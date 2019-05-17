近日的《逃犯（修訂）條例》（簡稱）爭論得沸沸揚揚，驟然聽到人們說不想香港變成一個逃犯天堂，啊！這個說法何曾耳熟。事實上，自古以來，香港就像荒漠中的一家「龍門客棧」，在四周渾濁的江湖之中擁有自己的律法之地。 這可以上溯八百年以前，那時還未有香港之名，這海角一隅已經有一個中原超級逃犯遠道奔逃至此，他還不是普通的通緝犯，而是讓官方勞師動眾地派出一整支蒙古大軍追殺的「國家一級大逃犯」！ 撰文：曹民偉 【香港逃犯歷史系列報道之一】

南宋末年罕有地一大班元朝蒙古鐵騎大舉南下，他們要追緝的正是由亡國的逃犯楊亮節、陸秀夫、張世傑、陳宜中、文天祥護衛着南逃的兩小末代皇兄弟趙昰和趙昺。十歲的兄長趙昰（即宋端宗） 由於屢受顛簸復驚病交加，逃至碙州（即大嶼山）不久後逝世。元朝大軍追殺，丞相陸秀夫揹着年僅七歲的宋少帝昺跳海殉國。九龍城的宋王臺石刻，正是紀念當年趙昰和趙昺南逃流亡。

城寨三不管地帶聚集逃犯

明朝覆亡後，香港地區仍為南明的管轄範圍，南明永曆年間，參將李萬榮於城門谷至針山一帶建石城抗清，那座石城就是今天的荃灣城門水塘位置，其後這班被追緝的明朝末裔終被清廷所滅，殘餘的逃犯仍盤踞於魔鬼山一帶，向駛經鯉魚門的商船勒索過路錢。

很久以前，香港還未叫香港，已經有一位「王帝級」逃犯在此處避劫。（網上圖片）

十九世紀初，香港誕生了令清廷以至外國艦隊都束手無策的著名海盜張保仔，他擁有三、四萬海盜及600艘戰船，堪稱南中國海最大的武裝勢力。張保仔當年主要劫掠沿海運鹽官船及外國往廣州通商的鴉片與貨物，被清軍通緝多時，多次圍剿均不成功，最大規模的一次是在香港島赤瀝角（今赤鱲角），葡清聯軍與海盜正面交鋒，雙方擁有三萬軍兵及數百艘戰船，並二千響大炮，海盜分成六小隊圍攻葡萄牙戰船，久攻不下以至陣腳大亂，張保仔乘大霧逃走。其後嘉慶十五年，兩廣總督百齡提出招安，最終給予張保仔這位逃犯千總官職，並保留30艘船作私人艦隊，留於廣東水師効力。

近在咫尺，延續着香港逃犯聚集之地，正正就是九龍城內的一處著名的三不管地帶（即俗稱「九龍城寨」）。於1898年中英《展拓香港界址專條》中，雖然將九龍半島與新界租借予英國，但九龍城寨仍歸屬於大清帝國，自此，香港警察、殖民地政府官員均無權進入此地，清朝到民國的政權更變亂局，也鞭長莫及，難以管理這片方外之地，九龍城寨成了黃賭毒的罪惡溫床，成了殺人犯、毒販、黑社會等匿藏之地，裏邊有海洛英工廠、各式妓院、跳豔舞場所、形形式式的賭場，還有食狗肉等非法勾當，儼然一座罪惡之城，日本報章甚至稱這小區為「香港魔窟」。

九龍城寨曾是三不管地帶。（網上圖片）

到了1984年中英簽訂《中英聯合聲明》，才決定共同清理九龍城寨，遷徙居民。上世紀八十年代的寫實電影《省港旗兵》正是實景拍攝城寨內的混亂街道，也呈現出「九七」前不少大圈幫來到香港作案的社會問題。

太平天國逃犯協助孫中山

今年「兩會」期間，全國政協委員、公安部前副部長陳智敏表示，從內地逃到香港的重犯有三百多人，全部「有名有姓」。2017年底，美國調查機構Backgroundchecks.org公布最新全球最安全旅遊城市/國家排名，亞洲地區囊括首三位，香港排名第一，新加坡及日本緊跟其後。香港人卻從來都沒有多少決定權，容許或不容許逃犯在香港逍遙法外。

晚清最大的其中一場動亂是「太平天國之亂」，1854年第四任港督寶寧（Sir John Bowring）曾訪問太平天國並與東王楊秀清會談，楊秀清說：「一俟平定時，不惟英國通商，萬國皆通商，天下之內兄弟也，立埠之事，俟後方定，害人之物為禁。」

電影《十月圍城》的故事背景便是保護來港召開秘密會議的孫中山。（《十月圍城》劇照）

然而，到1872年太平天國運動徹底失敗，大多數天王都戰死或被清廷處死，洪秀全被通緝的三個姪子都避難香港，琅王洪魁元以磨剪刀掩護；洪紹允初時販賣鹹魚，後來當上警察，繼而在九龍開設廣濟堂藥店；瑛王洪春魁改名洪和，逃匿來港後隱姓埋名，在香港懸壺行醫，並成為香港洪門的首領，其後更參與了孫中山的辛亥革命。

香港是孫中山孕育革命思想之地，其革命事業亦與香港關係密切。他在1895年廣州起義失敗後遭清攻府通緝，香港殖民地政府亦以革命活動危害治安和秩序為由，將其驅逐出境，但他仍多次偷偷回港，領導革命起義活動。

那年代有不少反清人士都來到香港，在青山成立青山農場製造炸彈作為起義之用。由於香港殖民政府不肯交出反清人士，最終清政府要派殺手來港自行執法。最著名的是刺殺楊衢雲，1895年輔仁文社與孫中山在夏威夷檀香山創立的興中會合併，名為香港興中會，楊衢雲被選為首任會長，當時稱總辦或伯理璽天德（即President音譯），並策劃多次起義，故成為清廷的通緝犯。清政府在1901年秘密派遣殺手於結志街52號二樓開槍擊斃楊衢雲。2011年香港政府特別在跑馬地香港墳場楊衢雲無名墓碑旁豎立說明牌，以紀念辛亥革命一百周年。

曾囚禁於域多利監獄（現屬於大館一部分）的胡志明提及，「放風」時只能望到一小片天空，那片天空就像香港給予他的自由與希望。（資料圖片／黃寶瑩攝）

1932年，越共領袖胡志明亦潛逃到香港。早在1930年，法越政府在胡志明缺席下判其死刑，其後法國政府一直通緝他，並要求港英政府拘捕他，遞解到越南執行死刑。胡志明曾被囚禁在今日改建為大館的域多利監獄B倉，他曾經在日記中提到，當年犯人「放風」時，抬頭只能望到一小片天空，那一小片天空就像香港給予他的自由與希望。當時領導共產世界的蘇聯大力施壓於香港殖民地政府，並委託了著名律師出面，要求港府立即釋放胡志明，但香港政府並沒有將這位「越南國父」交予法越政府，反而讓他逃往中國大陸。

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上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《由修訂逃犯條例引發聯想 香港自古以來就是一家「龍門客棧」》，網上標題為編輯重擬。

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