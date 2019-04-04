有時候，單單看電影的名稱已經有了初步的觀感。《天逆反擊戰：地球起義》（Captive State，下稱《起義》）這個名字可謂氣勢磅礴，又反擊又起義，鋪天蓋地，大有系列序章之勢。不過，電影早前於外國上映，評價一般，要拍續集似乎比起義更困難。到底問題出在哪裏呢？答案或者與其含糊的定位有關。 撰文：鄺文峯

故事背景設定於2025年，外星生物掌管地球，人類只能卑躬屈膝，為外星生物服務。此時，一個神秘組織「鳳凰」出現，暗中策劃反擊，對抗外星生物控制的政權。因此，人類分成兩派，一派俯首稱臣，一派暗中作反。相比起其他同樣以對抗外星生物為題材的電影，《起義》的特別之處在於，它並不着眼於星球大戰，而是將焦點落於人類戰敗之後如何選擇立場，決定站在外星強權的一邊，還是站在人類的一邊。因此，電影雖然有一個科幻片的格局，動作片的外表，但拍出來更像一齣警匪片，大部分時間都是指揮官和革命黨之間的追追逐逐。打鬥場面、視覺奇觀、驚悚情節一律欠奉，期待緊張刺激的觀眾應該頗為失望。

（電影劇照）

為配合這種非主流科幻片的定位，電影亦刻意運用大量搖擺不定的鏡頭和暗黑模糊的畫面敘述故事。這樣的嘗試原意是好，但既然要營造獨特風格，劇本能否支撐得起這種劇情類科幻片，可說是成敗關鍵。《起義》拍的是一個大背景下的小故事，沒有千軍萬馬，只靠幾名視死如歸的革命份子策動反擊，可謂以卵擊石。這樣的起義當中，不缺小聰明，但亦有不少瑕疵。

電影前半段交代神秘組織「鳳凰」如何組成，可惜東拼西湊，拍得有點支離破碎。組織成員面目模糊，即使是男主角Gabriel（艾斯頓桑德斯飾）亦難以令人留下深刻印象。此段主要通過種種暗號集合組織成員，卻未有交代各人的背景、性格、專長、崗位，策劃反擊的經過亦不過是將一組密碼傳來傳去，加上發動爆炸的過程略為兒戲，以致中前段顯得悶場。

（電影劇照）

電影末段解開關鍵人物「一號」的身份之謎，雖然算不上神來之筆，但總算挽回一些分數。在這場人類與外星生物的對抗中，最精彩的竟然不是兩族交鋒，而是人類陣營中的追逐。電影最後通過一次必要的失敗，解開「一號」身份誰屬，算是恰到好處。雖然這場計中計頗精彩，但始終前段的鋪排不多，單靠這段情節仍難以挽救上半場的悶局。

事實上，面目模糊的不只是人類角色，電影中的外星生物不論造型還是特技亦只屬二流。序幕中外星生物不費吹灰之力殺死主角父母，看似是異形般殺傷力驚人，誰不知久久未有再次登場的機會，直至中後段才有一場與男主角埋身肉搏的戲。

（電影劇照）

令人失望的是，序幕中看似無敵的外星生物竟然兩三拳就被打倒，期待已久的正面交鋒最終只打了一個回合便分出勝負。電影亦僅僅以此幕交代這些生物難以適應地球氣壓，只能長居於地底。沒想到一部以對抗外星生物作為招徠的電影，外星生物最終淪為配角，只能默默地成為一個高壓強權的象徵符號。

電影強調的始終離不開雞蛋與高牆之間的選擇，一再宣告即使只劃一根火柴，最終還是可以燃點起一場戰爭，簡直就是美國版的「星星之火，可以燎原」。最終「一號」這根火柴燃點了，但是為何觸發一場戰爭呢？電影最後隨着工作人員名單緩緩升起，背景顯示一個又一個大城市反擊成功，算是引證了一再出現的火柴說。

（電影劇照）

問題是，電影基本上沒談及不同城市之間革命份子的連繫，因此「鳳凰一號」到底如何刺激其他城市反擊呢？只能說是又一段留白。至於通過字幕背景交代人類結局，也不過是一場自圓其說。

說到尾，《起義》為了走出一條不一樣的路，無可避免地犧牲了種種商業元素。但取而代之的故事、節奏、配樂、鏡頭是否足以滿足觀眾的期待，則見仁見智。

「鳳凰」燃點起的火柴最終的確促使革命成功，但《起義》這根火柴似乎濕漉漉，點不起來。

+ 2

上文刊登於第156期《香港01》周報（2019年4月1日），原標題為《《天逆反擊戰：地球起義》科幻糖衣 警匪片布局》，網上標題為編輯重擬。

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