近年，一些科技公司埋頭研發抗衰老藥物或療法，想要讓這夢想成真，成功吸引一眾「猛人」投資，例如亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Google創辦人布林（Sergey Brin）和佩奇（Larry Page）、創辦維港投資的香港富商李嘉誠等。 然而，這些研發中的抗衰老產品的功效仍有待驗證，其中一種已推出市面、聲稱可藉由輸入年輕人血液抗衰老的方法，今年2月中已被美國食物及藥物管理局（FDA）證實沒有科學根據，甚至有健康風險。 成效未明的抗衰老保健品崛起，既反映監管上的灰色地帶，也引發科學界對「老化」定義的討論。

【科技．未來】逆轉老化未竟 抗衰老良方如真似幻

早前美國初創Ambrosia提供收費輸血服務，聲稱把年輕人士血液輸入體內可阻止身體老化，惟科學根㯫有待証明，更被FDA警告。圖為馬德里一間醫療用的輸血中心。（視覺中國）

產品定義成監管漏洞

抗衰老商機之所以出現，在於輸血毋須FDA批准便可進行，美國每年便有1,460萬人接受輸血（即每日4萬人）。FDA亦沒有把老化歸類為疾病，換言之，這些研發中的減慢衰老藥物不用按傳統規定，測試其臨床成效。

儘管如此，Karmazin的研究仍得到美國再生與細胞醫學研究院（Institute of Regenerative and Cellular Medicine）審查委員會的認可，該獨立機構負責評定在人體上進行的實驗是否合乎道德。委員會主席Barbara Krutchkoff解釋，判決合乎醫學程序，且「沒有異常之處」：「有人質疑我憑什麼下這個決定。多年來，很多人為了變得年輕試過千奇百怪的方法，（Karmazin的研究）並非最奇怪的。」她續說：「有些人花8,000美元去看超級碗（Super Bowl），若你想花8,000元輸一次年輕血液，而你感覺良好，有何不可？」總括而言，她認為該研究「不會比過馬路危險」。

曾在奧巴馬任美國總統期間擔任政策顧問的生物倫理學家、美國威斯康辛大學法律教授Alta Charo指出，若某種物質符合FDA對保健食物的定義，而公司根據這個定義來宣傳銷售， 除非能夠證明它是危險的，否則，FDA無法採取任何行動。相反，醫療藥物須在推出市場前確保安全和有效：「（抗衰老食品的）使用說明措辭謹慎。若這些公司販售時聲稱可治療疾病，將會槓上FDA。若他們打着回春保健食品名號，FDA什麼都做不了。」

現時抗衰老產品或療法成效不明，但若以保健商品而非藥物自居，或可避過FDA嚴格監管。（Wikimedia Commons）

老化的定義正在演變

雖然現時老化不被視為疾病，但不代表未來不會。美國科學與健康協會（ACSH）去年8月撰文指：「疾病的定義反映科學知識和文化歷史。在1851年，奴隸逃離主人會被視為患上名為漂泊症（Drapetomania）的精神病；直到1974年，同性戀仍被視為精神病一種；阿茲海默症和骨質疏鬆也曾被視為是正常老化、無可避免，因而無法治療。」

同樣地，老化的定義也在演變。去年6月，世衞推出《國際疾病分類》（International Classification of Diseases）第11版，當中新增了「年老」（old age）。同年，歐洲藥品管理局（EMA）發表文件，希望重新定義「老年衰弱」（frailty）。Sinclair透露：「我參與的小組曾與FDA談過，他們願意考慮把老化定義為疾病。當有一個國家率先改變老化的定義，就會引起骨牌效應，令其他國家跟隨。」

疾病定義隨着科學和社會發展而轉變，骨質疏鬆、阿茲海默症等都曾經不被視為疾病。權威機構如世衛也正重親審視「老化」是甚麼。圖為阿茲海默症患者、光纖之父高錕。（資料圖片）。

