「玫瑰不叫玫瑰，亦無損其芳香。」莎士比亞的雋語或許無法套用到現實政治當中，對人類社會來說，名稱並不是什麼可有可無的存在。 主權國家馬其頓的國名爭議於上月中塵埃落定，雖只是加了一個「北」字，一路紛爭竟擾攘了數十年；在印度，北方邦（Uttar Pradesh）的一個古城更名撞上國會大選，其背後動機難免令人生疑；菲律賓——一個被沿用了數百年的名字，在強人統治的今天，突遭唾棄。 改名，不止是語言表層的字換字，它透過回應當下，重新召喚起那些沉睡已久的記憶，指引大眾投射情感，凝聚新的身份認同，並導向未來的行動。我們身處的當下，民族國家屹立不倒，而改名正是民族主義的一種具體表現和操作。不過，正如馬其頓的例子所呈現出的那樣，改名還牽涉到波譎雲詭的國際地緣政治和外部干預。

2月12日，馬其頓正式更名為「北馬其頓共和國」。隨着國名正式變更，政府已在國界和機場等場所換上新國名標誌。（美聯社）

2月12日晚，馬其頓政府發表聲明宣布，按照與希臘的協議，馬其頓正式更名為「北馬其頓共和國」（the Republic of North Macedonia）。

鄰國希臘不滿其國名

自1991年脫離南斯拉夫獨立，「馬其頓共和國」這一國名便一直沿用，但由此而來的麻煩也如影隨形——毗鄰的希臘便對這一國名頗為不滿，認為這暗示着馬其頓對其境內的「馬其頓大區」有領土和文化遺產的要求，故百般阻擾馬其頓加入聯合國，更不斷向對方實施經濟制裁。

（香港01）

1993年，馬其頓第一次讓步，將名字改為「前南斯拉夫馬其頓共和國」（the Former Yugoslav Republic of Macedonia，FYROM），才順利獲得聯合國成員國的資格。然而，此後的二十多年，雅典政府並未停止對馬其頓的干涉，先後多次反對馬其頓加入北約和歐盟。

馬其頓的獨立之路磕磕絆絆，經濟發展亦不順遂，去年第二季度的失業率高達21.1%，是1993年有記錄以來最高。馬其頓人的平均月薪只有577歐元（約5,294港元），是南歐區內最貧窮的國家之一，亦在前南斯拉夫成員中墊底。

去年9月，馬其頓就是否更名為「北馬其頓共和國」舉行全民公投。（資料圖片／視覺中國）

現時，歐盟「老大哥」德國是馬其頓最大的經濟夥伴，馬其頓有逾四成半本地製造的貨物出口到那裏。對馬其頓政府來說，加入歐盟可以帶來單一市場（European Single Market）及稅務減免等經濟優惠，並取得成員國才擁有的各項權利和待遇。前「兄弟國家」斯洛文尼亞和克羅地亞便分別於2004和2013年加入歐盟，並因而大大促進了經濟發展，有鑑於此，馬其頓自然也想效仿。

改名以換取「入歐」機會

然而，馬其頓若想加入歐盟和北約，需得到希臘首肯，而希臘提出的交換條件便是更改國名。去年6月，馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）達成協議，將馬其頓改名為「北馬其頓共和國」，以換取加入歐盟和北約的機會。

1月24日，希臘民眾在議會外集會，抗議總理齊普拉斯與馬其頓簽定的更改國名協議。（資料圖片／視覺中國）

對此協議，希馬兩國國內均有反對聲音。希臘的反對者認為便宜了馬其頓，因為新的國名仍有馬其頓三個字，馬其頓的反對者則捶胸頓足，悲痛協議「喪權辱國」。

同年9月，馬其頓政府舉行公投，讓國民決定是否改名。馬其頓外長迪米特羅夫（Nikola Dimitrov）在公投前嘗試說服人民支持改名：「過去的歷史中，我們執着於神話而犧牲了現實。如今，我們是在犧牲過往的神話以換取現實。而現實對今天的我們來說，至關重要。」

當地時間2018年9月17日，時任美國國防部長馬蒂斯到訪馬其頓，促請當地人民投票支持改名，更指摘俄羅斯試圖影響馬其頓公投結果。（Getty Images）

美防長指摘俄羅斯干預公投

支持改名的不止希馬兩國政府。德國總理默克爾和時任美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）等西方國家高級官員都曾到訪馬其頓，促請當地人民投票支持改名，後者更指摘俄羅斯試圖影響馬其頓公投結果。在訪問馬其頓的行程中，馬蒂斯對傳媒表示，美國有意在網絡安全等議題上與巴爾幹諸國合作。

然而，在巨大經濟誘因下，馬其頓民意並沒有一面倒支持改名，以換取「入歐」機會。有民眾認為歐盟之所以拉攏馬其頓，只是為削弱俄羅斯在巴爾幹地區的影響力，而且入歐並未惠及所有國民，更可能導致本國人才流失。

沒有實權的馬其頓總統伊萬諾夫（Gjorge Ivanov）直言不諱，稱改名是「公然侵犯國家主權的行為」。公投結果亦顯示，儘管贊成票逾九成，但整體投票率僅36.9%，未能達到憲法規定的50%投票門檻，因此公投無效。馬其頓中央選舉委員會主席德科斯基（Oliver Derkoski）表示，「顯然，人民還沒有作出決定。」

1月25日，希臘議會批准了與馬其頓的更名協議。（資料圖片／視覺中國）

儘管如此，由於公投沒有約束性，薩耶夫仍繼續推動國會修憲，以確認「多數人」的意願。幾經輾轉，馬其頓國會於今年1月11日通過憲法修正案，同意按照協議更改國名。同月25日，希臘議會亦批准該協議。

至此，馬其頓更名為「北馬其頓共和國」已成板上釘釘。在有着「火藥桶」之稱的巴爾幹半島上，一樁持續多年的民族爭議告一段落，而背後的大國角力則隱隱地仍在繼續。

主權國家馬其頓的國名爭議於上月中塵埃落定，雖只是加了一個「北」字，一路紛爭竟擾攘了數十年。在印度，北方邦（Uttar Pradesh）的一個古城更名撞上國會大選，其背後動機難免令人生疑；菲律賓——一個被沿用了數百年的名字，在強人統治的今天，突遭唾棄。

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上文節錄自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《民族主義回潮下的舉動 改名背後：爭奪話語權》。

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