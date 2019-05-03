1961年4月12日，蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為首個到達太空的人類，但科學家至今對在太空生活的影響仍所知不多。 五十八年後的同一天，美國太空總署（NASA）的「雙胞胎研究」（NASA's Twins Study）刊於《科學》（Science）期刊，嘗試回應這些疑問。 在國際太空站（ISS）生活近一年後的太空人Scott Kelly與身處地球的孖生大哥Mark Kelly相比，身體起了甚麼變化？

NASA以Mark Kelly（左）和Scott這對雙胞胎作實驗的研究，為人類進行長期太空旅程帶來不少啟示。

Scott和Mark是NASA史上唯一一對雙胞胎太空人。2011年，Mark從NASA退役，現正競逐亞利桑那州參議員。Scott則從2015年3月底開始在國際太空站生活，至翌年3月初返回地球。在國際太空站上圍繞地球轉了340天期間，55歲的Scott從手臂抽血、保存尿液、打機測試記憶和反應速度、量度眼球形狀……收集身體數據。而在386公里下的地球，Mark進行着相同的測試。

雙胞胎實驗由10個組別、來自全球不同大學共82位科學家設計，實驗的理念很簡單，因為雙胞胎的基因極相似，任何出現在Scott身上、而在Mark身上沒有的轉變，都極可能是長期太空旅程所致。實驗成果在本月中正式發表，NASA希望藉此回答太空旅行的種種未知問題。Scripps Research Translational Institute總監Eric Topol讚揚：「這是至今對人類（在太空的變化）最深入全面的評估，我不知道有哪項研究可與之相比。」

前太空人Mark Kelly 2011年從NASA退役，正競逐亞利桑那州參議員。 (Wikimedia Commons)

在Scott那次歷時近一年的太空任務途中和前後，他與Mark進行了相同的認知和生理測試，科學家取了他們的糞便、尿液、血液等共317個樣本，分析它們在表觀遺傳、代謝物組、轉錄組、蛋白質組、微菌叢（microbiome）等方面有何轉變。NASA過往從未如此全面分析一個太空人，這一切都是首次進行。

在太空中實驗並不容易。「有些日子，可能一星期一次，我幾乎整天都在收集樣本。早上一醒來就抽血，經離心機處理後再雪藏。然後收集第一坨小便，接着整天繼續收集小便。這實在很麻煩，你要尿到袋裏，然後從那裝滿尿液的袋中拿走試管，再貼上條碼，掃描，放到雪櫃。雪櫃也有點複雜，每次不能打開太久，攝氏負80度可能會把人凍傷。同一天還要收集皮膚和糞便樣本。」 Scott回憶道。

Scott在太空上進行多種測試和身體狀況監測。圖為他正注射流感疫苗以測試免疫系統反應。（NASA照片）

收集到樣本後，研究工作才剛開始。Scott的樣本要以聯合號太空船（Soyuz）運回地球，血液會被分離成血漿和不同細胞，包括那些負責免疫功能的細胞。所有樣本都要化驗，數據由10個小組分享和分析。難怪整個計劃用了超過四年才完成。

在地球的Mark也跟Scott進行相同測試。這樣，身體變化差異很大機會都是在太空所致。（NASA照片）

#YearInSpace science continues. Dueling ultrasound scans 4 @ISS_Research fluid shifts study https://t.co/BM6Bt04Olu pic.twitter.com/7kXNovuCov — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 2016年3月15日

Blinding 'em with #science! Eye exam today for @NASA @ISS_Research to learn how my #YearInSpace may have affected my vision. pic.twitter.com/Pth6uQtQcW — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 2017年3月15日

歷來已有逾500人上過太空。那些執行任務不足一至六個月的太空人，在太空時身體都會出現一些共同毛病，例如因重力減少，體內會有更多液體流向頭部和身體其他器官，因而引發多種不適：太空人一般會頭痛和作嘔；容易臉部泛紅，耳朵或感到阻塞或壓力；也容易患上原因不明的「太空飛行相關神經眼部症候群」（Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome）。在國際太空站有40%太空人眼部都出現一定程度的損傷，包括視神經盤水腫、眼球扁平化、脈絡膜皺褶等。

此外，除非在太空劇烈運動，否則肌肉和骨質也會流失；人工光線及24小時內出現16次的日出日落，會打亂太空人的生理時鐘，導致失眠。

太空人普遍出現眼部不適、骨質和肌肉流失、睡眠失調等毛病。圖為Scott所攝，在國際太空站看到的日出景象。（NASA照片）

不止火花 而是煙花

Scott在太空長達一年，身體有甚麼重大變化？首先是「基因表達」（gene expression），即DNA控制細胞產生各種成分（例如蛋白質）的方式。Scott某些基因在太空中會「關掉」再「開啟」，特別是與循環和免疫系統相關的部分。領導基因小組的威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）遺傳學家Christopher Mason說，在太空任務前半程，Scott有近1,500個基因改變了表達，後半程改變的數量更是前半程的六倍。這或許表示人體在太空的每個階段都會改變，而非只在到達之時。