去年12月，Sinclair還和美國愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）教授Nir Barzilai在科技媒體《Wired UK》聯合撰文呼籲：「跟很多人所想相反，沒有生物法則說我們一定會老化。實際上，就幾乎所有疾病而言，老化是最明顯而重要的患病風險因素。老化研究真正想帶來的並非只是延長壽命，而是要消除疾病本身。」

一旦把老化定義為疾病，醫生便可處方藥物進行治療。支持定義老化為疾病的，一般認為此舉可增加誘因和資金，以研發老化相關疾病療法或預防方法，同時杜絕誇張失實的抗衰老保健品。反對者則認為老化是自然過程，人人都會老化，若我們把疾病視為異常，自然不能把老化視為疾病。

老化是否疾病的爭議，將左右抗衰老科技發展及應用。（視覺中國）

愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）老人醫學教授Cathal McCrory和Rose Anne Kenny去年10月在《刺針－糖尿與內分泌》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）撰文，質疑將老化定義為疾病的做法：「老化是正常生理過程，不同物種或同一物種的個體之間都有一定差異。若接受人人老化速度各異，我們該以什麼基礎來判斷老化是疾病？幾歲可標籤為有病？是否隨意劃一條年齡界線，過了老化就不再正常？我們如何決定這個門檻？」

有一派學者認為，既然減慢甚至逆轉老化過程可以防止或至少延遲癌症、阿茲海默症、心血管疾病等病發，而預防或延緩疾病是合理的醫療目標，那麼，不論老化是否被視為疾病，抗衰老在醫療上都有其正當性。美國「抗衰老醫學工程策略」（SENS）研究基金會首席科學家Aubrey de Grey長年推崇抗衰老科技，他認為老化可以逆轉：「我沒有說老化是疾病。老化固然對大家不好，它是醫療問題，但這只是字眼之爭。身體會累積損傷，唯一治療老化的方法就是修復這些損傷。我會視之為預防老化相關疾病。」

抗衰老支持者不擔心會造人口氾濫，De Grey甚至認為，科學界不發展抗衰老科技，對後人才是不道德的。圖為全球人口第二大國印度。（視覺中國）

De Grey曾在TED演講中提到，有人擔心抗衰老會導致人口氾濫：「他們會說，我們治好衰老的話就沒有人會死……這樣我們就不能多生小孩。」對於這種說法，抗衰老研究先驅Judith Campisi認為責任不在抗衰老：「在我有生之年，地球人口將會翻一倍，這是不可持續的。但與現時人口急劇增長給地球帶來的傷害相比，令更多人不死不會過分加劇這個問題，所以我不認為抗衰老有任何缺點。」

de Grey的看法與Campisi相同，但他更側重研發抗衰老技術隱含的道德義務：「我們要面對低生育率或高死亡率的兩難抉擇……未來人類有權就此選擇，但不該由我們代替。若我們舉棋不定，不着手研發抗衰老技術，就等於判了很多人死刑，因為他們原本可以在年輕、健康時受惠於治療，卻因為我們沒有開發而失去機會……我認為這是不道德的。」

SENS Foundation的Aubrey de Grey多年來主張及宣揚老化可以逆轉，並認為大家仍未接受這種觀念改變，抗衰老科技才因而發展緩慢。（Wikimedia Commons）

De Grey將反對抗衰老的聲音或顧慮形容為「麻木接受衰老」（pro-ageing trance），認為這種狀態會阻礙抗衰老科技發展。他說，問題在於我們在文化上已接受了老化無可避免，任何想要阻止老化及其傷害的嘗試都很容易被視為科學騙局。Sinclair則主張並非會老化才是人類，相反，是老化令我們「不夠人類」。他認為，接受老年健康衰退，就跟古人視女人產子時死亡為自然和正常一樣野蠻落後。

即使現時抗衰老藥物或療法仍需要更多科學理據支持，但投身其中的科學家，他們的心態仍有可取之處。試想想，若早年的科學家因為種種顧慮而拖延或不去研發疫苗和抗生素，今天的人類未必能活過40歲。

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上文節錄自第156期《香港01》周報（2019年4月1日）《逆轉老化未竟 抗衰老良方如真似幻》。

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