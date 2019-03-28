密室逃脫遊戲，一度是潮流玩意，但近年已見式微，在港密室更買少見少，以此為藍本的《密室逃殺》（Escape Room），能否重掀密室熱潮？不必諱言，本片賣點就看氣氛有多驚險、密室設計有多特別，以至戲裏人物如何生死。凡此種種，本片肯定合格有餘，觀眾不難看得血脈沸騰，尤其片中的密室玩法，誇張程度絕對出乎意料—如非涉及死人，相信許多密室粉絲，都想置身其中一起「玩」！

（電影劇照）

然而，捉一班人來困獸鬥的玩法，始終不算太陽底下新事；本片跟《恐懼鬥室》（Saw）系列以至日本片《大逃殺》的最大不同，僅限於引入密室遊戲元素罷了。再者，它也不似前者核突變態，亦不及後者濫殺血腥，故在港只被評為IIB級而非III級；這固然有利吸納一般觀眾，但對相關愛好者而言，卻恐到喉不到肺。

（電影劇照）

果如是，單靠密室二字，又是否足夠吸引呢？愛感受緊張刺激氣氛者，不妨入場。平情而論，在錯過密室熱潮高峰的今日，《密室逃殺》不單似明日黃花，更難成為上述經典以外的另一新經典。

毋庸置疑，《密室逃殺》試圖建立一個新系列，冀似連續八集的《恐懼鬥室》一般，每集找一批新人來玩密室。只可惜，當大家連《恐懼鬥室》都看厭了，編導也玩爛了，《密室逃殺》又豈容易另起爐灶，另闢新途？

本片的最大缺點，乃是缺乏靈魂。《恐懼鬥室》系列之所以成功，非但在於橋段吸引，還在於有位靈魂人物—「Jigsaw」（拼圖殺人狂），單看他那張邪惡公仔臉已夠嚇人。

（電影劇照）

《密室逃殺》呢？居然，背後策劃僅以「黑影」示人—這無疑是極之低手的角色塑造。誠然，電影或不想抄襲十足，故轉用帶有機關的「密室盒子」來做iconic串聯，包括在宣傳時大用特用；但毫無疑問，盒子的效果跟Jigsaw相比，肯定差之千里。

密室設計方面，也不見得如戲中指「think out of the box」，具備跳出傳統框框的「wow」突破創意。將密室化作焗爐和北極，確令人意想不到，值得一讚。不過，這對安坐戲院的觀眾來說，充其量只帶來「奇觀感」，無法傳遞「現場感」；另外，懸空酒吧、幻視黑白房、牆壁擠壓房，無疑也有相當「奇觀感」，卻不見得十分獨創，畢竟大家總有聽過類似玩法，甚至在日本綜藝節目《DERO密室遊戲大脫逃》也出現過。

（電影劇照）

更重要是，主角Zoey（Taylor Russell飾）的所謂跳出框框、不按遊戲規則「扮死」，恐也是「參考」其他玩法而已，這條破關「大橋」實跟《大逃殺》一模一樣。進一步而言，後者涉「頸環」此一新科技作監測，本片則只用上最簡單的閉路電影……大概，編導是押注看荷里活片的觀眾，不曾看過相關日本作品吧！

劇情上，本片亦未見出類拔萃。密室遊戲不似「食雞」遊戲，沒要求參加者互相殘殺，重在大家通力合作；於此，理應存在不少發揮空間，好牽引與別不同的劇力。電影前段，確在合作二字花過心思，例如一起按掣、一起融冰，以至犧牲自己保住重要道具，拿自己做實驗品以求過關等。

然而，電影最後還是捨不得放過「內訌」這個最具戲劇性的情節。而且，內訌還要一用再用，除於「現在」時間點用上，於角色「過去」經歷也用上。

（電影劇照）

故事開初已經引入內訌種子，即成功逃脫的一人可獲一萬美元獎金。但後來，由電影到角色，彷彿將此拋諸腦後。在生死攸關之際，相關獎金固然不值一哂，所以眾人都齊心合作多於內訌，這本來有助電影踏上正軌，至少不落俗套。但到尾二關卡，電影卻只提供一支解藥；這不為重新引入內訌，到底又所為何事？

此外，片裏人物設計亦嫌不夠深入。即使這類「生存遊戲」的角色，注定要逐一「領便當」，但問題是，連最後生還者的形象都不算鮮明獨特，則難免損及再開續集的後續力。說到底，《密室逃殺》除新增密室外，各方面俱只屬昔日類似經典的「A貨」。儘管電影不難吸引密室粉絲入場，但就難似昔日作品吸金，亦難以成為新經典。

李美 資深影評人

上文刊登於第155 期《香港01》周報（2019年3月27日），原標題為《《密室逃殺》 驚險有餘 惟欠缺靈魂人物》，網上標題為編輯重擬。

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