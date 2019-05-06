醫生人手不足，工作壓力爆煲，社會就豁免海外醫生實習期討論得如火如荼，醫委會較早前更否決四個實習期寬免方案，並於本周三（5月8日）再次開會討論。一班公立醫院的顧問醫生最近也站起來，於上個月成立「公立醫院顧問醫生協會」，早前更發聲明批評醫委會否決方案的決定。顧問醫生擁有多年經驗，負責臨床診治之餘，亦要管理前線醫生，熟悉醫管局內部運作，究竟有什麼原因要令這班資深醫生發聲？ （「顧問醫生為體制把脈」系列報道之一）

公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦從前線衝鋒到晉身管理層，多年來觀察醫療制度改變，他認為無論是前線醫生或是資深醫生，工作量已到臨界點。（鄧倩螢攝）

公立醫院顧問醫生協會（簡稱協會）主席羅振邦是瑪嘉烈醫院內科及老人科部門主管，在公立醫院服務超過三十年，從前線衝鋒到晉身管理層，多年來觀察醫療制度改變，坦言自己是「夾心層」，有說不出的無奈。他認為無論是前線或是資深醫生，工作量已到臨界點，但就算提出較為有參考價值的改善建議，醫管局卻沒有仔細聆聽。「我們是上面（管理階層，包括總部及聯網）與下面（前線醫生）夾住的中層，感覺上應該同舟共濟，一致地處理問題，但實際上，總部與下面所在意的往往不盡相同。總部用管理的想法，而我們卻實際地面對病人、同事，關注服務及工作環境。似乎大家（上下層）的尊重及互信的鴻溝，還有很大的改善空間。」

羅振邦明白公立醫院的人手、設施均有局限，但希望醫療體系上下能夠好像「一隊人」那樣，共同處理及解決問題。他指管治與官僚只是一線之差，醫管局的管理文化趨向官僚，醫生工作量過大，「火燒眼眉」。他更笑言，部門主管這類中層的位置並不特別受醫生歡迎，「我的部門有14個顧問醫生，自己作為部門主管，找了多年才有人願意接棒。」

羅振邦明白公立醫院的人手、設施均有局限，但希望醫療體系上下能夠好像「一隊人」共同處理及解決問題。（鍾偉德攝）

冀平台助內部溝通

血液及血液腫瘤科醫生王紹明是協會副主席，他說，約800多名的顧問醫生在醫管局雖然為數不多，但職位獨特，兼顧前線及行政管理工作。顧問醫生在醫院架構中屬最高職級，大多是專科醫生或是部門主管，甚至是醫院聯網的總監等，身兼臨床服務及管理兩方面責任，一方面雖然參與醫管局的管理，並提出與自己相關專科部門的意見，但決定權始終在醫管局總部及相關委員會；另一方面，顧門醫生如同前線醫生的「阿頭」，負責指派任務、協調工作，甚至為部門向醫管局爭取人手。

王紹明是十六年前沙士（SARS）襲港時的抗疫英雄，當時他和40名醫護人員及醫科生差不多同時倒下，是疫潮首批「中招」醫護人員。當年的內科前線醫生如今成為身經百戰的顧問醫生，這麼多年來，他感覺醫院內部的文化已經大變，以往那種帶有非正式聯誼性質的溝通方式已經消失，「廿多年前工作相對不會有過度忙碌的情況，巡房後去茶水間，可以有15分鐘飲茶閒聊，現時如果有15分鐘，也用來買三文治吃，之後便要跑去門診診症。」

王紹明表示，要顧問醫生「坐低傾」更為困難，故需要另類平台，透過公開討論的形式加強內部職系溝通，從而整合具建設性方案向醫管局反映。（林立勝攝）

王紹明形容，要顧問醫生「坐低傾」更為困難，故需要另類平台，希望可以透過公開討論的形式，加強內部職系溝通，整合具建設性的方案，向醫管局反映，從而推進整體醫療政策的改變。他補充，顧問醫生對其他專科的認識未必足夠，不太了解彼此面對的問題，若透過平台作「跨專科交流」，會更容易發現共同困難，從而提出改善醫療體系運作的整體建議。他強調自己不認為現有渠道完全失效，但希望構建更多途徑，反映意見。

羅振邦與王紹明都希望透過協會提供意見予政府等不同持份者參考，目標是令公共醫療服務變得更好。羅振邦解釋，協會有三個主要目標群，分別是醫管局、食物及衞生福利局及市民：對於醫管局，就人事、管理文化及資源分配等內部政策提供意見；對於政府，探究醫療政策的定位；對於市民，希望提供教育，使他們對醫療系統有較全面認識，消除誤解，為醫療問題創造更合適的社會討論氛圍。他補充，雖然醫管局現時有諮詢委員會，但成員大多以個人身份及工會身份參與，而工會主要考慮守則規範問題，着眼點與協會不同。羅振邦本身還領導醫管局內科協調委員會，他直言這類委員會議事主要針對醫生專業、臨床服務及質素，而非醫管局整體人事、管理文化。

現時社會正討論如何增加醫生人手或分擔醫生工作量，協會對於海外醫生的議題看法如何？詳情可參閱以下關於顧問醫生的報道：

【顧問醫生．二】海外醫生再爭議 人手問題老大難

上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日）《人手不足老大難 顧問醫生夾心層》。

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