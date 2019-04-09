近年，共享辦公室在本港盛行，幾乎各區也可以找到。這些新興的辦公空間不僅有獨特文化，而且採光充足，景觀開揚；服務供應商更會為會員提供源源不絕的飲品和零食，部分還設有酒吧、乒乓球桌、健身室、洗澡房，甚至提供美甲服務。不過，在悅目的外觀下，這些共享辦公室又是否理想的工作環境？記者走訪多家共享辧公室，向一些創業人士了解「cowork」（一起工作）的利與弊。

位於銅鑼灣、佔地八層的共享辦公室，大門綴以粉紅霓虹光管砌出的「Hello」字樣，裝潢格調讓人誤以為走進餐廳或咖啡室。甫推開門便有耳目一新的感覺，有人在等候咖啡師炮製「回魂啡」，有人在水吧位置自行準備飲料。近門口位置有一排卡位，正中間擺放了梳化、圓桌椅及高身桌椅，近窗邊是乒乓球枱和數十張共用的辦公桌，另一邊則設有會議室。

這個辦公室除有充足的燈光外，由於間隔採用透明玻璃，採光感十足，絲毫不覺一般寫字樓的壓迫感。雖然大家正忙着手頭上的工作，但看來好像很輕鬆。

共享辦公室設計時尚，讓人不覺身處沉悶乏味的工作地方。（WeWork提供）

創業過來人：識人好過識字

提到共享辦公室，大多數人會想到最適合創業人士。記者跟青年創業軍創辦人溫學文和王藝彬傾談，了解他們對這種辦公模式的想法和分析其利弊。這個創業組織成立七年，宗旨是與初創公司共同進退，向會員提供本地共享辦公室的資訊，並分析箇中優劣。

王藝彬認為：「共享辦公室的概念其實是一個不錯的選擇，初創業人士基本上不會有足夠資金租用位置上佳的地方。若只能租用偏遠地點，租金雖然便宜，但對於業務拓展可能造成不便。例如難以結識業務上的新朋友，又或需指引訪客如何前往辦公室。」共享辦公室的地理位置優越，對初創業人士的業務發展有不少幫助。

王藝彬（左）和溫學文（右）均看好共享辦公室在本港的發展前景。（羅子揚攝）

溫學文認同共享工作空間的確有很多優勢，除了地點便捷、價錢化算，還會舉辦不同類型的活動和研討會，聚集各行各業的人互相交流，「創業特別的地方在於『識多個人好過識多隻字』，共享辦公室可以拓闊人脈。」

不少年輕人在創業初期都會感到孤單。溫學文強調：「所以我們很希望有個地方，將一班創業者聚集起來，大家可以在生活路上和創業路上有商有量，減低這種孤獨感。」

當一班充滿正能量的創業者結合起來，無論在生意業務或日常生活上都可以互相扶持。「我們是過來人，都明白閉門造車不太好。有時自己覺得好的東西，在社會上落實去做，其實是不行的。」王藝彬說。

因應這些創業的自身經驗和感受，兩人於三年前把自己租用的辧公室變成共享空間，提供免費地方供會員創業。雖然這個地方只能容納十個座位，卻孕育出成功創業的例子。三年前有個創業班子進駐，專幫客戶把Instagram的相片製成精美小書，他們只用了兩年多便成功賺取可觀收入，搬至較大的辦公室繼續經營。

員工數目多寡是公司是否適合租用共享辦公室的關鍵因素之一。（黃寶瑩攝）

溫學文回顧這個成功例子，「他們最初缺乏資金，我們給予免費的地方，令他們免卻租金煩惱。減輕成本，他們更有勇氣去拼搏，所以發展過程很快速。」

那麼，共享辦公室是否真的適合所有創業人士？王藝彬認為取決於創業團隊人數，若團隊人數很多，那麼按人數計算的共享辦公室可能不太適合，因為收費過於昂貴，不及自行租賃辦公室。

溫學文則指，初創最需要的不外乎：第一金錢、第二人脈、第三時間。共享辦公室能兼顧到這三方面因素。金錢方面，可提供創業資訊，如政府的創業基金資料；人脈方面，共享辦公室不時舉辦各類型研討會、講座和活動，讓會員參與。

最後是時間，溫學文認為：「這在創業初期真的很重要，我們需要把握好一分一秒，如果辦公室鄰近居所，整個團隊和業務發展速度可望大大提升。」

現時各區共享辦公室林立，若能用合理的價錢換取地區的便利，亦是一件好事。而且，共享辦公室的服務供應商遍及港九新界，只要成為會員，便可以使用不同地區的辦公空間，對一些經常流動、外出見客的人來說更方便。

青年創業軍異口同聲表示，共享辦公對創業者有好處。（羅保熙攝）

如何保護商業秘密？

對創業人士來說，共享辦公室的優點不少，但絕非亳無缺點。溫學文說：「讓其他人知道商業秘密，可以很大件事。商業世界是殘酷的，如果你有一個好點子和意念給人知道，對方可以很快複製出來，你的點子或會因此作廢。」

溫學文提出，公司若發展到一定規模，每日要處理大量訊息，不同資訊在一個相對開放的環境流通，有機會洩漏出去。故他認為服務供應商需要想辦法，盡量減低這方面的風險。共享辦公室的市場發展雖然有些不明朗因素，但二人對共享辦公室的市場感到樂觀。溫學文表示：「香港的土地問題愈來愈嚴重，相信短期內無法解決，故對共享辦公室的需求會不斷增加。」王藝彬表示，近年商廈以大單位間隔為主，甚至是全層出租，「初創業人士很難租用這些地方，因此，我們預測這行業可繼續發展」。

千禧世代不再喜歡傳統的辦公室，共享工作空間大有 市場。（黃寶瑩攝）

除了共享辦公室，兩人也看好其他共享經濟的發展。溫學文指在互聯網新革命時代，出現了Uber、Airbnb、Netflix，當新的共享經濟平台推出，對全球各行各業亦會帶來很大影響。他認為當中衍生了「去中介化」的情況，「共享經濟成功做出來，會把中介撇除，行業會集中時間處理自身專業和業務，而並非花時間討好中介，這可推動行業進步。」

若要令共享經濟成功，王藝彬認為決定性因素還要看本地法規。他以內地為例，政府鼓勵業界建立創新模式，盡量免除限制，並給予彈性、空間和時間，若沒有問題便推廣出去，繼而立法。他認為香港政府應該參考類似做法。

溫學文認為，創業要靠自身努力、良好的商業理念和營運規模才能獲得成功，但面對土地問題、租金問題，仍有賴政府施以援手。他指出，「政府需要處理好土地問題，這對創業者而言很重要。政府若能在這些方面作出改善，比創業基金的支持還要來得直接。」

上文節錄自第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《從方興未艾到乍暖還寒 共享辦公室潮流大逆轉？》專題報道。

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