許多香港人都不知道，香港公共房屋的起步點曾經比許多國家都要高。 最初，從外國前來觀摩的人，無不驚訝小小的殖民島上，竟實現了法國建築大師「功能主義之父」柯比意（Le Corbusier）的建築理念：小城裏滿是摩天大樓，密集式規劃，堆疊的設計，高層建築，底層架空，一條小屋邨就能住上歐洲整條村落的人口，周邊還要包攬學校、餐廳、休憩與醫療用地。 然而，一切像早開的桃花，其後數十年，其他國家的房屋設計迸發超前，香港公屋卻逐漸失去光環。人住公屋，我住公屋，香港公屋為什麼現在會落後於他國？我們跟着蘇屋邨的老街坊來到蘇屋新邨，看看公屋的故事，與建築師談談公屋設計，看看公屋是如何煉成的－－公屋設計又有何局限？ 儘管時代告訴人們，香港居大不易，我們其實還是應有宜居的堅持。 （此為新公屋建築專題系列之一）

2015年5月，一場立法會會議上，有一個關於新公屋的小小波瀾。

一批受石硤尾邨與白田邨重建計劃影響的公屋租戶透過議員反映，獲編配的重建公屋單位採用了新公屋設計，居住面積比舊居窄小，政府逼他們大屋搬細屋，令市民深感失望。

還未重建的白田邨。（黃寶瑩攝）

當時署理運輸及房屋局局長邱誠武為此作書面回覆，解釋目前的公屋秉承「實而不華」的設計原則，採用了「構件式單位設計」（Modular Flat Design），使建築更能充分發揮土地發展潛力與符合經濟效益。把他的話說得更白一些，官方的回應其實是指出新公屋設計已勝舊公屋一籌，新的設計把地盤的方寸都算得更盡。「構件式單位設計」經過民間意見和建築師專業分析，設計後的房間起碼放得下床與衣櫃，已經夠用。此外，政府有其編配的標準，一人派約七平方米室內樓面面積，有少無多，沒人例外，公平公正。

套用過往房屋署的官方介紹，新公屋其實是累積經驗而進化的優化產物，它貫徹了建築學的「功能主義」與「形隨機轉」（form follows function）精神，以實用為本，既要顧及成本，又要不停起樓，以追上有增無減的輪候公屋人口，同時確保樓宇質素和安全。

房屋署前建築師衛翠芷對香港的公屋情有獨鍾，並期望香港公屋設計一天比一天進步。（羅國輝攝）

房屋署前建築師衛翠芷醉心研究公屋，退休前更以早期公屋設計為研究對象攻讀博士，這位「公屋達人」怎樣看新公屋？她說，目前的新公屋雖不能說是終極完美之作，卻是權衡各方輕重後，較適合香港的居住模型。

然而，事實果真如此嗎？

花了十幾年時間輪候所得的公屋，真的就是你和我想要的家？

公屋經過六十多年的發展，一直嘗試改變設計，以適應不同時期的社會需要。（資料圖片／香港記憶網）

歲月如歌 老街坊的桃花源

蕭錦瑚婆婆快八十五歲了，她是舊蘇屋邨的街坊，樓下公園的老街坊都叫她阿蕭。想當然地，沒有人會跟一個八十幾歲的阿婆談建築，走在重建後的蘇屋新邨，她自然不懂什麼是功能主義建築，什麼是「形隨機轉」，她口裏整天念茲在茲的，還是幾十年前與丈夫和三個兒子住在狹小而溫馨的蘇屋邨金松樓306室的回憶。

一切由六十多年前說起。

戰後的香港住屋環境惡劣，政府忙着處理重建工程，無暇發展長遠房屋政策，於是市民只好自行解決住屋問題，口袋有一點錢的會搬進唐樓或自找村落，不然，往往就地搭建寮屋。經濟較差的戰後難民人口，亦只好買張帆布床，就在冷巷建家。蕭錦瑚回憶未嫁的時光，她一直都住在深水埗的福榮街唐樓，那時唐樓租金昂貴，居住環境與租值不成正比，十多戶同住在窄小的分租單位，廚廁共用，衞生環境並不理想。

蕭錦瑚婆婆念茲在茲，還是覺得幾十年前與丈夫和三個兒子住在狹小而溫馨的蘇屋邨好。（黎家浩攝）

以前金松樓有個大騎樓，晾衫不知幾方便，大騎樓又是Y型設計，好過現在的私樓多多聲。私樓都無咁靚。 舊蘇屋邨街坊蕭錦瑚

蕭錦瑚婆婆念茲在茲，還是覺得幾十年前與丈夫和三個兒子住在狹小而溫馨的蘇屋邨好。（羅國輝攝）

「直到結婚，我才搬到上環荷李活道的夫家，一樣是舊樓，什麼都有，老鼠好多，我見到老鼠就驚。後來荷李活道的樓太舊了，政府要拆，我老爺便在大角咀找了個單位，是一間合掌房（兩個單位中間有一道走廊），不用我交租，但要幫手做包租，看守十伙人，十個火水爐，我無做過包租婆的，又不是做戲個陶三姑……我一聽見就無心機，連飯都不想吃，睡覺更加不用說。」這時，蕭錦瑚的丈夫收到政府的信，通知他們蘇屋邨有後補單位，便問她要不要搬進去住。

「初時，我們申請的是華富邨，但蘇屋邨寄信來，話前一手有人住的，搬走了，當然幾大都要啦，可以上樓等於中六合彩啊，小姐。」她嘰嘰笑，彷彿回到幾十年前，收信的那一日。

搬進蘇屋邨那年，蕭錦瑚三十歲，大仔和二仔剛好到了上學的年紀，兩個都在蘇屋邨的劍蘭幼稚園讀書，細仔後來亦在鄰近的健康院產房出世。時光倒流又回到六十年後，現在三個孩子都成了家，視她如珠如寶的丈夫在幾年前因癌病過身，活到這把年紀，沒有人比阿蕭更明白人間的離合都是俄頃的事。

