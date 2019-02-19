今年農曆春節，迎接中華航空公司的不是歡欣鼓舞的年節氣氛，而是一場波濤洶湧的罷工勞資角力。這場角力歷時長達七天，在台灣勞工史上寫下了許多新紀錄。而細察其間勞資政三方的論述與策略，可以窺見新時代的台灣勞資關係正在逐步形成。 撰文：林柏儀

此回華航機師提出的五大訴求分別為：一、改善疲勞航班，增加人力；二、副機師升訓制度透明化，並保障本土機師招募與培訓；三、禁止對工會會員秋後算帳；四、撤換破壞勞資關係的主管；五、比照長榮航空，保證第13個月全薪，並納入團體協約。總體而言，罷工以「補足人力，改善飛安」為主軸，要求資方與工會簽署協約，以改善工作環境。

桃園機師工會會員大年初五（2月9日）在交通部門外示威。（中央社）

新一代工會行動者

台灣傳統勞工運動多由男性領導，經常以男子氣概形象或「兄弟義氣」來組織動員，但面對政府或資方時，卻以「私下喬事」方式來解決爭議。此次罷工與傳統不同，機師工會兩位核心領導者都是女性，她們不但以清晰說理推進罷工訴求，並且展現了堅強的持久作戰能力，讓人耳目一新。

勞方代表之一的李信燕本身是長榮航空的機師，在談判桌上面對華航資方時，其身段柔中帶剛，堅持訴求但又保持彈性，恰當地扮演了機師職業工會理事長的角色，示範了「跨企業」的工會可以在個別企業的勞資談判上扮演有力角色。

另一位勞方談判代表陳蓓蓓則是華航自身的資深員工，從空姐轉任機師，有近三十年資歷。儘管她半開玩笑地表示，「我臉皮厚，就被大家推上前線了！」但其一周以來的表現可圈可點。在針對疲勞航班應當增加派遣機師的談判中，面對各航線大量複雜的不同狀況，她逐一回應資方論點，以現實經驗指出各航線的種種特殊狀況，讓談判過程能有實際進展。團體協約簽署後，她繼續對內喊話「回歸機師專業」，捍衛工會形象與認同。

這次罷工機師工會兩位核心領導者都是女性。（聯合報）

在兩人背後還有大量的青年機師幹部及組織工作者。外界較少注意到的是，工會聘僱了數位有勞工運動經驗的專業組織工作者，才讓罷工行動能迅速展開。他們一方面要協助對內協調、擬定作戰策略，另一方面則對外發言倡議、引進各界資源，並且打理作戰期間大大小小的工會庶務。

工會還委任聘僱了多位律師為顧問與談判代表，協助釐清各個訴求的法律規定，草擬協議內容，並且與資方律師及法務人員針鋒相對。這告別了過往通常只有資方握有法律資源優勢，甚或透過律師恫嚇勞方的不平等狀況。

資方戰術「現代化」

在新一代工會幹部與會員的投入下，機師工會走出了難得的一步。但迎在他們面前的卻不是簡單的對手。華航資方此次可謂「有備而來」，採取了各種戰術還擊勞方的集體行動。

勞方談判代表陳蓓蓓則是華航自身的資深員工，從空姐轉任機師，有近三十年資歷。（視覺中國）

罷工首日是大年初四（2月8日），資方不但未有回應工會提出的「補足人力」、「改善飛安」等訴求，反而大聲譴責工會「犧牲旅客權益」，責備機師選在春節罷工是「不負責任」，試圖把受影響乘客的不滿引向罷工機師而非華航，並且還主動對外揭露機師「高薪」，不該再以罷工爭取權益，以模糊焦點。

在對罷工仍相當陌生的台灣社會，此一論調相當奏效。媒體第一時間並不甚在意工會的訴求，反而聚焦在「為何要選在春節罷工」，「無辜乘客的權益因此受損」，暗示「自私貪婪的高薪機師，為了自身利益而影響了大眾」。到了2月10日，資方甚至放出有「地勤人員對罷工看不下去」、「到交通部集會要求停止罷工」的消息，營造「員工內訌」及「地勤反機師」的印象。儘管網民揭發此場反制罷工的集會是由華航管理層所領導與假扮，「真正的地勤」紛紛表達不滿，但這畢竟只在網絡流傳，不易得知全貌的社會大眾難免仍以為「勞方內部對罷工的確有不同聲音」，而質疑機師罷工的正當性。

爾後，在勞資協商膠着的階段，資方更進一步採取軟硬兼施的策略。一方面，總經理出面表達「如果都同意工會訴求，華航一年至少虧損五億，到時候一定面臨公司倒閉，勞資雙方一起遭殃」；另一方面，華航又對媒體宣稱「若罷工持續，將會透過裁撤長程不賺錢的航班來因應」，恫嚇勞方與消費者。

