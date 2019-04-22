《淪落人》在香港電影金像獎收穫頗豐，轉向院線也有所斬獲。新晉導演陳小娟在預算有限的情況下邀請黃秋生扮演癱瘓的殘障人士，又在重重轉折後找到Crisel Consunji扮演追夢的菲籍工人Evelyn，加上多位好戲之人，一起成就這部低成本電影。 撰文：寇斯珮

《淪落人》為女主角Crisel Consunji（左）、男主角黃秋生（中）及導演陳小娟（右）帶來金像獎獎項。（葉志明攝）

生活不能自理的中年男子失去夢想和熱情，但被Evelyn的能量感染而成全她的夢想，並找到生活意義。劇本設置是經典勵志故事，情節與衝突可說採用典型戲劇模式，最終迸發出巨大的火花，得益於多方面的配合：導演和剪輯懂得節制，細節點到為止，男主角和Evelyn到底是不是愛情，他們之間如何互動？

導演創作的初衷是覺得菲籍工人也可以收穫愛情，製作過程中她決定讓男女主角的關係保留意在言外的感覺，讓他們的情感保有不同解讀的可能。這種點到即止是本片成功的要素。另外，當然要靠一班演員的精湛演出，無論是主角還是配角，《淪落人》選角頗為恰當，演技發揮得當，呈現出來的故事令人信服。

《淪落人》帶有浪漫輕盈的氣質，主僕情感保有不同解讀的可能。（《淪落人》電影劇照）

去年香港電影整體表現欠佳，《淪落人》脫穎而出，因為它本身的輕盈。相比很多影片，其野心不大，很多位置計算精準，成品欠力度，欠衝擊，卻因此少出錯，不過火。2018年的香港電影想做太多事，既要延續過去經典，又要放入我城隱喻，又要玩影像，玩劇情逆轉，結果均不理想。《淪落人》這故事本身有些浪漫化，甚至可說「很少女」，抱着單純記錄人情的態度，電影該做的都做到。

近幾年香港電影不再造奢華繽紛的夢，多將畫面拉回現實，反映許多社會底層問題，這些現象是《淪落人》獲得知音的前提。多年來一直有聲音呼籲大眾關注少數族裔，關注家傭生活狀況，如果電影早幾年籌備，未必會如此順利，也未必會有這麼多掌聲。何況內容的點到即止，《淪落人》並不激進，它的溫和讓這個議題更易入口，被更多人接受。

（《淪落人》電影劇照）

《淪落人》的浪漫確實做到了極致，聚焦主僕情，將僱傭雙方的矛盾和現實中的問題大量簡化，寥寥數筆都由工人們聚會聊天交代。它營造的是一種「聽說」的情境，只經過口頭傳達，沒了畫面，當中的批判能量自然就減低了。Evelyn的工作多數一帆風順，除與僱主溝通外，並沒有遇到太大困擾—導演更把這種溝通以輕喜劇方式帶出，又更易入口—儘管兩位主角各自有人生難題，多數是家庭和世代問題，導演用了很普遍的境遇交代，最後問題都得到妥善解決。說到底，男女主角還是帶着光環的「人」，是各自環境中的「幸運兒」，去除那些最無常最殘酷的條件之後，電影的主題愈發單純，它出錯的可能性也就愈少。

《淪落人》本身的題材是地道的香港故事，卻也非常的「異鄉」。真正本地的元素和描繪在柔化後消失了。恰好如今正上映的《閃亮人生》可為此說明，美國翻拍版及法國原版實質與《淪落人》所涉及的大部分內容都可以互換。少有的不同之處是，《淪落人》為Evelyn創造一個「偶像」，有一位傳說中的菲律賓人，從工人身份進入了上層社會，過上無憂無慮的人生。這位「偶像」的存在讓《淪落人》真的沾點童話氣質，或許也惟有這中庸之道，才可以讓電影如此受到關注吧。

更多人將《淪落人》、《三夫》及《逆流大叔》放在一起，當作本地中小成本與北上大片的兩種分野，再去分析金像獎賽果。《淪落人》的勝出恰恰不是因為地道，而是因為它成功做到「避而不談」。香港電影依然未能消化「寫實」這命題，更不用說如今人人愛用，卻少有恰當的隱喻手法。儘管前有《踏血尋梅》和《一念無明》，中小型製作仍未能自如地發揮現實題材。最後也只能靠浪漫化的柔和故事取勝，這不能不讓人為香港電影擔憂。主創們是否可以用更嫻熟和高超的技藝來說故事，這些討巧的小品是否曇花一現，似乎都難以令人樂觀。

《淪落人》雖有這樣那樣的不足，也的確是去年最少短板的香港電影，更多電影只有標籤和平板議題。當想起《淪落人》的對手是《逆流大叔》，也就很難為這種勝之不武而喜悅。柔化的浪漫贏了不知所謂的空頭勵志，或許會是香港電影接下來常見的自我安慰方式。

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上文刊登於第159期《香港01》周報（2019年4月23日），原標題為《《淪落人》意在言外的主僕情感》，網上標題為編輯重擬。

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