公屋經過六十多年的發展，一直嘗試改變設計，以適應不同時期的社會需要。（鄧倩螢攝）

「舊時生活和現在當然不同，以前金松樓有個大騎樓，晾衫不知幾方便，大騎樓又是Y型設計，好過現在的私樓多多聲。私樓都無咁靚。之後跟救世軍的社工帶學生來介紹新蘇屋邨，跟團的學生哥一聽到我以前住在金松樓都話：『哇，婆婆你發達啦。』我們一家幾口初初搬來好開心，舊陣時做一家之主不易的。」

然而，回到重建後的蘇屋新邨，她已經不認得了，不知道是因為年紀大了，記性不好，還是人事都經不起複製貼上，新舊蘇屋邨看來看去，除了樓名一樣之外，在她眼內沒有一處相似，以前落樓，閉起眼睛，舊蘇屋邨就印在腦裏，「這是金松（樓），這是綠柳（樓），這是丁香（樓），但現在就算張開眼睇，好像也不是這回事了。」

阿蕭說：「新的更靚，似新起的私樓，不似舊時政府的廉租屋。時代已經不同，大概各有各好吧。」蘇屋邨拆了又建，歲月如歌，人來了又去，她倒不太傷感，因為記憶中的香港，一向是說變就變的地方。

昔日的蘇屋邨雖然在配套上未盡完善，但當中的人情味和鄰里互助精神，至今仍叫老街坊懷念。（資料圖片／香港記憶網）

追憶往事 回到屋邨未建時

回溯舊蘇屋邨建邨前，其實是難民聚居的寮屋區，因屢次發生大火，災後數千人無家可歸，1960年的一場大火更把整條村燒光，政府早已計劃清拆，並交由屋宇建設委員會興建其第三個廉租屋項目。

經過五年時間，蘇屋邨在1963年正式完工，經由著名建築師甘洺（Eric Cumine）規劃，他聘請了四個不同的建築師樓負責合共四期的建築設計，使邨內四期建設各有特色，然而16座的大廈卻一貫依山而建，每座樓約8至16層高，共提供5,318個單位。

蘇屋邨的Y型大廈屬本港公屋史上首創Y型建築，當年被視為半山豪宅般的設計，深得租戶喜愛。（資料圖片／香港記憶網）

大廈順着山勢，由南至北錯落分布，大部分單位朝向南方，面對維港海景，當中最為人樂道的，就是阿蕭口中寶貝一樣的幾座Y型大廈，當時屬香港公共房屋史上首創的Y型設計，因外形新奇，配合露台，當年被比喻為半山豪宅般的設計，深得租戶喜愛。

舊蘇屋邨除了外形特別外，規劃上亦提供了大量的室外與有蓋活動空間，又配備幼稚園、官立小學、郵局、餐廳、店舖與健康院等。當時的屋宇建設委員會更會視乎屋邨區內的經濟情況制訂租金，蘇屋邨位於長沙灣，人均租金約15元，較同為屋宇建設委員會的前項目北角邨與西環邨便宜。

重建後建築團隊亦刻意保留了原有屋邨的建築設計，並設立文物徑，對蘇屋的精神和昔日邨內的文化加以認同。

（香港01製圖）

那年那月 街坊自組巡邏隊

對阿蕭而言，舊蘇屋邨的好，不僅因為提供一個住的地方，更因為蘇屋邨象徵她整個青春時代、她的花季以及腦海中最鮮明的影像。

「以前蘇屋邨的走廊不是這樣的，再闊點，走廊的窗是向上揭的，所以，以前試過被賊入屋，那晚我剛好睡在窗下一張貴妃椅上，聽到賊拆窗的聲音，第二天我就同老公講，他話傻婆你發夢啦。誰知第二天真的有人入來，垃圾婆在外面見到大叫：『哎啊，譚師奶，你被人入屋爆格都不知，你睇睇你個窗。』才知道整面的玻璃已經被人拆了下來，個賊完好無缺地把玻璃片放在走廊旁邊。我老公之後就叻啦，在窗上捆了點電線，有人再敢來就電鬼死他，私家防盜系統啊。」

舊蘇屋邨街坊蕭錦瑚（鄧倩螢攝）

阿蕭說，舊時公屋沒有保安，人人自危，蘇屋邨後來治安日漸惡劣，邨內出現多宗搶劫事件，於是居民自組互委會（互助委員會），一個人拿一支棍，輪流巡樓，多數守到晚上十時，確定住戶都已經回家才收隊。

「這支巡邏隊其實就是一班師奶阿叔，要是真打起上來，我們幾個打不贏，不過得把聲都好啦。回想舊時，蘇屋邨好熱鬧，因為舊時走廊開揚，一路走去有好多戶，人情味特別好。我忘了買鹽，只要企出門口，大叫一聲：『喂，邊個有鹽啊？』至少就有四伙人出來：『我有啊，譚師奶。』還記得有次我進了醫院，隔籬屋煮了燕窩粥，讓我老公帶給我─是真的燕窩呢。現在搬到元州邨，各自為政囉，今時今日同幾十年前不同，時代不同呀，回不去了。」

那真是一個桃花源啊，阿蕭說。

+ 3 + 2

然而，這個桃花園變了，且看阿蕭什樣說，請看下集：【公屋狂想曲．二】 人情建構的溫情時代 公屋中有烏托邦

上文節錄自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《從安居到宜居 新公屋狂想曲》。

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