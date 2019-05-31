上文提及，港府把關不嚴、執法不力，當局不只放任棕地自由擴張，有時甚至主動幫違例棕地「解套」。自1993年起，將違例發展得土地更改使用用途，讓違例棕土場「坐地合法」，先前違例行為就此既往不咎，使得棕地面積從1993年的792公頃，擴張為2017年的1,521公頃，在二十四年間擴增近一倍。 村內已被大量棕土占據的攸潭美村村長周貴賢也認為「冰凍三尺，非一日之寒」，如今攸潭美村內、乃讓全香港會有棕地叢生的亂象，實則乃政府多年來放任懈怠所致，如今病入膏肓才想著胡亂投藥，要有成效恐怕難上加難。 此文章為《棕地解鎖》系列報道文章之四

在攸潭美村經過一圈巡禮，我們來到村長周貴賢的家中。周貴賢住得有些偏僻，比起其他民居周圍更顯荒涼。他家中有一口水井，但據他的說法，港鐵興建高鐵時，大量抽取地下水以防止豎井滲水，現在的水井已經提不到水了。



「還好大部分的村民都用自來水啦，大概只剩我還在用井水。」周貴賢一邊埋怨，一邊帶我們到他家的小涼亭內入座。



「棕地問題？還不都是政府一手造成的。二十年前不管不理，讓人家霸佔、改變用途，現在好啦，趕不走啦。」談到關於攸潭美村的棕地問題，周貴賢皺着眉擺了擺手，一開口就狠批政府對棕地向來無所作為，才導致現在難以收拾的局面。

村長周貴賢的住處有一處大庭院及打水的水井，環境相當幽靜純樸。（梁鵬威攝）

他提到，本來攸潭美村的土地都是農地和「祖堂地」，後來政府在各地進行土地使用規劃，把土地分為農地、工業地、康樂用地、綠化地等不同用途，他自己也分到了一塊農地。周貴賢家從爺爺那代就務農，雖然分到的農地不能用來蓋房子，卻足以用來種種農作物自力更生；但隨着農業沒落，光靠務農已無法維持生計，原本被規劃為農地的地方，不知何時已經慢慢鋪上了水泥，蓋起了倉庫，停滿了車子。



村子裏面的貨櫃廠、停車場愈來愈多，且佔地面積廣大，在十幾、二十年前周貴賢還沒當村長時就開始冒出。他原本心想，別人的土地，要賣掉或是改變土地用途也是他們的權力，況且那麼大的貨櫃場，一定是經過合法的批准，倒也不容置喙；直到他當上村長後才發現，很多棕地竟是霸佔而來，且都沒有經過正式批准或是還在申請中，根本不是合法經營。

周貴賢批評政府20多年來對棕地置之不理，今日想處理難上加難。（梁鵬威攝）

「為什麼棕地會愈來愈多？因為很多人都直接霸佔政府土地不繳租金啊。那邊有個空地，他就放個小東西，放了兩個、三個都沒人理，他就繼續做下去，最後就變成營業用地。其他人看到心裏就不平衡了，政府規劃說我家是農地，怎麼我隔壁就是貨櫃場？我跟你是鄰居，怎麼我就只能種田？我當然不肯啊，我也要來改變土地用途，於是就愈做愈大、愈來愈多人做。」



周貴賢強調，土地用途變更其實不好申請，動輒就是上百萬元的開銷。據他了解，有些人因為負擔不起昂貴的費用而另闢蹊徑，先去申請土地短期用途，在批准前直接在農地上進行棕地作業；期間政府要花一年半載進行調查，若最終回覆不予批准，業主會請律師詢問政府拒批的原因，並要求當局提交詳細的調查報告結果，等結果出來後再請政府給他一年時間搬走，到真的撤離時，早就利用土地賺夠回本。

「棕地」問題纏繞香港數十年，為何政府到2013年才正式回應爭議、至2017年才進行開發研究？（資料圖片）

政府面對這樣的情況，似乎總是「隻眼開、隻眼閉」，放任私人繼續霸佔土地、私自改變用途，直到香港人口膨脹、市區愈來愈稠密、房子愈建愈高、居住問題的民怨爆發，政府才被民間團體提醒，新界還有一種叫做「棕地」的土地。但周貴賢認為，政府現在要處理棕地，恐怕為時已晚。



