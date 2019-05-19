投身旅遊業逾三十載的香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城，猶記得2003年香港爆發沙士（SARS）疫情，旅遊業首當其衝，當年4至6月，訪港旅客人次只剩165萬，比2002年同期大跌57.9%。幸而時任財政司司長梁錦松及時與業界溝通，推出多個推廣計劃，令旅遊業迅速復蘇。 時至今日，李漢城仍對時任特首董建華及其問責團隊讚不絕口，認為該屆政府「有心機搞好旅遊業」，只是，「（往後）這麼多年，特區政府不斷說支持旅遊業，但力度對業界而言，並不足夠。」

【香港旅遊業】多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？

的確，迪士尼樂園、星光大道、昂坪360等大型旅遊設施，以及「推動會展獎勵旅遊」的亞洲國際博覽館，全在董建華任內「扑槌」，為大眾旅遊傾注新動力；加上內地應香港方面要求，於2003年開放「港澳個人遊」（自由行）、2009年開放深圳居民「一簽多行」，訪港旅客由2003年的1,554萬人次，增加至2013年的5,430萬人次（見表一），業界在那十年間迎來最輝煌的時期。然而，這個「輝煌」，也成為本港旅業客源結構出現翻天變化的重要節點——在1997年，內地旅客佔香港整體旅客的21%，至回歸後到2002年，內地旅客佔比已逐漸增加至41%，其後因自由行政策，該比例於2003年躍升至55%，至當下已接近八成。

香港與內地關係緊密，旅遊業傾向內地市場亦屬自然，問題在於，香港對內地旅客而言，除了購物消費，其他並不吸引。在那十年「輝煌」期間，香港憑藉自由港商品免稅優勢，繼續刷亮「購物天堂」這塊生招牌，大量內地旅客來港豪買奢侈品。中國銀行高級經濟研究員王春新於2016年推算，2003年訪港旅客的購物金額僅335億元，到2014年已飆升至1,972億元，帶動本港零售業總銷售值從1,729億元，增加到4,945億元。據他的計算，這十一年間旅客購物對本港零售增長的貢獻率為 51.1%，即提供了超過一半的零售增長動力。

不過，以消費購物為主的旅遊模式也因此更加根深柢固。問題是，當局大舉開放內地旅客來港消費時，既低估了香港市民的心理承受能力，亦未能因應需求擴展空間、增設配套、調整供應，導致人潮處處、物價上升，影響港人日常生活，衍生不少「中港矛盾」。至2015年中央應港府要求把「一簽多行」收緊至「一周一行」，訪港旅客錄得跌幅，業界即驚呼是「寒冬」。

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過度依賴購物型旅客

然而，過度依賴內地旅客購物消費所形成的高量低值及結構困局，又豈是一日之寒？理工大學酒店及旅遊業管理學院於2016年發布《香港遊客經濟發展藍圖》，批評當局旅遊政策零碎、欠缺明確戰略，又建議政府重新審視「購物天堂」定位。事隔三年，受匯率及網購等影響，過夜旅客的平均消費額，已由2013年的8,123元，逐步減少至2017年的6,443元（見表二）。負責研究的麥磊明副教授接受《香港01》訪問時重申，「購物」對旅客而言是「次要」，即特意為購物而到訪某個地方的旅客其實屬少數，故港府根本毋須多作推廣；再者，以「購物」作賣點的旅遊城市面對極大競爭，因為遊客只會以當地商品價格的高低決定是否出遊。

據立法會秘書處文件，以2016年的統計為例，內地旅客中，有86%曾在港購物，只有7%及3%到訪文化景點及遊覽綠野風光；但長途旅客，則有多達19%及9%選擇文化及綠色之旅，另有55%會購物。（見表三）

由此可見，文化及綠色旅遊對開拓長途旅客市場具備一定潛力；然而，這淺顯的道理，政府似乎仍未參透，不但未有着手長遠規劃，反而把資源繼續向購物消費式旅遊傾斜，飲鴆止渴。以上屆特首梁振英與立法會最大政黨民建聯力推的「新田購物城」為例，原本打算吸引以購物為主的內地旅客，但自去年2月試業至今，遊客冷清，商戶生意慘淡；當年負責牽頭的民建聯立法會議員黃定光近日更透露，有意將購物城轉型為漁農產品批發展銷場。

新田購物城本打算吸引以購物為主的內地旅客，但自去年2月試業至今，遊客冷清，商戶生意慘淡。 （盧翊銘攝）

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《香港多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？》。

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