華航宣稱「將會透過裁撤長程不賺錢的航班來因應」，以恫嚇勞方與消費者。（視覺中國）

在談判桌上，資方刻意放慢談判進度，「以拖代變」來逼迫工會。對於工會提出的每個訴求，資方退讓都極其有限，但面對媒體時卻一再試圖呈現「讓步」面貌。例如面對工會要求七小時以上飛行時間的航班配有三名機師，資方拒絕的同時，挑出個別航線承諾改善，並高調向媒體傳達「資方不斷讓步」，暗示是工會毫不退讓。

同一時間，對華航管理層有高度影響力，並且是華航最大股東的政府部門，則神隱於後，一再對外表達「華航已是一間自主的民間公司，政府不會介入勞資爭議」，讓勞方不易借政治施壓以使力。

綜合而言，華航資方此次不同於過往面對罷工「易被激怒」、「容易犯錯」的高傲態度，反而一再展現了堪稱「現代化」的專業戰術，顯示出台灣的勞資關係的確進入了新的階段。新生的勞工運動對上了專業的資方團隊，如何更成功地爭取到應有的權益，是日益增高的挑戰。

華航資方面對罷工展現了堪稱「現代化」的專業戰術。（視覺中國）

包含社會大眾的階級角力

華航機師罷工也顯示了，罷工的參與者絕非只有勞方與資方。實際上，社會大眾的觀感在其中位居關鍵角色，成為勞資角力的主戰場。

對勞方而言，一場成功的罷工需要同時顧及社會的支持，才能夠順勢對資方產生正當性甚或營收上的壓力，從而贏取訴求。資方也是如此，愈能夠讓社會大眾反對罷工，愈能夠營造壓力，逼迫工會退讓。何況華航的「官股」性質，更讓其決策上要考慮到政府形象，優先看重輿論戰。無怪乎罷工開始以來，資方首先不是回應工會，而是透過與主流媒體的廣告採購關係施壓，屢屢放出對工會不利的消息。

儘管如此，觀察網絡輿論，大眾對罷工支持與反對參半。固然有不少人仍認為「機師自私貪婪」、「不滿工作環境，離職就好」，但同時有愈來愈多的聲音表示「罷工是勞資平等協商的必要手段」、「媒體此回帶風向反罷工太過頭」。以青年為主群體的「爆料公社」在Facebook頁面上舉辦投票，吸引了逾20萬網民參與，高達74％人表態支持罷工，僅有26%人反對。

大眾對罷工支持與反對參半。（中央社）

究其原因，和台灣社會過去二十年來薪資停滯成長，但工作時間居高不下，愈來愈多受僱階級對工作環境不滿有關。特別是年輕族群，紛紛對「低工資、高工時」的狀況表達不滿。這在2016年、2017年兩次《勞動基準法》修改過程中，青年群體紛紛上街抗議，可見一斑。

換句話說，台灣社會的各行各業受僱者漸漸感受到，華航機師罷工的行動不只是一場華航自身的勞資爭議，而是整體受僱者的縮影。雖然機師的高薪引人稱羨，讓部分人反對其罷工爭權，但更多人能理解問題出在結構性的勞資不平等，絕不能夠再以過去的「勞資和諧」模式因應。「我是勞工，我當然挺勞方」，「最可悲的是勞工卻有資方腦」的呼聲，在社交媒體上此起彼落。雖然比例上可能仍不算多，但卻有相當關鍵超越職業的「階級認同」意義。

華航機師罷工的行動不只是一場華航自身的勞資爭議，而是整體受僱者的縮影。（視覺中國）

同時，台灣各行各業工會在此次罷工中自主發起了聲援行動。各大工會第一時間發聲明支持機師，在談判膠着階段，更有60個工會串連至松山機場前集會，高分貝喊出「拒絕過勞、保障飛安」的呼聲，並且連結上近年來台灣勞工面臨嚴重的「低工資、高工時」問題，強調包括保安員、醫護人員、職業司機等都有過勞風險，有透過罷工爭取改善的必要。另一方面，大專校院學者也發起了「連署聲援機師罷工行動聲明」。這一切迫使政府關注輿論風向，若不妥善處理機師罷工，恐怕將引來新一波的反對風潮。

剛落幕的華航機師罷工，只是勞資衝突正式化的一個縮影。做為現代資本主義社會中的一份子，不論身為勞方或資方，都難以迴避這樣結構性的階級衝突，而各自採取不同的方式與策略來回應。這也將是政府治理的核心領域。這場勞資階級角力戰，誰能贏得更多社會大眾的認同，誰就更能引領社會發展走向。

林柏儀 台灣高等教育產業工會組織部主任

上文刊載於第150期《香港01》周報（2019年2月18日）《透視華航機師罷工的勞資角力》，網上標題為編輯重擬。

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