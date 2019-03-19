「覺悟青年」們或許也曾重視那些抽象的價值理念，但在民進黨上台後，因害怕流失選票而對同性婚姻法案的刻意拖延、面對偏向資方的勞工修法嗆聲「不支持的人可以不要投民進黨」、以及被質疑假轉型正義之名行政治鬥爭等事件，都讓這些年輕人醒覺，原來那些掛在嘴上的「自由民主」、「進步價值」，都只是政治人物操弄的假議題。

當民進黨在選前喊出「自由民主之戰」、「守護台灣價值」等口號，卻在網絡上被大肆揶揄「不投給民進黨就是沒有台灣價值」時，代表着許多年輕人已經看透，藍綠兩黨都只是將這些精神理念當作自己的專利、作為辨別敵我、煽動情緒的工具。與其繼續被藍綠兩黨恐嚇「中華民國即將滅亡」或「台灣民主即將消失」，他們寧願去關注「誰能讓生活真的有所改變」。

政治上的覺悟，讓「覺悟青年」們不再被政黨情感綁架，轉而支持打破既有政治框架、更加「務實」面對現況的政治人物。不願再被虛幻的政治語言綁架，只提如何振興高雄經濟發展的韓國瑜，以及在兩岸事務與市政上都強調「如何解決問題」的柯文哲，在年輕人眼裏顯然務實許多。「柯文哲會被認為務實，倒不是說在市政上讓市民有什麼特別明顯的感受，而是他不會自己去背一個很大的包袱，最後又做不到。譬如他一方面講了『兩岸一家親』，對大陸而言不會覺得你有台獨的想法，可以有交流的空間；另一方面在2017年舉辦世界大學運動會時他又多次提及『台灣』，讓支持者也不會覺得喪失台灣的主體性，這可能是他比較務實的地方。」

無黨派的台北市長柯文哲形像較務實，深受年輕人歡迎。（資料圖片／美聯社）

鄭光倫認為，在歷經2014年與2016年兩次選舉後，太陽花的領袖有的出國進修、有些人選擇參政進入體制內，監督政府的民間力道確實減弱了許多，加上民進黨鮮明的台獨立場與國民黨的積弱不振，都讓當時「反中、反國民黨」的能量消耗殆盡。當這些價值選擇不再成為年輕人檢驗政治人物的第一考量，藍綠兩黨卻還緊抓不放的時候，柯文哲與韓國瑜這兩位率先跳脫藍綠框架的政治人物，頓然成為許多年輕人的選擇。

政治零分？

潛藏在意識形態下的分配正義

他指出，年輕人的需求很單純，給他一個公平正義的社會，讓他感覺自己的生活得到改善了，不是只有少數既得利益者繼續吃香喝辣，年輕人卻始終分不到一杯羹。如果國民黨當時傾向中國大陸的政策，確實讓年輕人分得紅利，可能就不會有那麼強烈的反彈。「國民黨從2008年執政六年來告訴年輕人，我們要傾向中國大陸，跟對岸往來，經濟生活就會變好，但年輕人沒有感受到啊！結果國民黨還說我們來簽一個《服貿協議》，跟中國大陸再走得更近一點，年輕人當然感到憤怒，他們已經不相信跟中國大陸靠攏的政策會讓生活變好了，那些情緒其實都隱藏在實質生活是否改善之下。」

民進黨蔡英文在一股「反國民黨、抗中」的浪潮中上台，表現卻未能令年輕人滿意。（資料圖片）

藉着這股潛藏在民生經濟下的民怨，將「反國民黨、抗中」的情緒發揮到最大的民進黨，成為2014及2016年選舉中最大的受益者，既然國民黨的傾中政策對年輕選民而言已經失敗了，不妨給路線完全不同的民進黨一個機會。

但民進黨上台後的施政，沒有讓年輕人馬上感受到改革紅利，反而看到民進黨瞻前顧後的窘境，有了上次國民黨的教訓，這次，年輕人很快就失去耐性了。「之前國民黨說要傾中，年輕人給了他六年才翻臉，現在民進黨說台灣要走自己的路，結果發現也沒有比較好，兩年就把你拉下來。」

王智盛分析，價值選擇的操作一開始可能還有用，一旦發現兩黨都只是藉此騙票時，還去提「愛台灣」、「愛中國」、「轉型正義」這些議題，只會造成年輕人的反感。柯文哲跟韓國瑜之所以能受到大量年輕選民的支持，在於他們只提出經濟發展與未來的願景，主打公平正義的社會分配，不去觸碰那些被藍綠兩黨玩爛的意識形態問題，儘管經濟民生其實仍然與之牽連。

高雄市長韓國瑜，在大選中主打「政治0分、經濟100」的務實旗號獲得年輕人支持。（資料圖片／路透社）

「韓國瑜說政治0分，經濟100分，但可能嗎？經濟問題一樣鑲嵌在與中國大陸的關係上，他一樣要去承認『九二共識』。經濟不可能脫離政治，政治則要靠經濟去維繫，兩者無法脫鈎，只是他可以不去提政治的部分，刻意去淡化它。」王智盛說。他指出，經濟民生的問題本來就潛藏在意識形態裏面，只是人民已不願再糾結這個問題，「不要再跟我提愛不愛台灣，只要告訴我怎樣生活會變好。」

