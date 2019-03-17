首度全面執政且被賦予重望的民進黨，卻沒有為台灣帶來新氣象，不只在各項改革上停滯不前、甚至在某些議題上背棄選前承諾，例如修改《勞動基準法》、能源環境議題態度反覆、同婚法案刻意擱置、台南鐵路都更拆遷、「前瞻計劃」程序黑箱等爭議，不僅使許多支持者感覺受到背叛，也讓許多人開始疑惑：「這就是覺醒後的結果嗎？」

承接上文：

【太陽花學運】從覺醒到覺悟 台灣青年的「轉型」之路

諷刺的是，面對勝選後態度丕變的民進黨，太陽花學運時強力監督政府的公民意識卻變得極為消沉。除了網絡上零零散散的批評與抱怨，以及在野黨於立法院內孱弱不堪的喧鬧外，剩下的就只有相關利益團體的遊行抗議，公民監督的力道與音量大不如前。因此，儘管民眾罵聲連連，但面對積弱不振、缺乏組織的抗議聲浪，民進黨仍宛如「第二個國民黨」一般，離選前提倡的「進步價值」愈來愈遠。

民進黨蔡英文上台執政後，表現未如支持者預期，民望一直低下。（資料圖片）

但不可否認的是，年輕人對政治意向的轉變與調整極為迅速，且依舊影響着台灣整體的政治結構與風向。根據台灣指標民調在去年九合一選舉前發布的結果，對總統蔡英文不信任度最高的群體落在20至29歲之間，不信任度高達58.8%，該年齡層對蔡政府的施政不滿意度也排第二名，高達64.8%，比2010年對時任總統馬英九的不信任度（42%）、不滿意度（56.2%）高出許多。選舉結果也讓民進黨從原有13個執政縣市慘跌到6個，地方議會痛失70席。民進黨或許怎麼也想不到，全面執政短短兩年，換來的竟是年輕人群揚長而去。

台灣年輕人去年用手中的選票懲罰了民進黨，也表達了他們政治上的選擇——身披國民黨戰袍的韓國瑜與「白色力量（即無政黨背景）」的柯文哲。韓國瑜在民進黨執政三十年的高雄市選戰中颳起襲捲全台的「韓流」，由民調落後20個百分點到最後大勝綠營對手逾15萬票；台北市長柯文哲也在藍綠兩黨夾殺下絕處逢生，以3,000多票差距驚險連任，兩人以「空戰」（即網絡宣傳）創造了極高的聲量，在20至39歲的年輕群體支持度大幅領先對手，甚至有六成五左右的20至39歲選民支持柯文哲2020年競選總統。

曾參與太陽花學運的國民黨立委助理簡安廷，坦言投票給柯文哲只是無奈之下的決定。（黃奕霖攝）

細究兩人的政治主張，柯文哲不斷提及「兩岸一家親」，韓國瑜承認「九二共識」；韓國瑜在同性婚姻議題上支持保守派路線的「另設專法」，柯文哲則遲遲不願表態，並對校園同性教育表示「有意見」；對於核能問題兩人也保持着「不可能要電又不要核能」的看法。若將時光倒退回2014年太陽花學運之時，當時年輕世代訴求的「反中」、「反核」、「基本人權」等「進步價值」，在柯文哲與韓國瑜兩人的政治主張上幾乎看不到半點蹤迹，有些部分甚至可以說是「背道而馳」，卻仍然獲得年輕人的普遍支持。

這結果讓人不禁好奇，年輕人的政治認同，究竟在這期間發生了什麼樣的轉變？

今年剛滿28歲，曾參與太陽花學運的簡安廷，目前正在國民黨內擔任立法委員助理，在去年的藍綠白台北市長選舉混戰中，他並未投票給同黨派的參選人丁守中，也沒有投給訴求「台灣價值」的民進黨姚文智，而是傾向沒有黨派的柯文哲。

柯文哲的「快人快語」常常引發輿論風波。（資料圖片）

「說老實話，我也不是真的支持柯文哲，只能說他是折衷下的選擇。」被問到支持誰擔任台北市長時，簡安廷猶豫了很久才緩緩擠出答案，還不忘補上一句註解。從學生時期熱血澎湃，堅信對社會運動的參與將令政治體制改變，到現在聽起來略顯無奈的決定，他承認，從太陽花學運至今，心態確有不少轉變。

什麼價值什麼覺醒

還不是藍的綠的在做戲

從原本對政治並不熱中，到太陽花時開始關心政治，甚至一腳踏入了政黨工作，簡安廷原本也以為一個全新的政治生態將在台灣誕生，直到民進黨全面執政後，他才明白台灣仍在舊體制中打轉，只是換了一個黨玩而已。「當初會參與社會運動，很大一部分是對國民黨執政的不滿，還有民主體制受到威脅的憂慮，但民進黨上台後只證明了，他們同樣沒有實踐承諾的能力。」

我覺得生活過得並不好啊，真的。台灣對那些價值、理念的東西爭論很久了，到現在還在吵，你真的覺得有吵出結論的一天嗎？那我的生活要被這些爭論拖延多久？ 簡安廷

5年之後，踏入社會的年輕人，可能會開始考慮，是否要為了意識形態，放棄一些機遇。（資料圖片／Getty Images）

簡安廷認為，這幾年的政黨輪替下來，藍綠兩黨只是不斷證實各自有多不值得信任。在信用破產過後，兩黨在自由、民主、人權等價值上的差異，就變得不重要了，因為沒有一個政黨能落實承諾或理念。「當民進黨都被說是資進黨（資本進步黨）的時候，他跟國民黨還有什麼差別？」所以，當國民黨代表着老舊腐敗、民進黨也不再代表進步價值的時候，簡安廷寧願給第三勢力一個機會。

「另一方面也是因為，比起以前的理想，現在更多考量到現實上的問題。」在太陽花時訴求的價值，他到現在依然認同，儘管因緣際會下當了國民黨籍立法委員助理，他對國民黨仍舊抱持許多不滿，也希望台灣能繼續保留其主體性，不受中國大陸的介入。不同的是，學生時期無憂無慮，讓他可以全力追求這些理念上的貫徹，踏入社會後面臨了許多現實生活的壓力，他開始思考，是否要為了意識形態問題，放棄很多原有的機會。

民進黨執政後民怨頗深，在去年九合一選舉中更輸掉執政數十年的高雄，由國民黨韓國瑜當選市長。（資料圖片）

「我覺得生活過得並不好啊，真的。台灣對那些價值、理念的東西爭論很久了，到現在還在吵，你真的覺得有吵出結論的一天嗎？那我的生活要被這些爭論拖延多久？」簡安廷說，只要在這個循環中內耗，藍綠不論誰執政，都難以給他更好的未來，與其如此，不如選擇一個「比較有機會」改變自己生活的政治人物。不陷入「愛不愛台灣」等無聊爭辯的柯文哲，成了他權衡下的選擇。

「要說發生了什麼變化的話，就是那些價值理念的問題，真的被我放到比較後面的順位去考慮了吧。」他輕聲苦笑，對於這個結論看似有些莫可奈何。

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《太陽花學運五周年 從覺醒到覺悟 台灣青年的「轉型」之路》

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