整個太空旅程，Scott共有逾10,000個基因表達改變了，Mason形容這改變「不止是火花，而像天空上的煙花」：「人類基因組約有58,000個已知基因，所以，我們看到他的身體有不少反應。」但返回地球六個月後，91.3％已改變的基因表達都回復了正常。

科羅拉多大學腫瘤學家Susan Bailey負責研究Scott的「端粒」（telomere），那是位於染色體末端的保護帽，會隨年齡增長和細胞分裂而變短。輻射或污染可令端粒加速變短，進而加速老化。但出奇地， Scott的平均端粒長度在太空中反而變長了14.5%。

雖然Scott在太空出現的身體變化，大部分在回到地球後都已回復正常，但也有些沒有恢復過來，或反映太空對人體健康潛在風險。（NASA照片）

Scott的腸道微菌叢也有變化。人體逾九成腸道細菌不是屬於厚壁菌門（Firmicutes），就是擬桿菌門（Bacteroidetes）。在太空中，Scott體內的微菌叢比例改變，厚壁菌門增加而擬桿菌門減少。

雖然在返回地球一周內，Scott的端粒大幅變短，六個月後平均長度回復正常，微菌叢比例亦然，但他身體出現了永久性變化，例如短端粒數量異常地增多。端粒變短和缺失，或表示患癌及老化相關疾病風險增加。Scott某一類基因表達也沒有改變過來，而這811個來自不同細胞的基因幾乎都與免疫功能和DNA修復有關。這對未來太空旅程或許是壞消息，因為正是這些基因在保護太空人免受輻射。

Scott Kelly在太空一年身體變化及太空輻射風險

Scott回到地球後測驗了認知能力，成績也不及離開地球前。賓夕法尼亞大學認知科學家Mathias Basner說，那些測試專為太空人而設，測量記憶、專注力、動作辨識、風險承擔等能力：「他幾乎在各種測試中都變慢了，準確度也差了。」六個月後這情況仍然持續，「沒有再變差，但也並無好轉。」

研究也發現，升空前Scott和Mark都有某種DNA損傷，但Scott的損傷在到達太空後開始擴大，重返地球數月後仍然持續。Scott在國際太空站期間受到約146毫希沃特（mSv）太空輻射，相當於接受10至15次腹部電腦斷層掃描（CT）。Bailey的團隊認為Scott的DNA損傷與輻射有關：「這可增加他的基因不穩定性風險，這正是其中一種與癌症相關的因素。」

NASA心血管及視力實驗室首席研究科學家Stuart Lee還為Kelly兄弟測量頸動脈壁厚度：「Scott的頸動脈壁在旅程早期變厚了，在剩下的旅程中都維持這種情況。」這或許是心血管或腦血管疾病的先兆。

中國「嫦娥四號」探測器本年初歷史性着陸月球背面。（中新社）

重返月球 放眼火星

在太空競賽重臨的新形勢下，這些發現更重要。多國政商翹楚意圖重返月球，並以此作為前往火星的踏腳石。可以預期，更多更長期的太空任務將接踵而至。NASA署長布列登斯廷（Jim Bridenstine）今年2月初在《Ozy》雜誌撰文：「有些人說重返月球只是在重覆五十年前做過的事，這不是我們的願景。我們會帶同創新的科技和系統到月球，盡可能探索它表面更多位置。這一次去月球，我們將會長駐。」

俄羅斯亦有類似計劃。2月初，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述俄羅斯中央機械製造研究所（TsNIIMash）文件指，該國預計2031年完成首次載人登陸月球計劃。中國也展現了一定野心和實力，今年1月，其月球探測器「嫦娥四號」登陸月球背面，是人類史上首次。

We're sending the next man, and first woman, to the lunar South Pole by 2024. To do that, we're updating our call to American industry and broadening it to help us build and design an integrated human lunar lander system. https://t.co/UCFHOHUMm8 #Moon2024 pic.twitter.com/I8EqPuFiUy — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 2019年4月27日

或有感新舊對手夾擊，美國副總統彭斯（Mike Pence）在3月底國家太空委員會會議上宣布，美國將致力於2024年載人重返月球，比NASA原定目標提早四年。彭斯指NASA會「用盡一切所需手段」達成目標，包括考慮轉用商業火箭。布列登斯廷在本月初的國會聽證上進一步澄清，NASA目標是2033年載人到火星：「我們需學習如何在另一個世界生活和工作，月球是我們證明所需能力和科技的最好地方。愈快達成這個目標，可愈快登陸火星。」

SpaceX是NASA的商業合作夥伴之一，其創辦人馬斯克（Elon Musk）曾說，人類的未來只有兩條路：一是永遠留在地球，等待着大規模物種滅絕的歷史重演；另一是把文明擴展至太空，成為「多行星物種」（multi-planetary species）。SpaceX計劃先在2022年以其Starship火箭（前稱BFR）運載兩艘載貨太空船往火星，2024年再載人登陸。

然而，對於人類可否長期在太空健康生活，是次研究似乎留下眾多問號。

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NASA雙胞胎實驗 遺下問題比答案多

上文節錄自第160期《香港01》周報（2019年4月29日）《NASA雙胞胎實驗出爐 停留太空一年 人體如此變化》。

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