故事的標準：中國自主研發的成功，再聯同早前登陸月球背面的新聞、中國5G技術等，可串連成一個更具體的中國輸出科技軟實力的象徵。

對科幻迷而言，《流浪地球》到底是科幻片還是災難片定位模糊。（視覺中國）

此外，《流浪地球》引來爭議的枝節不少。例如在科技知識方面，首先被質疑的是地球必須脫離太陽系的假設，然後是違背常識的離子發動機，還有缺乏水分卻飄落雪花的情節等；其災難場景則像向荷里活災難片《明日之後》（《The Day After Tomorrow》，內地譯《後天》）致敬；情節推進則令人感到突兀，如影片中兒子的前後態度轉變，後來成功號召救援時作全球廣播亦流於煽情。在豆瓣平台上贏得最多認可的短評寫道：「好的科幻片應該首先承認人類的無知，並跳出人類的視角去看待人與宇宙的關係，而不是一頭扎入狹隘的家庭糾紛與大國情懷中自作聰明自我感動。」這可能是至今第二精準的評語，「先把自己感動」確是當今大國小民自我滿足之源 ，至於最精準的調侃則可能是，「在北京剛買了房子，怎都得帶它一起跑路！」

可以說，除了民情滿足，回到電影本身，拯救的劇情足夠緊湊，視覺刺激有餘。就如無數中國製造的出品一樣，外形模仿得似模似樣。但以科幻想像、場景設計、敘事風格、節奏掌控而言，《流浪地球》只及荷里活科幻片的入門水平。

上文節錄自第150期《香港01》周報（2019年2月18日）《從〈流浪地球〉大熱說起 「中國科幻元年」真的到來了？》。

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