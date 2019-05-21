為開拓多元旅遊，港府近年致力投資綠色旅遊，吸引旅客到訪「香港後花園」，欣賞獨特的自然風貌。許多人說，綠色旅遊總算「起步」了；可是，除了宣傳之外，它還需要怎樣的政策配合，才能達致可持續發展？它又能否帶領業界突破過度依賴旅客消費購物的結構困局？ 此文章為《綠色旅遊求生記》系列報道三之一

導遊Raymond示範如何穿著救生衣。（李澤彤攝）

聚集的人群，打破了觀塘公眾碼頭的寧靜，吸引部分路人駐足圍觀。身穿淺棕色制服的謝宇德，正忙於逐一和團友打招呼、分發救生衣，並介紹此行的導遊Raymond。他說，像Raymond般取得認可地質公園導賞員 （A2G）資格的，全港只有四位。

這個導賞團的16名團友將欣賞到不一樣的香港。大約兩小時的遊覽過程，各人會登上時速二十多海里的噴射快艇「ECOJET」，從觀塘公眾碼頭「飆」往位於西貢海域的甕缸群島及糧船灣，沿途聽着Raymond講解海岸防衛歷史、香港市鎮的發展以及地理知識等。

【香港旅遊業】無新景點難增吸引力 業界人士：有平機票也不會來

團友陸續登船。（李澤彤攝）

「看那邊——」Raymond指向不遠處的海蝕拱，快艇緩緩停下。他說：「那是『東海四大名洞』之一的沙塘口洞，因外貌猶如一支燃燒中的蠟燭而聞名」。除了海蝕拱，一條條的六角柱石在陽光照射下，叫人目不暇給。

「香港擁有全世界最壯觀的六角柱石，地質學家按分布及面積計算，香港大約有四百萬支，相當多。比起（韓國）濟州島、日本、台灣澎湖，甚至冰島，我們的size（面積）大好多好多倍。如果你要花一、兩萬蚊，去冰島看六角柱石，所看的還不及這兒壯觀。」

更多地質公園奇觀:

+ 2

憑着Raymond十多年的經驗，加上天公作美，團友們順利穿梭於地質公園的海域之中，更穿越了著名的破邊洲「神削峽」。不消一會兒，他們回到「石屎森林」，但大自然的奇觀，已烙印於他們腦海中。謝宇德說，「以往大家會認為地質公園很遠，我們（導賞團）半小時由市區直達主打景觀，配合專業的導遊、刺激的體驗，把最好的元素集結起來。」

謝宇德是綠恒生態旅遊的總經理，亦是促成「ECOJET」面世的幕後推手。他說，這種噴射快艇在外國的旅遊活動中頗常見，常用於紅樹林遊、河道探險之旅等，「我們兩年前開始『發夢』，希望打造一項標誌性的項目，就像旅客遊覽港島，會乘坐電車；去西貢地質公園，便想到『ECOJET』。」他相信，項目對外國旅客有一定的吸引力。

【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

謝宇德（左）認為生態旅遊可以成為一種產業。（李澤彤攝）

保育是生態旅遊的核心概念。 綠恒生態旅遊總經理謝宇德

綠恒生態旅遊於2010年成立，主要面向本地市場，包括為本地市民提供生態遊及海外生態遊活動，目前本地客及外地客的比例大約是7比3，旅客數量每年有穩定增幅。旅客可以選擇在專業導賞員帶領下，於港島大潭一帶進行夜間生物探索活動；可以到大嶼山大澳漁村認識當地文化，再尋找白海豚影蹤；亦可以跟隨香港觀鳥會成員，考察元朗大生圍魚塘，與養魚戶對話。

特區政府去年撥款500萬元，推行「綠色深度遊先導計劃」，而綠恒的「西貢古火山海路漫遊」，就是其中一個獲選的綠色深度旅遊項目。謝宇德解釋，一般旅客到郊野公園遠足，已算是綠色旅遊，而生態旅遊是綠色旅遊的核心，顧及環境保育，「我們會分配收入予當地人，或負責保育工作的NGO（非牟利團體）。他們便可替我們（旅遊業界）保護好旅遊資源。」

