共享辦公室的好處離不開靈活方便、配套齊全、核心地段、廣闊人脈等，這些優點對於未曾使用的人士來說或許仍不夠具體清晰。記者先後和幾位在共享辦公室環境工作的創業家和青年創業者傾談過，了解他們對這種工作環境的切身用家體驗。

一、初創文化與保安兼備

我們公司的團隊成員頗有趣，一半來自傳統保險公司，一半來自初創公司。傳統公司包括各大保險集團，有些曾擔任首席精算師，亦有其他專業人士。選擇共享辦公室的原因是欣賞其初創文化，我們可以連結其他企業家和創業者。作為保險公司，嚴密保安很重要。我們辦公室的保安要求跟足保險業監管局，如設有專門辦公室、私人會議室、重視網絡安全。共享辦公室對於我們這間擁有兩班不同背景人才的公司，是一個不錯的選擇；既可有初創文化的工作環境，又可符合保安要求。

共享辦公室能讓員工享受工作，更易創新，也傾向花更多時間在辦公室；對招聘方面也有幫助，不少應徵者便是被共享辦公室吸引而來。此外，這裏不時會組織各式各樣有趣活動，如時裝、飲食相關的交流活動，每次都吸引很多人參加，大家可以學習新知識，亦可以刺激思維。

─ 本港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）創辦人顏耀輝

顏耀輝(前排中)認為員工在共享辦公室工作較為開心。(Bowtie)

二、與客戶互動有利開發

我們公司設有傳統辦公室，但不適合做開發工作。本來開發辦公室設於四川，但同事需經常與客戶交流互動，故設於香港更為方便。金融科技的發展變化較大，需大量的敏捷式開發（Agile Development），經常和客戶互動。共享辦公室可以有不同的商業目的，我們在共享辦公室的同事主要負責技術和開發工作。不少員工都傾向留下來，我相信工作環境是重要原因。此外，附近工作的人多從事金融科技，有助分享知識和交流。

─ 德勤亞太區區塊鏈實驗室負責人、金融科技合夥人冼君行博士

冼君行認為共享辦公室的環境對知識分享和交流上都會有幫助。(受訪者提供)

點擊睇片：共享辦公室會否淪下一個泡沬？

三、感覺不像是單打獨鬥

在共享辦公室，大家給了我很多建議，對我有很大幫助。創業初期會感到迷茫，若有人可以傾談交流，便沒有那麼緊張，感覺不是單打獨鬥。他們在創業路上有經驗，可以告訴你往後如何走下去。來到這裏幾個月，雖然我的步伐較慢，但看到其他人步伐較快，對自己也是一種鼓舞，而且大家一同工作會令氣氛輕鬆一些。我認為共享辦公室比我想像更理想。

─ 補習初創公司「搵住補」創辦人Yanki.joy

Yanki.joy認為共同工作的環境較為輕鬆。(羅子揚攝)

四、靈活補足辦公室需要

共享辦公室對製作公司來說是很好的事。這一行的特色是多在studio 工作，我本身也有租用studio，但有很多文書工作無法在studio 處理，共享辦公室可以彌補這方面的需要。創作的人講求創意，在這類空間和其他不同行業背景的人交流，有助啟發思維。

─ 製作公司星途董事長麥天浩

從事製作的麥天浩認為共享辦公室更能啟發思維。(羅子揚攝)

五、有助初創者交流經驗

我本身經營健康食品平台，共享辦公室很適合初創人士。創業初期缺乏資金，若租用辦公室每月動輒萬多至兩萬元，青年創業軍提供免費的共享辦公室，讓我們節省開支。此外，大家會一同交流創業的經驗，可向前輩取經。除了吸收經驗，這裏也有助拓展業務。

─ 健康食品專門店EatsmartHK首席營養師黃景瀚

黃景瀚認為共享辦公室創業有利業務拓展。(羅子揚攝)

上文節錄自第157期《香港01》周報（2019年4月8日）《從方興未艾到乍暖還寒 共享辦公室潮流大逆轉？》專題報道。

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