「從頭到尾，年輕人希望的都是一個公平正義的社會、讓年輕人看得到未來的生活，這些需求一直以來被兩黨包裝在意識形態或價值理念的外觀上，現在只是撕掉那層外衣而已。」

不可靠的青年民意

將是執政者最大的警惕

韓國瑜在某次高雄市長選舉造勢晚會致辭辭時，引用香港電影《武狀元蘇乞兒》中的台詞：「皇帝有德有能，民生富庶，社會祥和，哪裏來的乞丐，皇上無能，施政不修不明，官員貪污腐敗，街上乞丐愈來愈多，這個是電影裏面蘇乞兒很有名的一句話，決定（有沒有）乞丐的是皇帝啊。」韓國瑜藉此諷刺民進黨，形容「韓流」興起，全拜民進黨施政不得民心所賜。確實，藍綠兩黨都是曾取得過大位的「皇帝」，但或許他們從來沒認清，年輕人選擇將他們抬上皇座的理由，從來就不是為了讓他們手握大權去消滅政敵、打擊異己，多數人心裏想的，仍是期待新的執政者上台後，能給他們不同於以往的新氣象。

韓國瑜曾引用港產片《武狀元蘇乞兒》的對白諷刺民進黨，直指自己受歡迎皆因民進黨施政不得民心。（網上圖片）

當太陽花學運爆發，國民黨在兩次選舉接連慘敗時，年輕人就已經用手中選票將這個老態龍鍾的百年大黨拋棄，民進黨只要成功演好自己執政者的角色，無疑已是給政敵必殺的「最後一擊」。但民進黨卻花了大把時間與精力，繼續追殺早已式微的國民黨，急着將他們掃進歷史的塵埃中，向年輕族群承諾的政見卻實踐得七零八落，這種「期望愈大、失落愈大」的背叛感，讓民進黨更快被年輕選民唾棄。

可以預見的是，年輕族群不會再是哪個黨派、哪個政治人物的忠實支持者，他們可以很快被某種形象、訴求所吸引，也能在短時間內轉變原本的看法。年輕人支持度高達八成的柯文哲曾憂心地表示：「年輕人的投票率不可靠。」這樣的說法可能只對了一半，年輕族群不只投票率不可靠，在意向選擇上也是緊跟着風向隨時轉變。

馬英九以教授身分在東吳大學演講，講題是 「台灣的國際法定位」。 (中央社)

台灣網友常揶揄前總統馬英九為「台獨教父」，影射馬英九傾向中國的立場，反而加重台灣青年對中國大陸的排斥，沒想到民進黨上台後怨聲載道，支持者對「台灣價值」、「對抗中國」等口號也感到厭煩，不只2020年東京奧運正名公投未過，支持台獨的比例也開始下滑，有人開始嘲諷蔡英文為「統一教母」，中國網友也在網上開玩笑表示，讓蔡英文連任，兩岸統一大業便不遠矣。

但在2019年1月2日，中國國家主席習近平於《告台灣同胞書》四十周年的對台談話中，提及了兩岸「和平統一、一國兩制」的前景，並表示「不承諾放棄使用武力」等帶有「強烈統一決心」的內容，引起台灣多數年輕族群反感，自民進黨上台後，對中國已漸漸麻木的「敏感神經」也被重新挑起。

面對習近平的對台談話，蔡英文以「台灣民意堅決不接受『一國兩制』」、「台灣的立場，就是民主的立場」等內容回擊，其強硬回應獲得多數年輕族群的熱烈迴響，不只戲稱蔡英文為撿到槍的「辣台妹」，其回應重點也被熱心網友翻譯為多國語言轉發，聲勢再度谷底反彈。反倒是柯文哲持續模糊不清的兩岸論述，開始被網友質疑刻意迴避、討好中國，在網上受到近年來最猛烈的抨擊與質疑，支持度下滑。

2020年台灣大選中，柯文哲在年輕族群中的支持度有優勢。（資料圖片）

目前民調顯示，在2020年總統大選熱門人選裏，不論國、民兩黨派出哪些組合的候選人，柯文哲在年輕族群的支持度中仍佔據首位，韓國瑜則在總支持度上小幅領先柯文哲。

然而，蔡英文在經歷九合一選舉大敗辭任黨主席，復遭民進黨四位「大老」公開勸退，引起外界揣測她「民意盡失、大勢已去」，台灣恐將出現現任總統不競逐連任的首例之時，短短一個月後，蔡英文卻又藉着回應習近平的談話內容「起死回生」，民望回升8個百分點。由此可見，民意不只如流水，年輕的民意更是如海嘯，任何一宗突發事件，都能造成劇烈的變動。

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【太陽花學運 ‧ 一】從覺醒到覺悟 台灣青年的「轉型」之路

【太陽花學運 ‧ 二】藍綠依舊控制大局 說好的政治新生態呢？

【太陽花學運 ‧ 三】覺醒青年由紅轉黑 年輕人從理想跨向現實？

延伸閱讀：

【雨傘運動 ‧ 一】從希望到失望 香港青年的沉寂與落寞

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《太陽花學運五周年 從覺醒到覺悟 台灣青年的「轉型」之路》

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