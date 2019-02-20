香港科學館本來負有向公眾推廣科學知識和應用的使命，惟該館自1991年啟用至今，近半常設展廳已27年未有翻新，館內展品殘舊破損、介紹的生活資訊跟現實脫節，令觀者如走入時光機、回到廿年前的「老香港」。科學館淪「考古館」，令人憂慮本港博物館政策有不完善之處。

「能量穿梭機」軌道長逾1.6公里，是科學館中體積最大的展品。（余俊亮攝）

立法會民政事務委員會於去年12月中，審議康樂文化事務署就科學館制訂五年制節目編排、觀眾拓展及更新展覽計劃等申領的2,000萬元非經常性撥款。根據該署呈交文件，撥款將主要用作改建館內生物科學廳、磁電廊等部分常設展廳，同時引入最新展示技術，並更換老化且維修成本高昂的互動展品，務求「與科技發展同步前行」。

文件揭露，科學館16個常設展廳中，竟有食品科學廳、家居科技廳、交通廳、生命科學廳等多達7個展廳，自開館以來即長達27年未作翻新（見圖一），引來多名委員猛烈抨擊，例如民主黨鄺俊宇直斥該館展示方式落伍，「仍在用（上世紀）九十年代的眼光看待未來科技」；公民黨陳淑莊則指館內大多展品均在回歸前購入，與「考古館」無異，質疑當局為何多年來未有全面翻新工程。

（香港01製圖）

港博物館翻新間隔過長

前身為漆咸軍營、毗鄰歷史博物館的科學館，最早由已解散的市政局在1976年提出發展計劃，1980年起作選址研究及建造工程，最終於1991年4月18日正式啟用，由時任港督衛奕信主持揭幕儀式。回歸後特區政府重組部門，並在2000年起將科學館等公營博物館編入康文署管理架構。

1990年11月8日英國雅麗珊郡主為科學館主持落成典禮。（資料圖片／政府新聞處）

科學館樓高四層、樓面總面積達13,500平方米，目前展出多達581件涵蓋物理、生物、化學等科學範疇的展品，近七成展品皆可與觀眾互動，當中最為港人熟悉者，莫過於軌道長逾1.6公里且貫通全館的「能量穿梭機」，以及在二樓懸掛展示的退役國泰航空DC-3客機「貝茜號」（Betsy）。資料顯示，科學館2017年全年入場參觀人次超過201萬人次，屬全港17所康文署轄下公營博物館中成績最佳（見圖二）。

科學館在​其​官​方​網站強調，該館使命是成為一所「世界級博物館」，館內展覽創新與先進兼具。然而，該館展品卻不時被批評老舊，過往亦曾有媒體揭發，館方持續五年展出因未能訂購絕版零件而無法修復的風洞示範裝置，惹來公眾非議。

就質素和多樣性而言，科學館是一所世界級博物館，並透過先進、創新和多學科的展覽、展品、活動、表演及外展計劃，帶領學生和公眾以非正式的途徑學習科學。 香港科學館官方網頁

磁電廊主力展出與磁電原理相關的互動展品，供觀眾寓體驗於學習。（余俊亮攝）

展品多毀損 展廳淪休息室

《香港01》記者日前到科學館視察，步入一樓大廳，首先來到自1999年啟用的磁電廊。該展廳主力展出與磁電原理相關的互動展品，包括人體導電、電漿球和電磁鐵等，供觀眾寓體驗於學習，可是部分展品長年遭受碰觸、摩擦及撞擊下，表面多處已出現氧化、脫漆甚至崩缺等損毀痕迹，雖不至於影響展品運作，卻予人「飽經風霜」之感。

乘搭扶手電梯至二樓，便是運作已27年的交通廳、食品科學廳和家居科技廳。交通廳集中介紹運輸科技，涵蓋汽車引擎、飛機渦輪扇葉等實物展品，以及解釋交通燈運作原理的互動遊戲；惟立法會民政事務委員會委員何啟明早前在會議上反映，他之前與家人前往參觀時，發現「我小時候玩的遊戲，我兒子今時今日仍在玩」，質疑有關展品多年來未有更換。

在二樓懸掛展示的退役國泰航空DC-3客機「貝茜號」（Betsy），是最為港人熟悉的科學館藏品。（余俊亮攝）

同層的食品科學廳，則以展示不同食品成分、保存及生產方法為主。不過，廳內部分食品樣本長期受櫃枱燈光照射，包裝表面顏色與印刷字樣已呈褪色；其中一個杯麵樣本，是上世紀九十年代已在本港停售的「碗仔麵」產品，可見廳內展品「歷史悠久」。

有展品屬早於上世紀九十年代已在本港停售的「碗仔麵」產品。（余俊亮攝）

至於毗鄰的家居科技廳，則透過展示冷氣機、雪櫃、洗衣機等多款家用電器的內部構造，解釋其運作原理。惟據記者觀察，到二樓參觀的遊客，大多均偏好在互動元素較多的食品科學廳和交通廳逗留，鮮有進入家居科技廳；即使間中有觀眾前往，亦僅坐在梳化上歇息，對廳內展品視若無睹，反映有關展廳的受歡迎程度。

觀眾進入家居科技廳，均僅坐在梳化上歇息，卻對廳內展品視若無睹。（余俊亮攝）

展品資料嚴重脫節

在科學館二樓的另一端，則有自2005年投入服務的電訊廊。該展廳旨在展示流動通訊技術的發展歷史、運作原理和最新應用，然而，部分內容早已與現實脫節，例如廳內設有互動展品區，介紹香港的數碼收音機服務，其實政府在2017年已終止向電台批出數碼聲音廣播（DAB+）牌照，並全面停辦有關服務，但有關介紹對此隻字未提，顯然沒更新內容。

館方亦在電訊廊播放名為「都市影像」的影片，展示港人如何在日常生活中應用流動通訊科技，包括舉行視像會議、上網查詢交通狀況、利用全球衛星定位（GPS）技術導航等；不過，片中角色所用設備並非今日主流的智能手機或平板電腦，而是已經絕迹的、流行於2000年代初的單色屏幕揭蓋手機和「個人數碼助理」（PDA），說明影片已具一定「年紀」，嚴重落後於科技發展。

旨在展示最新流動通訊科技的電訊廊，以早絕迹於市面的「個人數碼助理」(PDA) 介紹，感覺超現實。（余俊亮攝）

+ 3 + 2

「都市影像」在中環的商業街、港交所交易大堂和大學等地取景，目的是展示本港流動通訊科技應用已臻國際水平，惟片中地點經過多年變遷，早已人面全非：例如片中以「SHUE YAN COLLEGE」校名出現的樹仁學院，早於2006年已升格為「香港樹仁大學」，而港交所交易大堂則在2017年停用，同址改建成的「香港金融博物館」也於去年初開幕。

該館自1991年啟用至今，近半常設展廳竟未有翻新，令觀者如回到廿年前的老香港。（余俊亮攝）

延伸閱讀：【科學館】公營博物館更新緩慢風格保守 脫離政府架構是或出路

上文節錄自第150期《香港01》周報（2019年2月18日）《27年無翻新 展品殘資料舊 科學館淪「考古館」？》。

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