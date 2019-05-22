有人意屬文學，也有人因為喜歡一套書，實行一書一個讀書會。King Kong讀書會五年前成立，原因是發起人之一Penny Wong受了書的啟發，改變了他的人生。「當時公司過度發展，一時間生意追不上，遇到了瓶頸，十分苦惱。」Penny憶述：「最令我苦惱的是要裁員！我是那種人，裁一個都嫌多的人，他來你公司就是因為信你，更何況當時要裁一成員工呀！」 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之二）

承接上文：【讀書會．一】文化學者發起文學沙龍 用書本打造荒漠綠洲

放下一天工作的疲累，King Kong讀書會的會員在冥想中進入《金剛經》的世界。（鄧倩螢攝）

偶然間，他讀到了一本講人生成長的書：《當和尚遇到鑽石》，受到啟發，也間接助他突破了生意上的瓶頸。Penny說，這本書的理論來自佛學經典《金剛經》，一套三本，另外兩本是《善用業力法則，創造富足人生》及《瑜伽真的有用嗎？》。不過，書本談的理論相當深奧，有些地方他看不明白，無意中在朋友間提及，原來讀過的人不少，一談就停不了。

「有一個新加坡朋友也讀了這幾本書，覺得是好書。於是，提議成立讀書會與人分享，但當時回心想，讀書會？有無搞錯！香港人連書都不會買，搞讀書會真是匪夷所思！」 Penny說。

Penny（左）與Marvin因為一本書而結成書友，也因為書本，與另一半走得更近。（鄧倩螢攝）

乍聽匪夷所思的構思，卻又真的落實了。三本書的理論都來自《金剛經》，要從俗世中進入出世經典的氛圍，聚會第一步是冥想。大家一起閉上眼睛，冥想五至十分鐘。Penny沒有播放音樂，而是用說話帶領書友放鬆，由頭部開始，放鬆身體內外各個部分。

一天工作累積下來的緊張與不安，徐徐放了下來，便開始涉足書本的世界。由書友朗讀當日將會精讀的段落，並分享在生活上曾遇到相關的疑難。採訪當日，圍讀的章節談及偷看伴侶的私人郵件，作者指出，這是由於自己在日常生活中，在不知就裏的情況下對別人妄下判語，種下了不好的種子而招來了果報。

會上一位新加入的書友說，看不到兩者之間的關係，這個疑惑帶來了一輪熱烈討論。一位會友說，這個情況令他聯想到吃楊桃；由於楊桃含有微量天然毒素，一般吃一兩個沒有問題，但萬一吃得很多，微量毒素加起來便會造成中毒。另一個書友也分享說，偷看伴侶信件，與對別人妄下判斷都是出於不信任，兩者有微妙的相關性。

讀書會最初在Penny的朋友圈中開始，每星期聚會細讀書本。佛經出世，書本寫得入世，而讀書會鼓勵書友走一條更入世的路，要在生活中實踐書本所教的方法。

(左起)Penny、Marvin-King Kong讀書會創辦人在讀書會上分享。（鄧倩螢攝）

Penny稱，「書本可以改變生命！我們經常聚會其中一個重點是，大家分享在書本上學到的東西，如何在生活中再應用出來。只有這樣才能有延續性。」

後來讀書會愈來愈受歡迎，於是開枝散葉，圍讀過的會員又分頭在不同地方另組讀書會，由一書一會擴展至遍地開花。聚會人數有時多至三十多人，少則四五個密密傾；碰頭時間有趁午飯空檔，也有在晚上放工之後悠閒長談；至於地點，主要集中在港島區域。

「由於其中一本書有提及尋找伴侶的方法，所以，來參加的書友以女性居多，增加吸引力嘛！雖然我們在Facebook的群組是不公開的，但目前已有六七百人了。」 Penny說。

King Kong讀書會上大家在分享心得。（鄧倩螢攝）

暗藏工廠區的讀書天地

因緣無色無形，書的緣力也不易量度，如水灌葉，總難以釐清開花結果是哪一滴水的功勞。冀求自身提升，也說不準究竟受了哪本書中的哪一句話啟發。於是有的閱讀者博覽群書，相信啟蒙開竅的一天不會遠。

在擠滿貨櫃車的狹窄街道旁，灰色水泥的工廠大廈裏，竟然別有洞天。香港讀書會由四年前開始，每月都會在這個寬闊的工廈單位內聚會，出席會員一般二、三十人，為的是要一起分享閱讀同一本書的感受與心得。

