《非分熟女》被視為蔡卓妍再度挑戰影后之作，片中角色堪稱為她度身訂造。可惜，即便她的忠粉，相信難免會說：「下次努力吧！」 或許，這是非戰之罪，因為《非分熟女》本是一齣很幼嫩的電影。一來，專為蔡卓妍而設的小敏角色，人物設定不甚完整，其「已婚處女」背景亦無牽引出重大劇力，不少劇情發展皆欠說服力。

電影被列為三級，莫說如宣傳指令人「想入非非」，本片甚至僅屬愛情片，看不到什麼三級鏡頭，客觀效果更似故意借三級片「加持」，好攀上情色片的宣傳定位。

此外，片中其餘人物設定同樣幼嫩。好些角色不知為何而設，對故事主題根本毫無作用。他們的諸多言行並不切合角色身份。戲中對白似未做好功課，好些場口更如山寨級劇集水準。更重要的是，角色彷彿沒靈魂地跟着劇情走，而非劇情順着角色發展。事實上，角色與角色間的互動及關係發展堪稱「嘭嘭聲」地「夾硬」推進，簡單一兩幕之後，就可從一極跑到另一極，中間無甚鋪排過渡。

《非分熟女》只靠商業元素堆砌，由演員到劇本均是壓抑表達有餘、突破鋪排不足。（《非分熟女》電影劇照）

《非分熟女》的人物、劇情俱幼嫩，難怪除最佳女主角外，再沒得到金像獎任何提名。其實，蔡卓妍本身演出亦僅算合格罷了，她獲提名已屬萬幸。有曰：不是除衫就可封后；對比除得更盡、演得更放的《三夫》曾美慧孜，無疑將蔡卓妍遠遠甩在後面。

《非分熟女》是一齣「掛羊頭賣狗肉」的港產片，好大程度只靠一堆商業元素堆砌出來。賣點之一的蔡卓妍「鋼管舞」部分，一方面小敏在舊同學月美（談善言飾）的介紹下開始習舞，她由抗拒到接納的過程，既是0到100般快，觀眾難免搲頭；另方面壓軸的所謂火辣表演，非常遺憾，不論美感抑或性感俱有所不足，理由是鏡頭不斷交雜阿謙（林德信飾）的尷尬表情，氣氛營造力因而大大錯開，以至「熄火」，處理上實屬嚴重敗筆。故此，整體效果堪稱又「生硬」又「軟弱」。

（《非分熟女》電影劇照）

另一壓軸大戲，即小敏跟家豪（吳慷仁飾）的床戲，燈光、色調、佈景等畫面觀感誠然不差，但在前設基礎之上，描寫兩人互生情愫的段落則太不夠力。這段關係予人感覺，家豪僅屬「溝女」能手，由街市到廚房所見女生均不放過，家豪還要每分每秒地耍帥撩妹；而小敏則是不明不白地「受溝」，對他由遲疑到信任又幾乎0到100般快，包括很早就大玩「港式《人鬼情未了》」一起搓豬腩肉，最後她之所以順利行房亦毫無解說，可謂「一蹴而就」—這場戲理應是貫穿全片的高潮關鍵，但除感官外卻絕對高潮不起。

片末字幕強調「本故事由真人真事啟發」，顯見電影主旨乃提倡女性應正確看待性。但看畢電影，小敏為何患病（性障礙）、又怎樣治好？片中卻無答案。連基本目的都達不到，會是一齣好電影嗎？只能夠說，在「已婚處女」的前提下，蔡卓妍加鋼管舞加床戲，皆為本片商業元素；不過，編導卻未將此好好串連，硬拼湊合出來的只是一頭「四不像」。總之，就似「為跳舞而跳舞」、「為上床而上床」，這位「已婚處女」的壓抑與突破，實沒引起觀眾太大共鳴；更準確而言，由演員到劇本，均是壓抑表達有餘、突破鋪排不足。

（《非分熟女》電影劇照）

片裏尚有一大商業元素，就是服膺潮流，大賣本土情懷。然而，小敏爸爸平哥（劉永飾）及他的「榮記茶餐廳」，以至梅菜扣肉和老少平安（魚肉蒸豆腐）等，都跟「已婚處女」全無關係；將此完全刪掉的話，也無礙整個故事推進。就連葉童的蓮姐角色亦然，除非身為後母的她，才是導致早早喪母的小敏患上「性潔癖」的元兇吧，繼而呼應小敏為何常戴口罩、又厭惡聽病人性經驗等—可是，這些份屬戲外「腦補」，因戲裏根本沒交代過，小敏的家庭背景跟她的性生活有何關係。

戲中要吐槽之處尚有不少。例如菜販竟然文質彬彬說：為你「準備」好蔬菜。又如阿謙每次下單一模一樣，價錢卻次次不同。再如小敏在家庭飯局居然戲劇性地跌出假陽具按摩棒—為何她不懂用原先的黑膠袋封好？既然不怕突兀，何不進一步安排一位稚子拾起問「這是什麼」。見微知著，《非分熟女》的幼嫩，乃至於此。

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上文刊登於第158期《香港01》周報（2019年4月15日），原標題為《《非分熟女》幼嫩的電影 幼嫩的演出》，網上標題為編輯重擬。

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