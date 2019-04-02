互助幼兒中心近年被指使用率偏低，政府委託的研究報告也反映，在2017/18年度，這些中心的平均使用率只有百分之八，為了善用公共資源，報告建議政府逐步重整互助幼兒中心，轉為向學前兒童提供課餘託管服務。然而，使用率偏低的背後，並非服務沒有需求，反而是政府沒有提供資源，造成機構營運困難。重整服務，又是否真的能幫助家長解決託兒難的需求？

幼兒託管服務短缺 社區保姆捱義氣幫鄰居湊仔

互幼中心的運作概念是讓有暫託需要的主婦輪流擔任照顧者，但現實上卻行不通。服務模式的構思是：社區內有很多有孩子的主婦，當她們沒有空照顧年幼子女，便帶小孩到互幼中心，由其他家長幫忙照顧，到自己有空時，便去中心幫忙看顧別人的小孩。這種做法本來可以善用社區資本，但現實是很多媽媽要上班，能夠來中心值班照顧鄰里孩子的人少之又少，變相需要義工保姆來恆常當值，和鄰里支援幼兒照顧計劃（下稱鄰里計劃）模式下中心託管類似，但資源更短缺。

Aneka（中）深明託兒難令家長苦惱，退休後加入義工保姆行列。（龔嘉盛攝）

香港婦女中心協會在大埔太和設有互助幼兒中心，政府只提供租金津貼，廖珮珊說：「中心營運的燈油火蠟、協調統籌義工的人手、宣傳等都需要開支，加上中心要符合法例要求，需要買保險、做電力測試、消防檢查等，但政府統統沒有資助。」

現時全港只剩約20間互幼中心，並非每區都有服務，中心同一時段最多可以託管14位小孩。廖珮珊說：「我們在2014年開始提供這項服務，一直蝕錢，但都要做，因為我們是婦女團體，知道託兒對於婦女能否做自己想做的事情很重要，我們做了四年，看到大部分使用者都是因為父母雙職工作，要長期用託兒服務，所以14個名額時不時會爆滿，尤其是半日制幼稚園下午放學後，在暑假也常常爆滿。」

廖珮珊認為託兒服務對於婦女能否做到自己想做的事十分重要，故即使互幼中心「蝕住做」也要做下去。（高仲明攝）

在缺乏資助下如何堅持運作？廖珮珊說，這全靠中心在1996年於太和成立後，累積了一群有心的義工，她們在子女長大後，仍願意利用空閒時間回中心幫忙。她說：「我們也有社工投入、做行政的同事幫忙運作，自資去找資源培訓保姆，但這些都不是社署要求我們做服務時給予的內容，只是我們有這個使命，想幫助和支援婦女。很難要求每個社福機構都這樣做。」

62歲的張桂嬌（Aneka）深明子女年幼時乏人幫忙照看的苦況。她年輕時在加拿大生活，因找不到合適託兒服務，要聘請保姆每天到家中照顧當時分別1歲和4歲的子女四小時。Aneka印象最深刻的是，每次保姆駕車抵家，孩子知道要和母親分開，便會哭個不停，「剛請保姆時，他們真的哭足四小時，直到我回家為止，要幾個星期後才習慣有陌生人來家照看他們。」

小朋友很容易鬧脾氣，照顧小朋友也要有技巧。（龔嘉盛攝）

Aneka從2014年加入義工保姆行列至今，她說：「其實自己照顧子女是很有樂趣的，但在香港生活比較困難，很多父母都要出外工作。」負責計劃的社工劉浩正說，Aneka等義工都是本着熱誠來服務。每個來託管的小朋友每小時收費10元，義工津貼是每小時12元。「現時買個波蘿飽也要6、7元，水也3、4元一支，還有交通開支，12元真的微不足道。」

互幼中心不僅要有場地和義工，還需不少物資支持。小朋友的玩具和圖書不少靠熱心人士捐贈，甚至由保姆們「倒貼」。劉浩正說：「我們的義工八成是退休人士，有些姊妹會把收到的義工津貼拿去買物資或玩具，看到有濕紙巾特價又自掏腰包入貨，也有保姆特地去吃麥當勞，儲玩具來送給小朋友，氹他們開心。義工們的承擔和無私付出，令人很感動。」

自2014年起，中心已登記的保姆有145名，每月約有20人恆常來中心幫忙，小朋友每次來，一般託管三至四小時，義工保姆則有三更。劉浩正指出，很多家長其實更想親身照顧自己的寶貝，「但父親賺的錢未必足夠家中開支，要母親兼職幫補家計，最後還是要找我們幫忙。」

劉浩正認為義工的付出很令人感動。（龔嘉盛攝）

中心14個託兒名額中，會預留約3至4個給雙職家庭。劉浩正說：「我們也會想，現時做的服務是否偏離社署所訂以家長互助為基礎的原意，因為實際上中心是靠整個社區的姨姨幫忙照顧。但我們最後覺得，這樣做可以建立起社區間的信任，也算是價值。」

太和的互幼中心2018年全年使用人次為1,848，但社署以每時段使用名額/總名額來計算，令中心使用率只有15%，卻已是全港使用率第三高的。劉浩正說，使用率未必能反映服務需求，使用率太高也未必對小朋友發展最好。他指出，中心基本上大部分時間都有小朋友在，但若是所有時段均有14個小朋友在的話，對保姆們也是一種負擔，難以照顧之餘，活潑的小朋友也未必有足夠的活動空間。

影響服務使用率的另一個因素是開放時間是否具彈性。太和的互幼中心早上8時半到晚上7時半開放，除了已預約的家長外，也希望提供較有彈性的支援，讓家長登記後能盡快得到幫忙，特別是緊急暫託服務。可是，有些中心受義工數量及資源所限，只能在下午3時至6時，或下午3時至晚上7時開放，難以提供彈性服務，幫助更多有需要的家長。

廖珮珊指出，互幼中心數目愈來愈少，政府一直說使用率太低，甚至打算把它們關掉，但背後其實受很多因素影響。「政府不投放資源，其實很難做得好；它做得不好，又說它做得差。」對於政府提出重整互幼中心以提供學前課餘託管，她認為沒有考慮家長實際需要，何況0至3歲的日間託管服務本來就稀缺，連類似的暫託服務也取消，缺口只會更大。

社區保姆和互幼中心的定位本來只是暫託的非恆常服務，政府增加資源提升服務質素固然是好，但若真的要把教顧合一的概念應用到幼兒服務，單靠這種修補措施無濟於事。要走回「專業恆常為主，義務暫託為輔」的正軌，增加資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心名額，才是要點。

上文節錄自於第156期《香港01》周報（2019年4月1日）《恆常照顧稀缺 社區義工「捱義氣」 》。

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