籌委之一陳國樑說，他們聚會有一個固定的流程，就是首先聽五分鐘音樂，而這音樂經特別挑選，必定與書本有關，讓大家紓緩情緒，接下來才投入討論。然後是主講人用20分鐘介紹大家圍讀的書本；第二個環節是40分鐘的分享時間，每次四位事先指定的分享人，每人10分鐘講述心得。之後就是20分鐘的自由發言時間，每人說5分鐘。最後一個環節是總結，由一個有經驗的學長負責。

香港讀書會現場。（香港讀書會Facebook）

「我們每個環節都嚴格限制時間，說多了、說過了會響鐘『叮』你！這樣做全是為了讓更多人參與，同時也可以準時結束整場讀書會。我們在星期六聚會，很多人都想回家食飯，所以很多人都反映過，不要超時。」陳國樑說。

他又說，讀書會的發起人有來自出版界的，也有在台灣參加過類似活動的，覺得開拓眼界最重要，所以流程着重分享，而且讀的書本也多樣化。

「小說，歷史，經濟，哲學，只要是籌委覺得有價值，都會選出來與大家分享，所以我們傾向多書種，多類型。」陳國樑說。

香港讀書會由四年前開始，每月都會在這個寬闊的工廈單位內聚會。（受訪者提供）

好像4月聚會是圍讀《老後破產：名為長壽的惡夢》，討論日本高齡人口面對的財政壓力。為求更深入討論，大會還邀請了老人院負責人及社工到場分享。其他讀過的書本林林總總，有探討社會發展的《文明：決定人類走向的六大殺手級Apps》，中國問題如《中國文化老了嗎？》，歷史書籍如《台灣四百年》，古典小說如《紅樓夢》，外國小說如《生命中不能承受之輕》，也有人物傳記如《伴我同行》等，不一而足。

十年樹木，栽種一個讀書會不是一兩天的事，除了恆心，有時也是無心插柳。成立接近二十年的香港野人讀書會，前身只是一個平常不過的周末茶聚，書本的緣力在朋友之間編織，織成廿年讀書會。

原來他們在創會之前是一群朋友，喜歡在元朗某茶樓飲茶，又一起逛書店。會長梁曦說，他們在逛書局時會「兜搭」一些「狀甚好學」的年輕學子，邀請他們一起飲茶，在飯桌上齊齊討論學術問題。其後好學青年學子又拉同窗好友加入，漸漸就形成了一個定期聚會，人數亦愈聚愈多，於是在2003年成立讀書會。

成立接近二十年的香港野人讀書會，前身只是一個平常不過的周末茶聚，書本的緣力在朋友之間編織，織成廿年讀書會。。（受訪者提供）

本身是職業咖啡師的梁曦說，會員來自各行各業，大家聚會不為什麼實用價值，而是喜歡讀書。取名「野人」，是「野人獻曝」之意。

梁曦表示，「一眾會友自感淺薄無知，與城中那些見多識廣的『國人』 相比，不啻是一群孤陋寡聞的『野人』。惟各人閱讀或經歷某些自感有趣有意思的東西，雖對他人而言或是普通不過的常識，但亦願能毫不害羞地將之與眾人分享，也不懼他人調侃取笑，務求在討論之間互有裨益。」

「野人們」因為學術思辨走在一起，每月重點活動也開宗明義是「學術演說」，主講人每每花大量精力闡述與書本有關的理論及數據。

譬如4月的演說題目是「從空間解讀的世界史」，綽號「掌門」的會員在會上講解，由於航海技術改進，如何在歐洲、西非與美洲之間建立「三角貿易」，歐洲國家尤其是英國賺了大錢，從而改寫了當時的世界秩序。

近期的演說題目還有「故事如何改變你的大腦」、「軍備及其影響」、「性愛好科學」、「咖啡入門」等。該會並設有「野人試讀」環節，會員就讀過的書本撰寫推介及感想，會長亦附上回應及評論。

梁曦承認，他們的活動學術味甚重，但不會避重就輕。「即使外人沒有興趣，每一位演說者也是一心把各種『學術題目』盡可能以輕鬆有趣的方式，深入淺出地介紹給一眾會員及友好。會友一樣高高興興，繼續快快樂樂飲茶、吃飯、吹水。」他笑着結束話題。

一書一世界，一會一天地。因書本之名而走在一起，有的志在走入社區，期望終於有一天能開枝散葉，廣傳文化；也有的只求自得其樂，同道人圍爐取暖。無論能走得多遠多深，在圍讀的過程中，至少能手執一本好書，照亮自己，也照亮同伴。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》，網上標題為編輯重擬。

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