對業界而言，生態旅遊與可持續發展密不可分，亦是優質、高端旅遊的一種。

參加導賞團可以近距離欣賞地質奇觀。（李澤彤攝）

不過，一般人對生態旅遊只有「鴨仔團」和「很沉悶」兩種概念。謝宇德說，曾有業者以生態遊作包裝，但只會把團友送到一個景點，沒有解說及體驗活動，行程完結後，團友最滿足的或許是海鮮餐，景色只是「配菜」；另一種生態遊則以教育為主，忽略了旅遊的趣味。謝宇德笑言，豐富旅客體驗的關鍵在於策劃流程：「玩的同時，要讓旅客感受到自然資源珍貴之處，從而慢慢認同需要保護（大自然）。所以我們強調，保育是核心概念。」

目前全港共有24個郊野公園及22個特別地區，包括地質公園、海岸公園及保護區、濕地公園及自然保護區等，佔全港約四成土地，具備發展綠色旅遊的潛力。

不過，曾任天文台台長的鄉郊基金主席林超英早年已撰文，批評旅遊業界忽視自然資源：「我曾經以私人身份參加一個探討香港旅遊業發展的會議，會上發言提議嘗試綠色旅遊時，給個別業者以極粗暴的語言對待，他們眼中只有快錢，說綠色遊『冇錢搵，完全多餘』。近年旅遊業走下坡，早有端倪。」

郊野公園有保護集水區之用，圖為萬宜水庫。（資料圖片）

除了傳統業界，特區政府也看不見自然資源對開拓多元旅遊的意義，更曾打算「發展郊野公園邊陲地帶」，以增加土地供應。經濟學家雷鼎鳴曾於2015年撰寫《郊野公園的社會成本》一文，指每年到訪郊野公園的人次不多，故應發展以興建房屋；他又質問：「香港土地資源極為珍貴，用這麼大比例的土地去支持平均每年每人頂多十多個小時的行山，是否愚蠢之極？」

「（郊野公園）發展起樓，香港社會出現好多爭拗。而全球有不少例子證明，生態旅遊是其中一個出路。」綠恒生態旅遊總經理謝宇德認為，善用優勢發展生態旅遊，創造就業機會和經濟效益，便是其中一個途徑，保護香港的自然資源。他反問：「香港一半市區（土地），大家做市區旅遊；香港一半自然資源，卻沒有人做自然資源的旅遊。為什麼不好好利用呢？」

發展局局長黃偉綸曾指出，發展郊野公園邊陲問題較複雜。（資料圖片／羅君豪攝）

事實上，香港的生態資源毫不遜色，甚至屢被外國媒體推崇。2016年，國際著名旅遊指南書《孤獨星球》（Lonely Planet）把沙頭角禁區附近的荔枝窩，選為「亞洲十大最佳旅遊景點」；國家地理頻道（National Geographic）將麥理浩徑，選為「二十大全球夢想山徑」。而米埔自然護理區更早於1995年，獲《拉姆薩爾公約》 劃為「國際重要濕地」。

「生態旅遊本身一定不是賺大錢，但可以做到經濟價值。」謝宇德形容自己是「人棄我取」，並樂見旅遊發展局加強推廣及資助旅客參加本地的綠色旅遊產品，「現在踏出了第一步，（旅發局）以前推廣『食、玩、買』，現在多一些綠色旅遊的宣傳，已經是好事。」言談間，謝宇德總是自嘲「很傻」，但背後推動着他前進的，還有興趣及抱負。謝宇德希望可以證明生態旅遊是一個「產業」，吸引更多「同路人」一起投資及開發。可惜，現時風氣「根本未形成。」

荔枝窩的景色優美。（盧翊銘攝）

究竟香港有沒有潛質發展生態旅遊？請繼續閱讀：【綠色旅遊．二】自然景觀屢獲外國媒體推崇 香港卻沒好好利用

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《綠色旅遊求生記 —生態導賞團能走多遠》。

相關文章包括：

《香港旅遊業困境》系列報導：

【香港旅遊業】多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？

【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

【香港旅遊業】無新景點難增吸引力 業界人士：有平機票也不會來

【香港旅遊業】海濱管理局成立無期 資源未善用業界激心

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。