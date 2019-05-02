《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）統治票房前，4月份最具娛樂性的電影非《炸雞特攻隊》（Extreme Job）莫屬。雖然前者是美國超級英雄大片，後者是韓國打破票房紀錄的中成本時裝戲，兩者看來相距甚遠，卻並不是不可相提並論。甚至，不妨加上《屍殺片場》這部低成本日本獨立製作一起探討。 撰文：寇斯珮

《炸雞特攻隊》原本屬意中韓合作，劇本很早已經完成創作，卻由於種種原因最終無法合拍。最後中韓各自按照劇本拍出自己的電影作品，中國版《龍蝦刑警》於去年暑假上映，韓國版《炸雞特攻隊》在今年引爆，主要內容都是一隊稽毒警察利用小餐館監視毒販，想不到生意愈來愈紅火，整天為餐館及案件奔忙，最後成功抓捕罪犯的故事。不過，最後中國版選用了小龍蝦，韓國版用了炸雞—兩種不同的國民美食。兩者都想採用荒誕喜劇的手法拍攝這部生活化的罪案故事，韓版導演李炳憲更大方承認自己是周星馳的粉絲。

《炸雞特攻隊》劇照

兩部電影的遭遇天差地別，《龍蝦刑警》在內地上映票房口碑雙失，《炸雞特攻隊》則在東亞地區颳起旋風。在本港上映時，這部電影中濃濃的港片手法和香港元素讓觀眾驚喜不已，評論則視之為對港產片的鞭策，望業界檢討現狀，為何今日香港難以拍出這樣的電影？

回到開篇所提的三部電影，《炸雞特攻隊》與《屍殺片場》、《復仇者聯盟4》是否風馬牛不相及？無論是業者和評論界，往往都忽略了很重要的元素。電影為何吸引觀眾？這三部電影的成功，很多時候會被簡化為港片懷舊元素、喪屍笑片及超級英雄片等扁平原因。實際上向上世紀八十年代港產片致敬的電影還少嗎？恐怖搞笑電影甚至可說是香港首創；超級英雄電影也不是漫威（Marvel）獨家，卻不是每一個例子都可以成功。這三部電影的致勝原因都很複雜，需要多方面配合，但這些原因都不脫離基本：台前幕後互相了解又重視電影真正的娛樂性。

《炸雞特攻隊》的演員精準地抓住喜劇演出的節奏，令人驚喜連連。（電影劇照）

《炸雞特攻隊》當然使用了許多香港喜劇電影中「盡皆癲狂」的手法，可導演是否照搬任何香港電影的台詞、笑料及橋段？沒有。導演明白讓人發笑的原因並不是重複某一句話、某一個橋段、某一個動作，發笑的原因是觀眾發現了荒誕又有趣的場景。導演李炳憲很擅於在生活化的場景挖掘喜劇元素，他更擅於拿捏喜劇的節奏。毛舜筠在受訪時也講過，喜劇最重要的是節奏，有的台詞、動作，早半拍晚半拍，都可能不再好笑。《炸雞特攻隊》的五位演員精準地抓住喜劇演出的節奏，所以才可以在一個簡單，甚至大家完全熟悉劇情變化的戲劇結構中，令人驚喜連連。九成觀眾都可猜到故事會怎樣繼續下去，卻猜不到演員可以癲到如此程度。比如隊長的妻子收到Gucci手袋後又驚又喜，突然扯掉髮套要洗澡入房服務隊長。類似的細節在《家有囍事》等電影中並不少見，《炸雞特攻隊》這幕確是神來之筆，因為妻子的角色此前一直很正經，並沒有利用誇張的妝容來扮醜，突如其來的搞笑細節由此釋放了最大的刺激，令觀眾不能自已。

《炸雞特攻隊》劇照

兩岸三地的藝術和劇情電影一直不弱，惟獨娛樂商業片在港片沒落之後一直不見有起色。業界一直用過時的方程式製造商業電影，以粗略的片種類別和表現手段創作，他們很少思考，究竟電影觀眾需要怎樣的娛樂元素？搞笑加罪案就等於《炸雞特攻隊》嗎？港產片黃金期的三十年後，業界是否檢討過，商業電影的魅力並不等於「做什麼」，而在於「怎麼做」。牛肉加河粉就一定等於好吃的乾炒牛河嗎？怎麼炒，遠遠比用什麼食材炒重要得多。

電影的成功恰恰讓人再回顧兩岸三地商業電影的成敗。商業電影的成功是否可以複製？並非不可能。如果不是，李炳憲怎麼能夠成功將港產片的喜劇手法複製出來呢？他就是學懂怎樣做乾炒牛河，而不是只擷取好笑的對白和動作。《屍殺片場》與《復仇者聯盟4》同樣如此，主創深知觀眾在每一個場景需要怎樣的刺激，導演與編劇精準地計算這些刺激，再用恰當的演員在恰當的時間將如斯刺激呈現出來，這就是三部電影最重要的關聯及成功的重點。中國版《龍蝦刑警》失敗了，但將同樣的劇本交給香港，我們可以拍出到觀眾切身需要的喜劇嗎？我們還可以成功借用一首《當年情》燃起觀眾的熱情嗎？答案恐怕不樂觀。

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上文刊登於第160期《香港01》周報（2019年4月29日），原標題為《《炸雞特攻隊》香港元素入戲的荒誕喜劇》，網上標題為編輯重擬。

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