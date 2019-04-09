【揚言自得】一首詩，征服洋學生

演奏尚未開始，樂手還在調音。有觀眾在玩手機，有些在啜可樂、吃爆谷，其他觀眾無意識地等候演奏開始。惟獨他從叮叮咚咚未成音樂的調音中，感受到樂手不着痕迹的感情，並寫下千古名句：轉軸撥絃三兩聲，未成曲調先有情。就是這個區別，是文字功力的區別，更是觸覺敏銳的區別。人家只看到漫不經意的調音，你卻已被樂手的情感所觸動。他人看不到的，你要看到；他人感受不到的，你要深切感受。 撰文：楊志剛

以上是我在大學教英文寫作時最喜歡引用的例子。我用中文範句，來豐富學生英語寫作的學習體驗，尤其是對來自海外的交換生。我讓洋學生沿着詩人的筆法，想像樂手出場：「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。」我問洋學生：你們會怎樣敘述她的出場？洋學生雙手遮面，只能格格格地傻笑。

（視覺中國）

笑聲未完，我接着下一句：「低眉信手續續彈，說盡心中無限事。」 課室馬上鴉雀無聲，全班學生都被這兩句勾畫的情境所感染，想像琵琶女的滄桑和惆悵，細心聆聽她細說心中的悽婉。原本大家只能聽到一段普通的彈奏、熟悉的樂章，但詩人用短短14 字，打開了我們的心扉，讓我們聽到琵琶女在低訴平生不得志，在細說心中無限事。學生知道任何發聲提問和評論都會構成滋擾，我讓學生默默地用心聆聽，用想像力體會。

在學生的一片沉靜和期待中，我說：英文的說法是「沉默是金」，白居易的境界自是不同：「別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲。」然後再來千古名句：「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」。短短兩行字，道盡樂手與聽者高境界的感情交流，豈能不讓洋學生拍手叫絕。

白居易（視覺中國）

唐代詩人白居易的《琵琶行》，就這樣征服了洋學生，讓他們欣賞中文的美麗，以豐富英文寫作的技巧。這首詩有不同版本的英文翻譯，我在課堂引用的是北京大學許淵冲教授的翻譯。他被譽為中英翻譯第一人，拿過國際翻譯最高榮譽。前立法局主席黃宏發亦翻譯了不少唐詩，文采風流，但尚有待翻譯《琵琶行》，惟望他早日成文。

白居易一千多年前的句子，直到今天，不但有華人的地方就會有人琅琅上口，更能征服洋學生。根據古籍記載，白居易的詩在他生時已征服東洋人，不但風靡日本，更是當時日本天皇的必學科目。在日皇帶頭下，朝廷文武和日本整個上層社會都熱愛白居易詩，民間亦有專門研究白居易的詩社。十年前我在古城洛陽憑弔白居易故居紀念館，居然碰到不少說日語的遊客。一千多年前的中國和日本之間，有無書信郵件往來？白詩居然可以瘋傳日本。古人的句子，今人寫不出。我們惟有確認：人類科技不斷進步，但文學卻不斷退步。

取自白居易《琵琶行》詩意的人物畫。（視覺中國）

洋學生遠道來港，非省油的燈。曾經有來自英國的學生舉手提問：你引用了很多中譯英的精彩名句，讓我們大開眼界。你自己的寫作中有無名句可供分享？底子稍薄的可能被唬到。名句談不上，讓我自己稍感滿意的句子是有的。我即時在課室上網，找出我在《南華早報》為悼念「六四」25周年所刊登的文章，文章開頭是：「 People's square is the best place to parade the military, the worst place to deploy the military.」《Truth Commission Needed to Unearth Facts of Tiananmen Square, SCMP 2 June 2014 by C.K Yeung》。自覺句短意長，結構工整，對比強烈。有美感，亦有深度。洋學生並無拍手，但總算從此不曠課。

上文節錄自第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《一首詩，征服洋學生》。

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