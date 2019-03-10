公共廁所濕滑的地板、不散的臭氣、衞生惡劣的廁格，誰敢想像這是外判清潔工休息甚至用膳的地方？近日社交網站流傳清潔工在公廁用膳相片，畫面荒謬卻是真實寫照，而這僅是他們的部分苦況。政府承諾改革外判合約制度，讓非技術員工可享約滿酬金、颱風上班津貼等保障，新措施將於4月1日起實施，它們真的能解決工人窘局嗎？還是小修小補、掩蓋政府疏於監管的把戲？

早前網上流傳一張清潔工在廁所中吃飯的照片，引發市民熱議。（網上圖片）

「因為我夠勤力，才可以繼續做下去咋！」五十多歲的瓊姐（化名）有氣沒氣地說。瓊姐是康樂及文化事務署（康文署）外判清潔工，每年4月泳季開始，便在深水埗區的公眾泳池工作，至泳季於11月結束便改簽另一份合約，轉到美孚的康體設施，如體育館或公園上班，待翌年泳季開鑼，又再簽新合約回到泳池的崗位。

瓊姐說，承辦商在泳季期間會聘用廿多名清潔工到泳池工作，最後只有一兩名獲調往鄰近地點工作。她笑言因為自己勤力，不時願意幫忙替更，才不至於泳季完結便失去飯碗。她擔任清潔工十一年，一周工作六天，在泳池每天工作7小時45分鐘，月薪8,200多元，若到美孚的康體設施服務，每天工作時間會多了15分鐘，每月可多賺約400元，但因多了車資及要出外用膳，開支反而更大。儘管瓊姐與承辦商一直保持僱傭關係，卻因涉及不同工時及工作地點，需不斷轉換合約，她能受惠於改革外判合約新措施下，連續服務一年可享約滿酬金的規定嗎？

外判制度價低者得，變相令資方難以調高前線清潔工薪金。（資料圖片／梁銘康攝）

泳池運作有泳季與非泳季之分，兩者所需人手及工作時間不同，前線員工需簽署為期數月的季節性合約。當泳季一完，承辦商是否有足夠崗位吸納所有人手是未知之數，像瓊姐這類不斷簽署短期合約的清潔工，即使在同一承辦商連續受僱滿一年，會否成為不被保障的一群？今年度泳季即將開始，這灰色地帶如何填補？政府迄今仍未交出答案。

「那麼我是否永遠也拿不到約滿酬金？」瓊姐無奈地說，本來公眾泳池的清潔崗位分為三更，但自2014年起中午更被削去，早晚更除了工作量增多外，還需兼顧檢查學生證、泳池月票等額外工作。「本來有人專門負責的，但現在沒有（此崗位）了，要我們幫手做，有時檢查得慢，會畀泳客話，之後本來要做的（清潔）工作又不夠時間做。」工作更加辛勞外，又被迫做份外工作，遭泳客呼喝時還要忍氣吞聲，回報及保障是否如實反映他們的付出？

在以往外判制度下，當一些政府服務合約屆滿時，承辦商不時與員工就應否可享有遣散費、長期服務金等發生爭拗，甚至對簿公堂。

1月初公布，將為外判政府服務合約推出改善措施，提高政府服務承辦商非技術工人的僱傭保障。措施包括：

（一）員工連續受僱滿一年可享合約酬金； （二）受僱滿一個月可享有法定假日薪酬； （三）於八號或以上風球懸掛時工作可獲發不少於「工半」（即1.5倍）工資； （四）鼓勵採購部門採用為期三年的服務合約。

在審批標書方面，政府提出增加評分制度下的技術比重及工資水平比重，技術與價格的評分比例會由三七或四六比，調至五五比或更高比例，而工資水平佔技術評分不少於25%，即整體評分佔12.5%，據食物環境衞生署（食環署）、康文署、政府產業署等採購部門初部估計，新制下薪酬開支會上升6%，合約成本上升4至5%，每年額外開支約3億元。

立法會人力事務委員會於2月底，就加強政府服務承辦商非技術僱員保障舉行公聽會，有41個團體及代表出席，對外判制度未能全面檢討表達不滿及提出建議。財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，政府正檢視扣分制，擴闊外判商違規涵蓋範圍，當中將外判服務承辦商禁止投標機制的範圍擴闊至《職業安全及健康條例》，若承辦商違反法例要求及被定罪，禁止參與投標五年，局方並表示會檢討泳池工的短期合約。

香港天主教勞工事務委員會（下稱勞委會）在政府公布新安排後，聯同多名外判員工到政府總部請願，要求政府徹底改善現行「價低者得」的外判制度。他們批評，儘管政府承諾更改招標評分機制比重，但仍難以提升外判工的薪酬水平。

羅佩珊指，就算有良心僱主願意給予更高工資，在價低者得的情況下，可能結果就是中不了標。（黃寶瑩攝）

勞委會政策研究幹事羅佩珊解釋，因為工資只佔總評分12.5%，「（時薪）34.5元、35元、36元，其實可能只換來一分的差距，而且標書分數更易受其他因素影響，根本難以提升工人工資，最後可能差別不大。」

勞委會認為，除非工資的計分方法能將投標者所得分數明顯拉開，投標者才具誘因大幅提高工人工資，否則仍會以最低工資門檻為標準，「畢竟最低工資是一個合法的下限，大家只要確保自己的標書沒有違反法例便可，結果投標者的工資得分差距不會太大。」

羅佩珊又指，就算有良心僱主願意給予更高工資，但當技術與價格為五五比，變相「做好人只會蝕底」，「（人力成本上升）也會將合約價格拉高，可能結果是中不了標。」她形容，是次新措施「有好過無」，工資表面上可能獲得改善，但仍有許多未知之數，期望政府可利用行政及規管手段提高工人薪金，如在合約中訂明承辧商須按政府統計處最新的《工資及薪金總額按季統統計報告》向員工支付不低於市場水平的工資，長遠而言給予工人生活工資。

政府推出新措施，仍難以彌補評分制度的漏洞。（資料圖片／羅君豪攝）

評分制度的初衷是為了有系統地挑選標書，以提高甄選效率及應付日益龐大的服務需求，但評分制卻異化為剝削工人的工具，即使政府決定修改比重，仍無法擺脫一貫以數字回應訴求的弊病，未正視現實未解決的問題。承辦商既要價低者得又要牟利，用低薪聘請工人是意料中事，就算外判公司以較高投標額得到合約，錢也不一定落到工人的口袋裏。

問題的癥結在於外判制度保障不了勞方，即使政府推出新措施，仍扭轉不了承辦商為了中標而壓低薪酬福利，減少員工培訓、 工具及裝備等積弊，損害勞工權益。

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【外判制度】承辦商魔高一尺 基層員工難獲全面保障

上文節錄自第153期《香港01》周報（2019年3月11日）《政府服務價低者得 淪為剝削溫床 外判改革須杜絕不義》。

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