「現在做已經太遲了、趕不走了。這附近有很多棕地是汽車放置場，車子還好處理，因為是可流動的。但如果是放了貨櫃做物流的，那就不容易搬走，難度比車子大很多。而且他們已經在這邊做了十幾年，政府有什麼好方法安置？難道要業者直接倒閉嗎？其實要業者不做或搬走都可以，但政府要賠人家多少錢？人家蓋房子、弄地方花了多少錢下去，你又要花多少錢賠償？」

周貴賢認為，以物流業的作業型態及性質，恐怕不易搬遷。（梁鵬威攝）

政府沒有勇氣面對難題



周貴賢氣憤地說，現在要做的事情，早在二十年前就該解決了，但當時的政府不聞不問，直到居住問題慢慢浮現、業者也早已落地生根，現在想處理不但要花費更大力氣，還不一定能夠處理妥當。他認為，現在的政府沒有勇氣去承擔這件事，只是想藉由輿論逼走業者。



「政府很沒有擔當，他就期望着人民去喊說『我們都沒地方住了，你們（棕地業者）還不（把土地）讓出來』，想藉這壓力讓業者自己搬走，但這件事根本是政府自己應該去做、去調解、去安置的。結果呢？政府就只會說『我叫業者搬走了他不走』，換做你是業者你走不走？人家靠這個生活了二十幾年啊！」



周貴賢無奈地嘆了口氣，坦言這些棕地作業其實帶給村民很多困擾，由於村裏大多是單向路，為了安全起見故管制大貨車進出，但仍有很多車輛會強行駛入，常常造成塞車或是交通意外，還有揚起的飛沙走石，以及貨車進出的噪音，都影響了當地居民的生活。

攸潭美村內的巷道，常被物流廠的大型貨車占滿。（梁鵬威攝）

他曾跟當地居民及業者溝通，發現村民們雖然對這些生活中的不便有所不滿，但大部分都覺得別人也是在討生活，如果影響不是太大也不想深究。業者也說，不是不能離開，只要另有合適的地方能繼續營業，他們也願意搬離。只是，政府究竟有沒有決心面對呢？周貴賢嘆了一口氣說道：「連人住的地方都找不到，你還期望政府去找地方安置那些業者？」



或許由於身處其中，親眼目睹這些年來居住的鄉村如何一步步發生變化，當政府聲稱「全盤接納土地供應專責小組」意見，同時表明將「加快發展棕地」，周貴賢顯然不抱太大期望。

發展局稱，會在本年加快發展棕地。（梁鵬威攝／資料圖片）

棕地的亂象與弊端早已行之有年，但政府卻遲至2011年才在立法會議員的監督及民間團體的倡議下，被迫面對積弊已久的棕地難題。然而，政府認為棕地屬合法使用，故毋須進行凍結、普查，又指土地面積過於零碎難以發展，強調現行法規沒有缺陷、棕地產業乃香港經濟重要命脈等等。由此可見，政府仍是虛與委蛇，不願直面以對。



經過沸沸揚揚「土地大辯論」，在各界的呼籲及廣泛的民意下，政府似乎不再堅持己見，決定將棕地列為土地開發的優先選項之一。但開發棕地只是土地利用的其中一個方法，開發前若未能就棕地進行全面性統整、根絕叢生主因，從而防堵違法濫權的情況，所謂「優先開發」也僅是挖東牆、補西牆。如果政府的「棕地先行」僅止於覓地開發的程度，恐怕只是讓別的地區成為下一個橫台山和攸潭美村罷了。

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《棕地是怎樣煉成的？》。

重溫《棕地解鎖》系列報道：

【棕地解鎖．一】遍布偏遠鄉郊 棕地是如何煉成的？

【棕地解鎖．二】車過人不過 被棕地佔據的攸潭美村

【棕地解鎖．三】面積24年增長近一倍 誰讓棕地無止境蔓延？

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【棕地達人．一】揭開「土地侏儒」遮羞布：修不到的《城規條例》

【棕地達人．二】揭開「土地侏儒」遮羞布：聽不入耳的「策發會」

【棕地達人．三】揭開「土地侏儒」遮羞布 香港變得不一樣了？

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