真實犯罪片是近年興起的文化產物，但人們為罪案和暴力着迷，實非今日的事。十八世紀維多利亞時代，英國囚犯都是公開絞死，人們會搶佔有利位置觀看行刑；報社更會聘請畫家，專門繪畫行刑場面和兇案現場；時至今日，熱門新聞排行榜中，兇案總是位列首位；重現經典奇案的書籍和劇集也必定引起討論。 撰文：黃珮瑜

安坐家中享受窺秘快感

人為什麼會被暴力和犯罪行為吸引？有心理學家嘗試解釋這個現象，指出暴力一方面不被現代社會接納，必須壓抑下去，另一方面又是人類最原始的衝動，這種善與惡之間的拉扯往往叫人着迷，而犯罪片正正呈現這種掙扎，因此令我們欲罷不能。根據精神分析之父佛洛伊德（Sigmund Freud）的學說，犯罪片甚至容許我們窺探兇手的內心世界，藉此探究本我，喚起深埋已久的情緒和長期壓抑的慾望。

多倫多大學社會學系副教授Jooyoung Lee認為是好奇心作祟：「大部分人對不平凡的事充滿好奇心，最明顯例子是車禍，想像你駕車駛經高速公路時，忽然看到路上有一堆廢鐵，你會很想知道剛才發生了什麼事，雖然你心裏知道那肯定是一宗悲劇。」Lee認為真實犯罪片就如交通意外和天然災害，雖然你知道情況慘不忍睹，但滿滿的好奇心令你無法移開視線。

犯罪片和恐怖片的吸引之處，正正在於它可以讓人一邊安坐家中，一邊走進人性黑暗的世界，感受有限度的驚嚇。（Getty Images）

想看又不敢看，明明心裏怕得要死，偏偏又要硬着頭皮做，這種感覺大家都不會陌生。試回想我們小時候已經嚷着要玩過山車、玩鬼屋，像被虐狂般享受被嚇，背後的原因原來跟安多酚（endorphin）有關。每當人受到驚嚇，身體便會釋放出安多酚。這種能令人感覺良好的物質，跟嗎啡等麻醉劑一樣，能夠止痛和產生愉悅感，因此又稱之為「快樂荷爾蒙」。

犯罪片和恐怖片的吸引之處，正正在於它可以讓人一邊安坐家中，一邊走進人性黑暗的世界，感受有限度的驚嚇。換句話說，就是在一個完全受控的環境內感受恐懼，以及它所帶來的快感。Lee進一步指出，相比起其他片種，真實犯罪片額外給予觀眾的是一種賦權的感覺，雖然那其實是一種錯覺。「觀眾代入了故事情節，以為自己有份破案、有能力推翻法官的判決、釋放囚犯、拆解一宗懸案，這都令觀眾異常興奮。」

Rachel Fairburn與Kiri Pritchard McLean主持的搞笑播客節目以連環殺手開玩笑，絕大部分聽眾都是女性。（網上圖片）

犯罪節目受眾多為女性

不要以為真實犯罪節目的捧場客都是男性，大部分受眾其實是女士。英國諧星Rachel Fairburn引證這點，她和拍檔Kiri Pritchard McLean一起主持搞笑播客節目《All Killa No Filla》，拿連環殺手開玩笑，她說絕大部分聽眾都是女性：「作為女人，人身安全是你時常警覺的事。你內心經常會有種恐懼，因此會留意自己的舉動、避免夜歸……無時無刻自我提醒：這（兇案）有可能發生在自己身上。」她認為女性自覺比男士更容易成為受害者，因此透過觀看和收聽真實犯罪節目，去了解兇手犯案過程、心理狀態等，就如參與了一場虛擬演練，將來一旦遇到危險情況也懂得如何應對。

關於電影和恐懼之間的關係，加拿大貴湖大學（University of Guelph）的學者曾經做過一項研究，找來180多名參加者觀賞40套恐怖片，並給予評分。這些電影全都跟人類三大恐懼—捕食、傳染病、個人受到侵犯有關。參加者須判斷電影有否觸碰捕食、傳染病、個人受到侵犯這三個主題，觸及愈多愈獲高分。結果發現獲得高分的電影，現實中的票房收入也高。研究人員的結論是，在商業上取得成功的恐怖片，往往都觸及潛藏內心深處的恐懼。

韓國賣座恐怖片《屍殺列車》，便涉及了捕食和傳染病兩大元素。（《屍殺列車》劇照）

雖然不同領域的學者都指出，沉迷犯罪片是正常不過的行為，但有專家警告：看得太多或會帶來負面影響。Lee稱：「我們的文化很迷戀（fetishize）性罪行和針對女性的謀殺案件，就連真實犯罪節目也圍繞這些題材。」他認為觀看太多暴力情節，會令人變得麻木，並將這些行為正常化。有心理學家建議留意晚上做什麼夢，如果發覺開始發噩夢，那麼可能是警示：這個節目正潛入你的意識中。

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上文節錄自第161期《香港01》周報（2019年5月6日），原標題為《人們為何對罪案着迷？》，網上標題為編輯重擬。

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